زادت إسرائيل من انتهاكاتها لاتفاقية مناهضة التعذيب منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وذلك وفق تقرير مفصّل أرسلته منظمات وجمعيات إسرائيلية فاعلة في مجال حقوق الإنسان إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة. ويكشف التقرير عن عمليات تعذيب فظيعة للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك الاغتصاب.

وأُرسل التقرير، الذي أشارت إليه صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، في إطار المراجعة الدورية التي تجريها اللجنة للدوّل الموقّعة على الاتفاقية، ووقّعت عليه منظمات: عدالة، اللجنة ضد التعذيب، أهالٍ ضد اعتقال الأطفال، هموكيد - المركز للدفاع عن الفرد، وأطباء من أجل حقوق الإنسان.

وجاء في التقرير: "إسرائيل فككت آليات الحماية التي كانت قائمة سابقاً للمعتقلين، واليوم يمارَس التعذيب وسوء المعاملة في جميع مراحل الاعتقال، ومن قبل جميع قوات الأمن العاملة في مجال السجون، وذلك بموافقة مستويات عليا، من دون رقابة أو تدخّل من آليات قضائية أو إدارية، وبمشاركة فرق طبية".

وبحسب معدّي التقرير، تبرر إسرائيل اعتقال الفلسطينيين بوسائل قانونية لا تتماشى مع القانون الدولي، والطريقة الأساسية التي تعتمدها هي تعريف الفلسطينيين بوصفهم "مقاتلين غير شرعيين. ورغم أن هذا التعريف غير مقبول في القانون الدولي، لكنه يتيح لإسرائيل اعتقال الفلسطينيين لفترات طويلة من دون محاكمتهم من جهة، ومن دون الحفاظ على حقوقهم بما هو أسرى حرب من جهة أخرى. وخلال الحرب، اعتقلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف من سكان غزة تحت هذا التعريف، إضافة إلى استخدامها الواسع للاعتقالات الإدارية".

وحتى بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، كان في السجون الإسرائيلية نحو 1100 معتقل إداري، وفي سبتمبر/ أيلول 2025 ارتفع العدد إلى 3500. كما تضاعف متوسّط مدة الاعتقال الإداري، مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب.

واحتجزت إسرائيل المعتقلين من غزة، في مرافق اعتقال عسكرية في ظروف بالغة القسوة. ووفقاً للتقرير، فقد "كانوا محتجزين في ساحات محاطة بأسوار، في الهواء الطلق، معرّضين لعوامل الطقس، ومكبّلين ومعصوبي الأعين. وأُجبروا على الركوع معظم ساعات النهار، وناموا على الأرض في ظروف صحية متردية، مع نقص حاد في الرعاية الطبية، وتعرّضوا لسوء معاملة متواصل. ولا يزال بضع مئات من الأسرى محتجزين في هذه الظروف القاسية".

اغتصاب وديسكو وقضاء حاجات في حفاضات

وأشار التقرير أيضاً إلى أن المعتقلين تلقّوا "علاجاً طبياً" بينما كانوا مكبّلين ومعصوبي الأعين، وأُجبروا على استخدام حفاضات لقضاء حاجاتهم. أما سياسة الغذاء في مرافق الاعتقال، بحسب التقرير، فكانت سياسة تجويع، من خلال "تخصيص غذاء لا يتجاوز ألف سعرة حرارية يومياً مع نحو 40 غراماً من البروتين".

ويؤكد معدّو التقرير أن "مجمل الشهادات يعرض صورة عن سوء معاملة خطير طوال فترة الاعتقال، بما في ذلك الضرب بالهراوات، وسكب مياه مغلية والتسبب بحروق خطيرة، وهجمات من الكلاب، واستخدام ما يسمى بغرفة الديسكو، مع موسيقى صاخبة بشكل مؤلم، وعمليات اغتصاب باستخدام أدوات".

94 حالة وفاة في السجون ومراكز الاعتقال

بحسب التقرير، فإن سياسة التجويع وسوء المعاملة المنهجي كانت قائمة أيضاً في سجون مصلحة السجون الإسرائيلية، بما في ذلك "الضرب، النطح بالهراوات، تكبيل مؤلم، هجمات من الكلاب، تهديدات، التبوّل على المعتقلين، عنف جنسي واغتصاب باستخدام أدوات". ويشير التقرير إلى أنه نتيجة لهذه الممارسات تم توثيق ما لا يقل عن 94 حالة وفاة في مرافق الاعتقال الإسرائيلية منذ بداية الحرب، إضافة إلى رصد عشرات الحالات من الأضرار الصحية غير القابلة للعلاج.

