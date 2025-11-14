منظمة دولية: 25 دولة زوّدت إسرائيل بالنفط خلال حرب الإبادة على غزة

- زوّدت 25 دولة إسرائيل بالنفط خلال حرب غزة، حيث وفّرت أذربيجان وكازاخستان 70% من الشحنات بين نوفمبر 2023 وأكتوبر 2025، بينما تصدّرت روسيا واليونان والولايات المتحدة قائمة الدول المصدّرة للمنتجات النفطية المكرّرة. - دعت منظمة "أويل تشينغ إنترناشونال" إلى الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري، محذرة من تواطؤ الدول في الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي. - أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، فيما علّقت كولومبيا صادرات الفحم إلى إسرائيل في أغسطس 2024.

زوّد 25 بلدا إسرائيل بالنفط خلال حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وفق تقرير نشرته الخميس منظمة أويل تشينغ إنترناشونال غير الحكومية. ويشير هذا التقرير الذي نُشر على هامش مؤتمر الأطراف الثلاثين في البرازيل (كوب30)، إلى أن أذربيجان وكازاخستان وفّرتا 70% من شحنات النفط الخام بين الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2023 والأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وتتصدّر روسيا واليونان والولايات المتحدة قائمة الدول المصدّرة للمنتجات النفطية المكرّرة إلى إسرائيل. والولايات المتحدة هي البلد الوحيد الذي يزوّد الدولة العبرية بوقود جاي بي-8 المخصّص للطائرات العسكرية. وقالت "أويل تشينغ إنترناشونال" إن "الدول التي زوّدت إسرائيل بالوقود خلال هذه الفترة، فعلت ذلك وهي على دراية تامة بفظائعها"، داعية إلى الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري.

وتابعت المنظمة "تم توثيق تواطئها في هذا التقرير لتحميلهم المسؤولية. على هذه الدول أن تعترف بضلوعها في هذه الإبادة الجماعية وأن تكف عن تواطئها". وقال شادي خليل من المنظمة لصحافيين "إن الدول تخاطر بأن تصبح متواطئة في الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي، وبموجب اتفاقية الإبادة الجماعية" مضيفا "فيما يجتمع قادة العالم في كوب30 (...) تتكشف الروابط القاتلة بين موردي الوقود الأحفوري والصراعات الدولية".

وفوّضت المنظمة غير الحكومية شركة الدراسات داتا ديسك تحليل التدفقات النفطية، بحيث تم تحديد 323 شحنة خلال الفترة المذكورة، بإجمالي بلغ 21.2 مليون طن. اندلعت الحرب في قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023 إثر هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل أوقع 1221 قتيلا في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية.

ومذّاك، اشستشهد أكثر من 69 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، في غزة جراء الهجوم الإسرائيلي، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها. وفي تموز/يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا خلص إلى "عدم قانونية" احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، فيما اتّهمت لجنة أممية الدولة العبرية بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

من جهتها، اعتبرت أيرين بيتروباولي الباحثة في حقوق الإنسان والشؤون الاقتصادية في المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن، في بيان، أن الدول ملزمة الامتثال للأمر الموقت الصادر عن محكمة العدل الدولية والقاضي بـ"منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". وأضافت "يجب على الدول الأخذ في الاعتبار أن مساعدتها، لا سيما العسكرية، لإسرائيل قد تجعلها عرضة لمخاطر التواطؤ في الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية (منع) الإبادة الجماعية (والمعاقبة عليها)".

وفي أغسطس/آب 2024، أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن بلاده علّقت رسميا صادرات الفحم إلى إسرائيل. وبينما تشير بيانات رسمية إلى أن البرازيل أرسلت آخر شحنة نفط مباشرة إلى إسرائيل في مارس/آذار 2024، قال رئيس نقابة عمال النفط في ريو دي جانيرو إن البرازيل ربما أعادت توجيه الشحنات إلى إسرائيل عبر إيطاليا.

(فرانس برس)