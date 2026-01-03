من الإدانة إلى الوساطة.. ردات الفعل الدولية على ما يجري في فنزويلا

أدانت دول عديدة ما جرى في فنزويلا صباح اليوم السبت، بعدما شنّت الولايات المتحدة الأميركية، غارات على عدة مناطق في فنزويلا، من بينها العاصمة كاراكاس، انتهت بإعلان اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما جواً إلى خارج البلاد، فيما أعربت إسبانيا عن استعدادها للقيام بالوساطة.

مادورو يلقي كلمة بفعالية في كاراكاس، 21 نوفمبر 2025 (Getty)
سيرة سياسية
التحديثات الحية

نيكولاس مادورو.. سيرة حكم طويل انتهى باعتقال أميركي خاطف

"العربي الجديد" يتابع أبرز ردات الفعل الدولية على ما يجري في فنزويلا..

12:03 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
الرئيس الكوبي يدعو أميركا اللاتينية إلى "رصّ الصفوف"

دعا الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل شعوب أميركا اللاتينية إلى "رصّ الصفوف" عقب العملية الأميركية التي أسفرت عن "خطف" الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الحليف لهافانا. وهتف الزعيم الشيوعي "يا شعوب أميركا، لنرصّ الصفوف!"، وذلك خلال تظاهرة دعا إليها في هافانا الحزب الشيوعي الحاكم للتنديد بـ"العدوان العسكري" الأميركي على فنزويلا.

وندد الرئيس الكوبي بالولايات المتحدة لشنها هجوما على فنزويلا، وذلك خلال مظاهرة حاشدة شارك فيها آلاف من سكان هافانا أمام السفارة الأميركية في العاصمة الكوبية. وقال دياز كانيل "تندد كوبا بهذه الأعمال وتستنكرها باعتبارها إرهاب دولة". وأضاف "هذا انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، عدوان عسكري على دولة مسالمة لا تشكل أي تهديد للولايات المتحدة".

11:21 pm

رويترز

avata
رويترز
ألمانيا: المراجعة القانونية للعملية الأميركية ستأخذ وقتاً

 قال المستشار الألماني فريدريش ميرز اليوم السبت إن التقييم القانوني للعملية الأميركية في فنزويلا معقد و"سنأخذ وقتنا" لتقييمه، مضيفا أن مبادئ القانون الدولي يجب أن تطبق. وحث ميرز على ضرورة "ضمان الانتقال إلى حكومة تحظى بالشرعية عن طريق الانتخابات"، وحذر من أنه "يجب ألا ينشأ عدم استقرار سياسي في فنزويلا".

11:20 pm

رويترز

avata
رويترز
رئيس وزراء إسبانيا: لن نعترف بالتدخل الأميركي في فنزويلا

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم السبت إن إسبانيا لن تعترف بتدخل الولايات المتحدة في فنزويلا الذي ينتهك القانون الدولي. وقال سانشيز في منشور على إكس: "إسبانيا لم تعترف بنظام مادورو. لكنها لن تعترف أيضا بتدخل ينتهك القانون الدولي ويدفع المنطقة نحو أفق من عدم اليقين والعداء". كما دعا جميع الأطراف إلى "التفكير في السكان المدنيين، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، والتعبير عن عملية انتقالية عادلة عبر الحوار".

11:16 pm

رويترز

avata
رويترز
غوتيريس: العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا "سابقة خطيرة"

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريس إن الأمين العام عبر عن انزعاجه الشديد من العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا التي تشكل "سابقة خطيرة".

وتابع دوجاريك: "يواصل الأمين العام التشديد على أهمية الاحترام الكامل، من الجميع، للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. ويشعر بقلق بالغ إزاء عدم احترام قواعد القانون الدولي".

11:15 pm

رويترز

avata
رويترز
رئيس وزراء بريطانيا: "لا نذرف الدموع" على رئيس فنزويلا

عبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم السبت عن سعادته بانتهاء حكم الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا، وأيد إجراء انتقال سلس إلى حكومة "تعكس إرادة الفنزويليين بشكل أفضل".

وقال ستارمر في بيان على موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت: "نحن نعتبر مادورو رئيسا غير شرعي ولا نذرف الدموع على نهاية نظامه". وأضاف: "ستناقش حكومة المملكة المتحدة تطور الوضع مع المسؤولين الأميركيين في الأيام المقبلة بينما نسعى إلى انتقال آمن وسلمي إلى حكومة شرعية تعكس إرادة الشعب الفنزويلي".

