من رمزٍ إلى عدو.. ترامب يُقسّم اليمين الأوروبي ويُوحِّد خصومه

- يُظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأثيراً غير متوقع في السياسة الأوروبية، حيث يوحد اليسار والوسط بينما يسبب انقسامات في اليمين الذي كان يُعتبر الأقرب إليه أيديولوجياً، خاصة بعد أزمة غرينلاند. - في الدنمارك، تقدمت الأحزاب الحاكمة مثل الحزب الاجتماعي الديمقراطي بعد أزمة غرينلاند، بينما تراجع اليمين ويمين الوسط، مما يعكس تأثير الأزمة على السياسة الداخلية. - استطلاعات أوروبية تُظهر أن ترامب يُعتبر عدواً لأوروبا من قبل اليسار والوسط، ويسبب انقسامات في اليمين، مما يعيد تشكيل صورة الولايات المتحدة والخيارات الانتخابية المستقبلية.

يبدو الرئيس الأميركي دونالد ترامب

اليوم، على نحوٍ مفارق ولافت، عاملَ توحيدٍ نادر لليسار والوسط الأوروبيين، وفي الوقت نفسه قوةَ تفكيك وانقسام داخل معسكر اليمين، الذي لطالما عُدّ الأقرب إليه أيديولوجياً. ولا يقتصر هذا التحول على مستوى الخطاب السياسي، بل ينعكس بوضوح في استطلاعات الرأي، من الدنمارك إلى كبرى دول الاتحاد الأوروبي، حيث بات "العامل الترامبي" عنصراً مؤثراً في إعادة رسم موازين القوى الداخلية. وبرز الصراع على غرينلاند محفّزاً لاصطفاف الرأي العام الأوروبي، إلى مستوى اعتبار ترامب عدوّاً، مع تنامٍ ملحوظ في التأييد الشعبي لتعزيز الحضور العسكري الأوروبي في الجزيرة.

في الدنمارك، أظهرت استطلاعات رأي أجرتها مؤسسة "إيبينيون" لصالح هيئة البث العام (DR) ونشرت اليوم الجمعة، تقدّماً واضحاً لحزبَي الائتلاف الحاكم، ولا سيما الحزب الاجتماعي الديمقراطي وحزب "المعتدلين"، بعد تراجع سجّلاه نهاية العام الماضي. ويُعزى هذا التحول على نطاق واسع إلى أزمة غرينلاند وتصريحات وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي وضعت الدنمارك فجأة في قلب مواجهة جيوسياسية دولية.

وبحسب الاستطلاعات، حافظ يسار الوسط الاجتماعي الديمقراطي على الصدارة متجاوزاً 21% من نيات التصويت مرتفعاً من نحو 16% في الانتخابات البلدية الخريف الماضي، في مقابل تراجع اليمين ويمين الوسط، إذ انخفضت حصة "الكتلة الزرقاء" (يمين) من نحو 52% إلى 46%، أي ما يعادل خسارة تقارب 14 مقعداً في برلمان يضم 179 مقعداً.

وسجّلت خمسة أحزاب برجوازية تراجعاً في شعبيتها. فقد سجل اليمين المتشدد حزب الشعب الدنماركي اليميني أدنى مستويات التأييد له منذ أشهر، متأثراً بأزمة غرينلاند التي وضعت رئيسه مورتن ميسرشميت في موقفٍ حرج، خصوصاً بعد تسليطِ الضوء على زيارته السابقة إلى منتجع "مارالاغو" بالتزامن مع تنصيب دونالد ترامب. ورغم دفاعِه عن الزيارة، أكد الحزب رفضَه القاطع لنهج الإدارة الأميركية تجاه غرينلاند، واصفاً إياه بغير المقبول.

وشكّل هذا التراجع ضربة خاصة لحزب فينسترا الليبرالي، أحد أطراف الحكومة، إذ كان الحزب الوحيد في الائتلاف الذي خسر دعماً شعبياً. ويعزو المتحدث باسمه، يان إي. يورغنسن، ذلك إلى أن الدور الذي لعبه زعيم الحزب ووزير الدفاع ترولز لوند بولسن خلال أزمة غرينلاند جرى إلى حد كبير خلف الكواليس، بخلاف الحضور العلني لرئيسة الحكومة ميتا فريدركسن ووزير الخارجية لارس لوكا راسموسن، رغم أن لقاءات بولسن مع الأمين العام للناتو مارك روته ومساعيه لتعزيز الوجود العسكري الأوروبي في غرينلاند كان لها أثر مباشر في مسار الأزمة، وكان يُعوَّل عليها لدفعه نحو رئاسة الحكومة المقبلة.

