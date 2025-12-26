من "بوكو حرام" إلى "داعش" نيجيريا... خريطة التنظيمات في غرب أفريقيا

- يعاني سكان ولاية بورنو في نيجيريا من هجمات تنظيم "داعش" (فصيل غرب أفريقيا) الذي يركز على النهب والابتزاز والاختطاف، مما دفع الحكومة النيجيرية والشركاء الدوليين لإعادة تقييم قوته. - منذ عام 2015، تشهد نيجيريا صراعات بين "بوكو حرام" و"داعش" بعد انشقاق زعيم بوكو حرام، ويعتمد التنظيمان على التمويل من السرقة والفدية، مع تركيز "داعش" على المنشآت العامة. - في عام 2024، نفذ "داعش" عمليات انتحارية وخطف جماعي، مما يعقد جهود الحكومة النيجيرية في مكافحة الإرهاب وسط تحديات اقتصادية واجتماعية.

خلافاً لما يزعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن أكثر ضحايا العمليات الإرهابية في المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" (فصيل غرب أفريقيا) في ولاية بورنو في نيجيريا هم من الغالبية المسلمة التي سعى التنظيم إلى السيطرة عليها، بحيث لا يفرّق هذا التنظيم، كما جماعة "بوكو حرام"، بين السكان على أساس انتماءاتهم الدينية والعرقية، ولا بين المساجد والكنائس، بقدر ما تدار الأنشطة الإرهابية على أساس النهب والابتزاز والاختطاف وطلب الفدية. وكان ترامب قد حذر، فجر اليوم الجمعة، في بيان نشره على منصته تروث سوشال، تنظيم "داعش" من مغبة الاستمرار في قتل المدنيين، لا سيما المسيحيين، في نيجيريا.

وفي مايو/ أيار الماضي، نفذ تنظيم "داعش" في غرب أفريقيا واحدة من أكثر العمليات الاستعراضية، عندما نجح عناصره في اقتحام مقرّ قوة عسكرية من الجيش النيجيري في ولاية بورنو، واستولى على أسلحة وذخيرة وعشرات المركبات، واختطف عدداً من الجنود، وأدت تلك العملية الأكثر دموية إلى لفت الانتباه المحلي والإقليمي إلى قوة هذا التنظيم في المنطقة، وتمركزه على نحو بات يفرض قوانينه على سكان مناطق وبلدات في شمال غرب نيجيريا. وقد تكون هذه العملية دفعت الحكومة النيجيرية والشركاء الدوليين إلى إعادة إجراء تقييم لقوة "داعش" وتركيبتها في هذه المنطقة الحيوية الغنية بالنفط، حيث يعمل التنظيم المسلح باستمرار على تخريب البنية التحتية لنقل النفط والأنابيب الممتدة.

ومثّل عام 2015 أكثر السنوات دموية في نيجيريا، حيث ظهر زعيم بوكو حرام أبو بكر شيكاو ليعلن مبايعته تنظيم "داعش"، وأعلن تأسيس "ولاية غرب أفريقيا" التي تتبع تنظيم أبو بكر البغدادي حينها. ومع أن هذا التحوّل من القاعدة إلى "داعش" تسبب في انشقاقات داخل التنظيم المسلح، لا سيما بعدما قرر شيكاو الانسحاب من "داعش" بعد ذلك بعام، حيث بدأ صراع كبير بين جماعة بوكو حرام التي أصبحت تسمى "جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد"، وفصيل "داعش" غرب أفريقيا، وهذا الأخير نجح في تقليص نشاط "بوكو حرام" لصالحه، ووسع وجوده وسيطرته على مناطق في شمال شرق نيجيريا، وهو نفس الصراع على النفوذ والممرات الذي اندلع في الفترة نفسها بين تنظيم "القاعدة" في منطقة الساحل وتنظيم "داعش" هناك.