11:14 pm

الأناضول

avata
الأناضول
ماكرون يدعو لتولي المعارض غونزاليس قيادة المرحلة الانتقالية

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى تولي المعارض إدموندو غونزاليس قيادة المرحلة الانتقالية في فنزويلا، عقب العملية العسكرية الأميركية التي أفضت إلى إلقاء القبض على الرئيس نيكولاس مادورو وإخراجه من البلاد. وقال ماكرون، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأميركية، إن "الشعب الفنزويلي تحرر اليوم من ديكتاتورية نيكولاس مادورو، وهذا لا يمكن إلا أن يكون مدعاة للسرور".

واعتبر أن مادورو، ألحق ضررًا بالغًا بكرامة شعبه من خلال الاستيلاء على السلطة وتجاهل الحريات الأساسية للفنزويليين. ودعا الرئيس الفرنسي، إلى تولي غونزاليس، الذي نافس مادورو في انتخابات عام 2024، قيادة المرحلة الانتقالية في البلاد. وأضاف: "يجب أن تكون المرحلة الانتقالية المقبلة سلمية وديمقراطية وتحترم إرادة الشعب الفنزويلي". وعبر ماكرون، عن أمله في أن يتمكن غونزاليس، الذي وصفه بـ"الرئيس المنتخب عام 2024"، من إنجاز هذا الانتقال "في أقرب وقت ممكن".

11:12 pm

رويترز

avata
رويترز
ديمقراطيون في الكونغرس: إدارة ترامب قدمت لنا معلومات مضللة

قال أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأميركي اليوم السبت إن مسؤولين كبارا في إدارة الرئيس دونالد ترامب قدموا لهم معلومات مضللة خلال جلسات إحاطة عقدت في الآونة الأخيرة بشأن الخطط المتعلقة بفنزويلا، إذ أكدوا أن الإدارة لا تعتزم السعي إلى تغيير النظام في كراكاس.

11:11 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
مجلس الأمن يجتمع غداً بشأن فنزويلا

يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الاثنين جلسة بشأن فنزويلا. وذكر دبلوماسيون أن كولومبيا، بدعم من روسيا والصين، طلبت عقد اجتماع المجلس المؤلف من 15 عضوا.

9:28 PM

أنور الخطيب

أنور الخطيب
أنور الخطيب
صحافي أردني. مراسل "العربي الجديد" في قطر.
الدوحة
الدوحة تدعو إلى الحوار وإيجاد حل سلمي في فنزويلا

أعربت دولة قطر عن قلقها البالغ إزاء التطورات الجارية في جمهورية فنزويلا البوليفارية، داعية إلى ضبط النفس وخفض التصعيد، وانتهاج الحوار سبيلا لمعالجة القضايا العالقة.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صادر اليوم السبت، موقف دولة قطر الداعي إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية.

وجددت الوزارة استعداد دولة قطر الكامل للمساهمة في أي جهد دولي يهدف إلى التوصل إلى حل سلمي فوري للأزمة، مؤكدة في الوقت نفسه حرصها على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع جميع الأطراف المعنية، بما يسهم في دعم الاستقرار والحفاظ على أمن وسلامة الشعب الفنزويلي.

05:11 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
الصين "تدين بشدة" الضربات الأميركية في فنزويلا

أعربت الصين السبت، عن معارضتها الشديدة للضربات العسكرية الأميركية على فنزويلا واعتقال رئيسها نيكولاس مادورو، واصفة العملية بأنها انتهاك للقانون الدولي. وقالت الخارجية الصينية في بيان "تشعر الصين بصدمة عميقة وتدين بشدة استخدام الولايات المتحدة الصارخ للقوة ضد دولة ذات سيادة وتصرفها ضد رئيسها".

وأضافت أن "مثل هذا السلوك القائم على الهيمنة من جانب الولايات المتحدة ينتهك القانون الدولي بشكل خطير، ويتعدى على سيادة فنزويلا، ويهدد السلام والأمن في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وتعارض الصين ذلك بشدة".

05:30 pm

محمد محمود

avata
محمد محمود
واشنطن
محكمة فيدرالية في نيويورك تصدر لائحة اتهام بحق مادورو

أصدرت محكمة فيدرالية في نيويورك، مساء اليوم السبت، لائحة الاتهام الموجهة من وزارة العدل الأميركية ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وتضمنت اللائحة تُهماً بالتآمر على الاتجار بالمخدرات المرتبط بالإرهاب، واستيراد الكوكايين، وحيازة أسلحة وأجهزة تفجير، إضافة إلى التآمر على حيازة أسلحة وأجهزة تدميرية لاستخدامها ضد الولايات المتحدة.

05:04 pm

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
رئيس الأرجنتين يرحب باعتقال مادورو

رحب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي باعتقال القوات الأميركية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس. وكتب ميلي بأحرف كبيرة، محاكاة لأسلوب ترامب في وسائل التواصل الاجتماعي "الحرية تتقدم. عاشت الحرية".

