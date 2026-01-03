من الإدانة إلى الوساطة.. ردات الفعل الدولية على ما يجري في فنزويلا

أدانت دول عديدة ما جرى في فنزويلا صباح اليوم السبت، بعدما شنّت الولايات المتحدة الأميركية، غارات على عدة مناطق في فنزويلا، من بينها العاصمة كاراكاس، انتهت بإعلان اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما جواً إلى خارج البلاد، فيما أعربت إسبانيا عن استعدادها للقيام بالوساطة.

البداية من الاتحاد الأوروبي، إذ دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى "ضبط النفس" واحترام القانون الدولي في فنزويلا، عقب إعلان ترامب "القبض" على نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو. وقالت كالاس عبر منصة إكس إنها تحدثت هاتفياً مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مذكّرةً إياه بأن الاتحاد الأوروبي يشكّك في الشرعية الديمقراطية لمادورو. وكتبت: "في كل الأحوال، يجب احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ندعو إلى ضبط النفس".

"العربي الجديد" يتابع أبرز ردات الفعل الدولية على ما يجري في فنزويلا..