كما أشار التقرير إلى وفاة ثلاثة معتقلين أثناء التحقيق معهم لدى جهاز الأمن العام (الشاباك). ولا يعترف الشاباك بممارسة التعذيب، لكنه يقر باستخدام "وسائل تحقيق خاصة" تشمل: الحرمان من النوم، التكبيل في أوضاع مؤلمة، الهزّ، الاعتقال في درجات حرارة منخفضة، تشغيل موسيقى صاخبة بشكل مؤلم، التحقيق مع المعتقلين وهم عراة، والتهديد بأفراد العائلة.

وعلى الرغم من الكمّ الهائل من الشكاوى والتقارير حول سوء المعاملة، يشير تقرير المنظمات الحقوقية، إلى أن عدد التحقيقات التي فُتحت كان ضئيلاً إلى حدّ العدم. ومن بين 238 شكوى قُدمت بشأن التعذيب لدى "الشاباك"، أوصى المسؤول عن فحص شكاوى المعتقلين بفتح تحقيق في شكويين فقط، لكن حتى فيهما لم يُقدَّم في النهاية أي لائحة اتهام. وفي الجيش الإسرائيلي فُتح 58 تحقيقاً ضد جنود بسبب تعاملهم مع المعتقلين، 44 منها تتعلق بحالات وفاة لمعتقلين. لكن فقط تحقيقان بشأن سوء المعاملة تحوّلا إلى لوائح اتهام، أحدهما هو اللائحة الشهيرة ضد خمسة جنود خدموا في مركز الاعتقال في قاعدة سدي تيمان، وفي الحالة الثانية أُدين جندي بعمليات تنكيل وحُكم عليه بالسجن سبعة أشهر فقط.

أما في مصلحة السجون الإسرائيلية، فقد فُتح 36 تحقيقاً في قضايا تتعلق بسوء معاملة معتقلين، ستة منها فقط انتهت بتقديم لوائح اتهام. كذلك، ولا واحد من هذه التحقيقات تناول حالات وفاة أو عنف جنسي ضد المعتقلين.

تعذيب بمصادقة قضائية

وبحسب التقرير، فإن "الوضع المروّع في منظومة السجون يحظى بمصادقة المحكمة العليا". ويوضح أن من بين 20 التماساً قُدِّمت إلى محكمة العدل العليا بشأن ظروف الاعتقال، رُفض 18 التماساً، غالباً لأسباب إجرائية أو بعد أن تبنّى القضاة موقف الدولة من دون اعتراض. أما الالتماسان اللذان قُبلا فقد كان ذلك بتأخير كبير. ففي الأول أمر القضاة بإغلاق مركز الاعتقال في سدي تيمان، وفي الثاني، الذي تناول سياسة التغذية، قُبل الالتماس جزئياً بعد 17 شهراً من تقديمه.

مصير مئات المعتقلين من غزة لا يزال مجهولاً

كما أشار التقرير إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية تستخدم الحرمان من العلاج الطبي وسيلةً للتعذيب، بما في ذلك تفشي مرض الجرب بين آلاف المعتقلين في مرافق الاحتجاز. وأكد التقرير أن مصير مئات المعتقلين من غزة لا يزال مجهولاً. بالإضافة إلى ذلك، يُحتجز معتقلون أمنيون أحياناً في عزلة تامة، ويُمنعون من لقاء محامين، وممثلي الصليب الأحمر، وصحافيين، وأفراد عائلاتهم.

يذكر أنه قبل نحو أسبوعين، عُقدت جلسة في لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، حيث رفض ممثلو وزارة الخارجية ووزارة القضاء، ومصلحة السجون الإسرائيلية، الادعاءات الموجهة ضد إسرائيل بشأن انتهاك الاتفاقية والقانون الدولي فيما يتعلق بمعاملة المعتقلين. وقد عرض الممثلون الإسرائيليون ظروف الاعتقال وحقوق المعتقلين، وزعموا أن النيابة العامة والجهاز القضائي الإسرائيلي يشرفان على ما يجري في السجون ومراكز الاعتقال.