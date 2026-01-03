- نفذت الولايات المتحدة عملية واسعة في فنزويلا، اعتقلت خلالها الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، بواسطة قوات دلتا الأميركية، المعروفة بقدرتها على تنفيذ عمليات سرية ودقيقة. - لقوات دلتا تاريخ طويل في تنفيذ عمليات مشابهة، مثل اعتقال مانويل نورييغا في بنما عام 1990، واعتقال صدام حسين في العراق عام 2003، وقتل أبو بكر البغدادي. - تأسست قوات دلتا عام 1977 على يد العقيد تشارلز بيكويث، مستوحاة من الوحدة البريطانية SAS، وتتمركز مهامها في مكافحة الإرهاب وإنقاذ الرهائن.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة نفذت ضربة واسعة النطاق ضد فنزويلا، مشيرًا إلى أن العملية أسفرت عن اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما خارج البلاد، فيما أفادت شبكة "سي بي إس نيوز" بأن قوات "دلتا" الأميركية هي من نفذت الاختطاف، فما هي هذه القوات؟

تاريخ من العمليات الشبيهة

في عام 1990، ساعدت وحدة النخبة الأعلى تصنيفًا في الجيش الأميركي، المعروفة باسم قوات دلتا، في لعب دور هام في اعتقال رئيس بنما مانويل نورييغا، الذي كان عميلًا سابقًا للاستخبارات الأميركية. واليوم، بعد أكثر من 35 عامًا، تلعب هذه القوات دورًا محوريًا في اختطاف رئيس فنزويلا من داخل العاصمة الفنزويلية ونقله خارج البلاد.

تُعرف قوات دلتا التابعة للجيش الأميركي رسميًا باسم الفرقة العملياتية الأولى للقوات الخاصة (دلتا)، وقد أُنشئت عام 1977 بغرض تعزيز قدرة الولايات المتحدة على مكافحة الإرهاب وإنقاذ الرهائن. وكان أول ظهور لها عام 1980 في منطقة الشرق الأوسط، لتنفيذ عملية "مخلب النسر"، وهي المحاولة الفاشلة لإنقاذ رهائن أميركيين في إيران.

وتأسست دلتا على يد العقيد تشارلز بيكويث عام 1977، واستوحى نموذجها من الوحدة البريطانية الخاصة SAS. وجاء إنشاؤها ردًا على تصاعد التهديدات، وتتمثل مهامها الرئيسية في مكافحة الإرهاب، وإنقاذ الرهائن، والعمليات المباشرة السريعة، واغتيال أو اعتقال الأهداف عالية القيمة. ويقع مقرها في فورت براغ بولاية كارولاينا الشمالية.

عقود من العمل في المنطقة

بعد فشلها في تحرير الرهائن الأميركيين في إيران، عاد اسم قوات دلتا إلى الأضواء مرة أخرى بعد مشاركتها في عملية لاختطاف قائد مليشيا في الصومال عام 1993. واستخدمت قوات دلتا المروحيات لتنفيذ إنزال سريع، غير أن بعض الطائرات أُسقطت وقُتل عدد من الجنود الأميركيين. وقد وثّقت السينما الأميركية هذه العملية في الفيلم الشهير Black Hawk Down.

لاحقاً، لعبت قوات دلتا دوراً محورياً في منطقة الشرق الأوسط، ونشطت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وتعد عملية اعتقال صدام حسين رئيس العراق عام 2003 واحدة من أبرز عملياتها، كما أجرت عمليات أخرى في العراق وليبيا وأفغانستان، ومعظم عملياتها سرية تماماً ولا يكشف عنها إلّا بعد سنوات، وخلال فترة إدارة ترامب الأولى تولت تنفيذ عملية قتل أبو بكر البغدادي الزعيم السابق لتنظيم داعش.

دلتا اعتقلت سابقاً رئيس بنما

كان حاكم بنما الراحل مانويل نورييغا، حليفاً للولايات المتحدة ومخبراً لوكالة الاستخبارات الأميركية، ومن الذين يتقاضون رواتب شهرية منها، وقاد بنما خلال معظم فترة الثمانينيات، ولكن مزاعم تهريبه المخدرات وشكوكاً حول تعاونه مع أجهزة استخبارات أخرى أدت إلى فقدانه تأييد واشنطن في نهاية فترة حكمه. وفي 20 ديسمبر 1989 أمر الرئيس الأميركي جورج بوش الأب بغزو بنما، ما دفع نورييغا إلى الاختباء في سفارة الفاتيكان قبل أن يستسلم للسلطات الأميركية في 3 يناير 1990، وأدين بتهم تهريب المخدرات وقضى 20 عاماً في سجن أميركي، قبل أن يجري تسليمه إلى فرنسا لقضاء عقوبة بتهمة غسل الأموال.

واليوم تعد قوات دلتا، واحدة من أكثر وحدات الجيش الأميركي سرية، وتنفذ عمليات دقيقة وسريعة تعتمد على الدقة والسرعة، وتعتبر وحدةً أعلى تصنيفاً في العمليات الخاصة الأميركية، كما تعد من أفضل الوحدات الخاصة عالمياً إن لم يكن أفضلها.