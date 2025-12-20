- شنت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة حملة عسكرية واسعة في البادية السورية، استهدفت مواقع يُشتبه في استخدامها من قبل خلايا تنظيم "داعش"، وركزت على تدمير كهوف ومغاور باستخدام غارات جوية مكثفة. - استهدفت الغارات مناطق حساسة مثل سلسلة جبال العمور في تدمر وباديتي الرصافة والمنصورة في الرقة، وشاركت فيها طائرات مروحية ومُسيّرة، مما أدى إلى تدمير أوكار التنظيم. - تهدف الحملة إلى منع "داعش" من إعادة بناء بنيته التحتية، وتوجيه رسائل قوية للتنظيم بعد حادثة أمنية خطيرة.

في أعقاب تصاعد المؤشرات الأمنية في البادية السورية، شنّت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، بعد منتصف ليل الجمعة، حملة عسكرية موسعة جوية وبرية استهدفت مواقع يُشتبه باستخدامها من قبل خلايا تنظيم "داعش"، في مناطق واسعة من البادية الممتدة بين وسط وشرق سورية. الحملة التي وُصفت بأنها من الأعنف خلال الأشهر الأخيرة، ركزت على كهوف ومغاور وأوكار قديمة، كانت تُمثل بنية تحتية رئيسية للتنظيم قبل سقوط نظام بشار الأسد، ولا تزال تُستخدم ملاجئَ وتحصينات لخلاياه النشطة.

وقالت ثلاثة مصادر محلية ومطلعة لـ"العربي الجديد"، إن سلاح الجو الأميركي، وبمشاركة طائرات مروحية، نفذ سلسلة غارات عالية الشدة استهدفت كهوفاً ومغاور في سلسلة جبال العمور ضمن منطقة تدمر في ريف حمص الشرقي، مروراً بباديتي الرصافة والمنصورة في ريف الرقة الغربي، وبادية جبل البشري في ريف دير الزور الغربي، وصولاً إلى باديتي العشارة والميادين في ريف دير الزور الشرقي، إضافة إلى بادية مركدة في ريف الحسكة الجنوبي. وأكدت المصادر أن الضربات أدت إلى تدمير عدد من الأوكار والتحصينات التي كانت تستخدم نقاطَ اختباء وتخزين.

وبحسب المصادر، استخدمت الطائرات الحربية صواريخ شديدة الانفجار لاختراق التحصينات الصخرية العميقة، فيما نفذت الطائرات المروحية والمُسيّرة لاحقاً عمليات إسناد ناري عبر صواريخ موجّهة ورشاشات ثقيلة، إلى جانب إلقاء قنابل ضوئية خلال العمليات الليلية. كما شاركت بعض القواعد الأميركية في شمال شرقي سورية، ولا سيما قاعدة "الشدادي" في ريف الحسكة الجنوبي، في عمليات قصف صاروخي استهدفت مواقع مكشوفة لخلايا التنظيم في محيط بلدة مركدة.

وتشير المصادر إلى أن المناطق المستهدفة تُعد من أكثر مناطق البادية السورية حساسية من الناحية الأمنية، إذ شكّلت لسنوات طويلة مسرحاً رئيسياً لنشاط تنظيم "داعش"، خاصة خلال فترة سيطرة النظام المخلوع على مساحات واسعة من البادية الممتدة من السخنة في ريف حمص الشرقي، حتى البوكمال على الحدود السورية - العراقية. وكانت هذه المناطق، وفق المصادر، عرضة في السابق لغارات جوية روسية استهدفت بدورها كهوفاً ومغاور مماثلة للتنظيم، من دون أن تنجح في إنهاء وجوده بشكل كامل.

في السياق، يقول الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية فراس فحام لـ"العربي الجديد"، إن خلايا تنظيم "داعش" تحاول منذ فترة إعادة بناء بنيتها التحتية في سورية، مستفيدة من الفراغات الأمنية والتغيرات السياسية التي أعقبت سقوط نظام الأسد. ويضيف أن التنظيم كثف محاولاته خلال الأشهر الماضية، مستغلاً حالة السخط لدى بعض المجموعات أو الأفراد غير الراضين عن مسار التغيير السياسي، وسلوك الحكومة السورية الجديدة، أو طريقة تعاطي "هيئة تحرير الشام" بعد انتقالها إلى السلطة، وهو ما انعكس في خطابه الدعائي ومحاولاته استقطاب عناصر جديدة.

ويرى فحام أن الهجمات الأميركية الأخيرة تحمل دلالات رمزية وإعلامية أكثر من كونها عمليات يُنتظر منها تحقيق نتائج ميدانية حاسمة، موضحاً أن واشنطن تسعى من خلالها، إلى توجيه رسائل مباشرة إلى تنظيم "داعش" بأنها لن تتردد في التصعيد في حال عودة نشاطه، إضافة إلى رسائل داخلية من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإظهار قدرتها على حماية القوات الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط، ولا سيما في سورية. ويشير الباحث إلى أن العمليات التي حققت نتائج ملموسة في السابق كانت تلك التي نُفذت بطابع أمني واستخباري، واعتمدت على الطائرات المسيّرة والعمل الاستخباري الدقيق، مثل العملية التي أعلنتها القيادة المركزية الأميركية عقب الهجوم الذي استهدف اجتماعاً مشتركاً سورياً - أميركياً قرب تدمر، والتي أكدت حينها تدمير 15 مستودعاً تابعاً لتنظيم "داعش".

وتأتي هذه الحملة العسكرية بعد حادثة أمنية خطيرة وقعت يوم السبت الماضي، حين تعرضت دورية مشتركة من قوات الأمن السورية وقوات أميركية لإطلاق نار من قبل مسلّح قرب مدينة تدمر في أثناء تنفيذ جولة ميدانية، ما أسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومترجم مدني، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الأميركية، وهو ما يعزز، وفق مراقبين، فرضية أن التحالف الدولي يسعى إلى إعادة ضبط المشهد الأمني في البادية السورية، ومنع تحولها مجدداً إلى ملاذ آمن لخلايا التنظيم.