أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة نفذت ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا، مشيرًا إلى أن العملية أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما خارج البلاد، فيما أفادت شبكة "سي بي إس نيوز" بأن قوات "دلتا" الأميركية هي من نفذت الاختطاف، فما هي هذه القوات؟

تاريخ من العمليات الشبيهة

في عام 1990، ساعدت وحدة النخبة الأعلى تصنيفًا في الجيش الأميركي، المعروفة باسم قوات دلتا، في لعب دور هام في اعتقال رئيس بنما مانويل نورييغا، الذي كان عميلًا سابقًا للاستخبارات الأميركية. واليوم، بعد أكثر من 35 عامًا، تلعب هذه القوات دورًا محوريًا في اختطاف رئيس فنزويلا من داخل العاصمة الفنزويلية ونقله خارج البلاد.

تُعرف قوات دلتا التابعة للجيش الأميركي رسميًا باسم الفرقة العملياتية الأولى للقوات الخاصة (دلتا)، وقد أُنشئت عام 1977 بغرض تعزيز قدرة الولايات المتحدة على مكافحة الإرهاب وإنقاذ الرهائن. وكان أول ظهور لها عام 1980 في منطقة الشرق الأوسط، لتنفيذ عملية "مخلب النسر"، وهي المحاولة الفاشلة لإنقاذ رهائن أميركيين في إيران.

وتأسست دلتا على يد العقيد تشارلز بيكويث عام 1977، واستوحى نموذجها من الوحدة البريطانية الخاصة SAS. وجاء إنشاؤها ردًا على تصاعد التهديدات، وتتمثل مهامها الرئيسية في مكافحة الإرهاب، وإنقاذ الرهائن، والعمليات المباشرة السريعة، واغتيال أو اعتقال الأهداف عالية القيمة. ويقع مقرها في فورت براغ بولاية كارولاينا الشمالية.

عقود من العمل في المنطقة

بعد فشلها في تحرير الرهائن الأميركيين في إيران، عاد اسم قوات دلتا إلى الأضواء مرة أخرى بعد مشاركتها في عملية لاختطاف قائد مليشيا في الصومال عام 1993. واستخدمت قوات دلتا المروحيات لتنفيذ إنزال سريع، غير أن بعض الطائرات أُسقطت وقُتل عدد من الجنود الأميركيين. وقد وثّقت السينما الأميركية هذه العملية في الفيلم الشهير Black Hawk Down.