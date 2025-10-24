منظمة الصحة العالمية: الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثياً

- أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوضع في غزة لا يزال كارثياً بسبب نقص الأغذية، حيث لم يُسجل أي تقدم في كميات الأغذية المسموح بإدخالها منذ وقف إطلاق النار، مما أدى إلى تفاقم الجوع في القطاع. - رغم الاتفاق على دخول 600 شاحنة يومياً، تدخل فقط 200 إلى 300 شاحنة، ومعظمها تجارية، مما يحد من عدد المستفيدين بسبب نقص الموارد لشراء السلع. - النظام الصحي في غزة يعاني من نقص حاد في الأدوية والتجهيزات، حيث تعمل 14 من أصل 36 مستشفى جزئياً فقط، وتقدر كلفة إعادة بناء النظام الصحي بنحو سبعة مليارات دولار.

أكدت منظمة الصحة العالمية، الخميس، عدم تسجيل أي تقدم يُذكر على صعيد كميات الأغذية التي يُسمح بإدخالها إلى غزة منذ وقف إطلاق النار، أو أي تحسن ملحوظ في الحد من الجوع في القطاع، حيث لا يزال الوضع "كارثياً". وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس للصحافيين: "الوضع لا يزال كارثياً لأن الكميات التي تدخل (غزة) غير كافية". وحذر من أن "الجوع لا يتراجع بسبب نقص الأغذية" منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول.

وقطعت إسرائيل المساعدات عن قطاع غزة مراراً خلال الحرب، ما فاقم الأوضاع الإنسانية المزرية، وأدى، بحسب الأمم المتحدة، إلى مجاعة في أجزاء من القطاع المحاصر. وفيما ينص الاتفاق الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دخول 600 شاحنة يومياً، قال غيبرييسوس إن ما بين 200 و300 شاحنة فقط تدخل يومياً في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من هذه الشاحنات تجاري، وأن كثيراً من السكان يفتقرون إلى الموارد لشراء السلع، ما يقلل من عدد المستفيدين.

وأشاد غيبرييسوس بصمود وقف إطلاق النار رغم الانتهاكات، لكنه حذر من أن "الأزمة لم تنتهِ بعد، والاحتياجات هائلة"، مضيفاً أن المساعدات الحالية تمثل جزءاً ضئيلاً فقط من المطلوب. وأوضح أن النظام الصحي في غزة "تعرّض لضربة موجعة"، إذ لم يعد أي مستشفى يعمل بكامل طاقته، فيما لا تزال 14 من أصل 36 مستشفى تعمل جزئياً فقط، وسط نقص حاد في الأدوية والتجهيزات والطواقم الطبية.

وأشار المدير العام إلى أن منظمة الصحة العالمية تواصل إرسال الإمدادات الطبية ونشر الفرق الطارئة لتوسيع عمليات الإجلاء الطبي، مقدّراً كلفة إعادة بناء النظام الصحي في غزة بنحو سبعة مليارات دولار. وكشف أن المنظمة سهّلت، الأربعاء، إجلاء 41 مريضاً و145 مرافقاً، بينما ما زال نحو 15 ألف مريض بحاجة إلى العلاج خارج غزة، بينهم 4 آلاف طفل. ودعا غيبرييسوس إسرائيل إلى "فتح جميع المعابر للسماح بعلاج المزيد من المرضى في مصر"، مشيراً إلى أن أكثر من 700 شخص لقوا حتفهم أثناء انتظار الإجلاء منذ بدء الحرب.

(فرانس برس)