03:54 pm

رويترز

avata
رويترز
البرازيل: أميركا تجاوزت خطاً غير مقبول

ندد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم السبت، بالهجوم العسكري الأميركي على فنزويلا واعتقال رئيسها نيكولاس مادورو، واصفاً الأمر بأنه يتجاوز "خطاً غير مقبول". وقال لولا في منشور على موقع إكس "هذه الأفعال تمثل استهانة خطيرة بسيادة فنزويلا وسابقة أخرى بالغة الخطورة للمجتمع الدولي بأسره".

03:51 pm

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
الحكومة الألمانية تعلن تشكيل فريق أزمة

أعلنت الحكومة الاتحادية في ألمانيا، اليوم السبت، أنها تتابع التطورات الجارية في فنزويلا بـ "قلق بالغ". وأفادت مصادر من وزارة الخارجية بأن فريق الأزمة التابعة للحكومة يُجْرِي مشاورات في مقر الوزارة للتشاور بشأن الوضع القائم.

وقالت المصادر في الخارجية الألمانية: "إننا نراقب الوضع في فنزويلا باهتمام شديد"، مشيرةً إلى أن وزارة الخارجية على تواصل وثيق مع السفارة الألمانية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس. وأضافت أن المشهد لا يزال غير واضح في بعض جوانبه حالياً، وأردفت: "نقوم بالتنسيق بشكل وثيق مع شركائنا".

03:48 pm

رويترز

avata
رويترز
الدنمارك: يتعين احترام القانون الدولي

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن اليوم السبت، إنه يتعين احترام القانون الدولي، وذلك بعد أن قصفت الولايات المتحدة فنزويلا وألقت القبض على رئيسها نيكولاس مادورو. وكتب راسموسن على منصة التواصل الاجتماعي إكس "تطور مفاجئ في فنزويلا.. نتابعه من كثب. يجب العودة إلى المسار المؤدي إلى التهدئة والحوار".

3:47 PM
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ضبط النفس واحترام القانون الدولي

دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى "ضبط النفس" واحترام القانون الدولي في فنزويلا، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب "القبض" على نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو. وقالت كالاس عبر منصة إكس إنها تحدثت هاتفياً مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مذكّرةً إياه بأن الاتحاد الأوروبي يشكّك في الشرعية الديمقراطية لمادورو. وكتبت: "في كل الأحوال، يجب احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ندعو إلى ضبط النفس".

3:30 PM
إسبانيا تبدي استعدادها للوساطة
دعت إسبانيا إلى خفض التصعيد رداً على العمل العسكري الأميركي في فنزويلا. ونشرت وزارة الخارجية الإسبانية بياناً على موقع التواصل الاجتماعي، إكس اليوم السبت جاء فيه "تدعو إسبانيا إلى خفض التصعيد والاعتدال وإلى اتخاذ الإجراءات دائماً وفقاً للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة". وأضافت أنه "في هذا الصدد، فإن إسبانيا على استعداد للقيام بدور الوسيط للمساعدة في إيجاد حل سلمي وتفاوضي للأزمة الحالية".
3:29 PM
موسكو تدين "العمل العدواني الأميركي" ضد فنزويلا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو "قلقة بشدة وتندد بالعمل العدواني الأميركي المسلح ضد فنزويلا". وأضافت الخارجية في بيان أنه "في الوضع الراهن من الضروري قبل أي شيء منع أي تصعيد إضافي والتركيز على إيجاد مخرج للأزمة عبر الحوار".
3:28 PM
إيران تدعو مجلس الأمن إلى تحرك عاجل
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان بشدة الهجوم العسكري الأميركي على فنزويلا، واعتبرته انتهاكًا صارخًا لسيادتها الوطنية وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأكدت الوزارة ضرورة تحرّك عاجل من الأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف هذا العدوان "غير القانوني"، ومحاسبة المسؤولين عنه، مشددة على الحق الأصيل لفنزويلا في الدفاع عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها وحقها في تقرير المصير.
وأكد الزعيم الإيراني علي خامنئي بعد الضربات الأميركية أن بلاده "لن تتراجع أمام العدو وسنركع هذا العدو بالتوكل على الله تعالى والثقة بوقوف شعبنا معنا".
7:10 PM
الجيش الأميركي: 150 طائرة شاركت في عملية فنزويلا

قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة إن 150 طائرة شاركت في العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا، اليوم السبت.

6:40 PM
ترامب ينشر صورة لمادورو بعد اعتقاله

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشال"، صورة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعد اعتقاله، يظهر فيها وهو معصوب العينين ويرتدي سماعات واقية. 
 