أوروبا على المسار نفسه.. تراجع الشعبويين

إلى ذلك، يُظهر استطلاع أوروبي واسع أجرته صحيفة لو غران كونتيننت، بالتعاون مع معهد "كلاستر 17" للأبحاث، وشمل نحو 7500 شخص في سبع دول أوروبية ونشر أول من أمس، أن ترامب بات يُنظر إليه من قبل ناخبي اليسار والوسط، في ما يشبه الإجماع، بوصفه "عدواً لأوروبا". وفي المقابل، ينقسم ناخبو اليمين، ولا سيما في الدول الاقتصادية الأوروبية الكبرى، انقساماً حاداً حوله. ففي فرنسا، تنقسم قاعدة ناخبي حزب التجمع الوطني (RN) بزعامة مارين لوبان إلى ثلاثة اتجاهات شبه متساوية: 25% يرون ترامب عدواً لأوروبا، و18% يعتبرونه صديقاً، فيما يختار 56% موقفًا رمادياً لا يضعه في أي من الخانتين.

وفي ألمانيا، ينقسم ناخبو حزب "البديل من أجل ألمانيا" المتشدد، المصنّف كمنظمة يمين متطرف في مايو/أيار الماضي، بين من يرون تحركات ترامب الدولية "شرعية" بنسبة بلغت 43%، ومن يصفونها بأنها "نهب لموارد العالم" بنسبة بلغت 40%. أما في إيطاليا، فيواجه حزب "إخوة إيطاليا" بزعامة جورجيا ميلوني انقساماً مشابهاً داخل قاعدته الانتخابية، إذ يرى 23% من الناخبين أن ترامب "صديق لأوروبا"، مقابل 17% يصفونه بالعدو، بينما يتخذ 58% موقفاً محايداً.

وعلى امتداد الدول الأوروبية السبع المشمولة في الاستطلاع، يصف ناخبو أحزاب اليسار واليمين الوسط ترامب، شبه بالإجماع، بأنه "عدو لأوروبا". ففي فرنسا، يرى ما بين 85 و95% من ناخبي أحزاب "فرنسا الأبية" والخضر والاشتراكيين وحزب الرئيس إيمانويل ماكرون أن ترامب يشكل تهديداً. وينطبق هذا التوصيف على ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، حيث ينظر ناخبو اليسار والاعتدال، في غالبيتهم الساحقة، إلى ترامب باعتباره "معادياً للديمقراطية" و"إمبريالياً".

يكشف هذا المشهد مفارقةً سياسيةً لافتة، إذ وبينما ينجح دونالد ترامب في توحيد الوسط واليسار الأوروبيين في معارضة شبه إجماعية، يُعمّق في المقابل الانقسامات داخل القواعد الانتخابية للأحزاب الأقرب إليه أيديولوجياً. وذلك يعكس تحوّلاً جوهرياً في علاقة ترامب باليمين الأوروبي، إذ انتقل من كونه في ولايته الأولى رمزاً لأجندة مشتركة معادية للهجرة و"ثقافة الصحوة" ومشكّكة في النخب، إلى عامل تفكّك في ولايته الثانية، بفعل سياسات شملت فرض تعريفات جمركية أضرّت بصناعات أوروبية رئيسية، والتشكيك المتكرر في دور حلف الناتو، وصولاً إلى التلويح باستخدام القوة ضد أراضٍ تابعة لدول حليفة.

وتكشف بيانات الاستطلاع عن تحوّل لافت في الرأي العام الأوروبي: إذ يعتبر 81% من المشاركين أن أي تدخل عسكري أميركي محتمل في غرينلاند سيُعدّ هجوماً على أوروبا، ويؤيد 63% إرسال قوات أوروبية إلى الجزيرة، فيما يرى 21% أن احتمال اندلاع حرب مباشرة بين أوروبا والولايات المتحدة في السنوات المقبلة بات واقعياً، وهي نسبة تفوق تلك المتعلقة بالصين أو إيران. وتُمثّل غرينلاند، وفق النتائج، لحظةً فاصلة في الوعي السياسي الأوروبي. فقد أعادت تصريحات ترامب المتكررة بشأن شراء الجزيرة أو السيطرة عليها بالقوة تشكيل صورة الولايات المتحدة لدى الرأي العام الأوروبي، بما في ذلك داخل الأوساط المحافظة الأطلسية التقليدية. ويبدو أن هذا التحول آخذ في الترسخ، إذ أظهر الاستطلاع أن أكثر من نصف الناخبين في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا يعتبرون موقف أحزابهم من ترامب عاملاً حاسماً في خياراتهم الانتخابية المقبلة.

وهكذا، بينما ينجح دونالد ترامب في توحيد خصومه الأوروبيين على اختلاف توجهاتهم، يجد اليمين الأوروبي نفسه أمام معضلة غير مسبوقة: رئيس أميركي كان يُنظر إليه حليفاً أيديولوجياً، بات اليوم عبئاً سياسياً، ومصدر انقسام داخلي، وربما نقطة تحوّل في إعادة رسم الخريطة السياسية للقارة الأوروبية.