وظل كل من التنظيمين، "بوكو حرام" و"داعش"، يعتمد بالأساس على تمويل مالي من عمليات السرقة والإتاوات من السيطرة على ممرات التجارة، وبشكل خاص على الفدية التي يجرى تحصيلها من عمليات الخطف والابتزاز، لا سيما في مناطق ولاية بورنو. وفيما كانت جماعة "بوكو حرام" تركّز على النهب والإتاوات وقطع الطرق، كان تنظيم "داعش" يركّز على مهاجمة الثكنات والمرافق العامة والمدارس. ومثّل عام 2021 محطة في مسار جماعة "بوكو حرام" بعد مقتل زعيمها أبو بكر شيكاو خلال الاقتتال مع عناصر "داعش"، وخلفه على رأس التنظيم باكورا دورو الذي عرف عنه تبنيه أسلوباً أكثر دموية من سابقه من خلال استهداف المساجد والأسواق بالتفجيرات الانتحارية.

وفي يوليو/ تموز 2024، برز تحوّل في نهج "داعش" في غرب أفريقيا، حيث نفّذ ثلاث عمليات انتحارية في منطقة جوزا التي تتبع ولاية بورنو، أدّت إلى مقتل 38 شخصاً. وكان اللافت في هذه العمليات أن المنفذين كانوا نساء انتحاريات نجح التنظيم في إقناعهن بالعمل لصالحه، حيث كان يستغل سكان المناطق الريفية والقرى الداخلية التي تعاني من الفقر والعوز وسوء المعيشة لدفعهم إلى الانضمام إليه، وعبر التجنيد القسري أيضاً.

وفي مارس/ آذار 2024، أعلن تنظيم "داعش" في نيجيريا خطف ما يقارب من 300 تلميذ في هجوم على مدرسة شمال غربي نيجيريا، أغلبهم من المسلمين من الطرق الصوفية التقليدية، ولم تكن هذه العملية الوحيدة للخطف الجماعي التي يرتكبها التنظيم، لكنها كانت الأكبر والأكثر إثارة منذ عملية خطف الطالبات عام 2014، استدعت استنفار الجيش وقوى الأمن بمتابعة مباشرة من الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو للبحث عن المخطوفين.

وبعد ذلك بشهرين في مايو/ أيار 2024، نجحت القوات النيجيرية في الوصول إلى المختطفين الذين كان قد ضمهم التنظيم إلى عدد آخر من المختطفين، ونجحت في تحرير 350 رهينة، بينهم 200 طفل، من أيدي التنظيم الذي كان يحتفظ بهم في مخيمات داخل غابة قرب الحدود مع كل من الكاميرون والنيجر.

وفي هذه الفترة، عمل تنظيم "داعش" على توسيع وجوده في غرب أفريقيا وبحيرة تشاد، ونجح في تشكيل خلايا له من تلك الخلايا التي كانت تتعاون مع جماعة "بوكو حرام" سابقاً في دول الجوار، مثل الكاميرون وبنين والنيجر وتشاد، لكن نجاحه الأبرز كان تمدده إلى كل من مالي والنيجر، حيث دخل هناك في صراع كبير مع تنظيم "القاعدة" الذي يمثله تنظيم "أنصار الإسلام"، وهو ما يجعل خريطة انتشار التنظيمات المسلحة ممتدة على خط يربط غرب أفريقيا بمنطقة الساحل والصحراء.

وقبل تسع سنوات، حاولت الحكومة النيجيرية الاستفادة من تجربة المصالحة الوطنية في الجزائر، ومن برنامج المناصحة في السعودية، الموجه لاستعادة المسلحين ومكافحة الفكر المتطرف، وتمكنت من استيعاب عدد من عناصر "بوكو حرام" وفصيل غرب أفريقيا الذي يتبع "داعش"، ودمجهم في القوات المحلية التي تتبع الحكومة، لكن هذا البرنامج حقق نتائج محدودة فحسب، بسبب مشكلات اقتصادية واجتماعية وقبلية في نيجيريا أعاقت تنفيذ البرنامج على النحو المطلوب.