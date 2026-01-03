من الإدانة إلى الوساطة.. ردات الفعل الدولية على ما يجري في فنزويلا

دعا الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل شعوب أميركا اللاتينية إلى "رصّ الصفوف" عقب العملية الأميركية التي أسفرت عن "خطف" الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الحليف لهافانا. وهتف الزعيم الشيوعي "يا شعوب أميركا، لنرصّ الصفوف!"، وذلك خلال تظاهرة دعا إليها في هافانا الحزب الشيوعي الحاكم للتنديد بـ"العدوان العسكري" الأميركي على فنزويلا.
وندد الرئيس الكوبي بالولايات المتحدة لشنها هجوما على فنزويلا، وذلك خلال مظاهرة حاشدة شارك فيها آلاف من سكان هافانا أمام السفارة الأميركية في العاصمة الكوبية. وقال دياز كانيل "تندد كوبا بهذه الأعمال وتستنكرها باعتبارها إرهاب دولة". وأضاف "هذا انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، عدوان عسكري على دولة مسالمة لا تشكل أي تهديد للولايات المتحدة".