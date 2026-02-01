- انتقد أور ليفي تصريحات غال هيرش التي اتهم فيها عائلات الأسرى بمساعدة حماس، مؤكدًا أن الاحتجاجات كانت تعبيرًا عن الحاجة للإفراج عن الأسرى. - أشار ليفي إلى أن الفضل في الإفراج عنه يعود لدونالد ترامب وليس لأي مسؤول إسرائيلي، معبّرًا عن استيائه من تجاهل الحكومة لمعاناة عائلات الأسرى. - اعتبر ليفي تصريحات هيرش حول تلقيه تهديدات من عائلات الأسرى غير مبررة، مؤكدًا أن الحرب استمرت لدوافع سياسية، بينما الشعب الإسرائيلي يتحمل المخاطر.

هاجم الأسير الإسرائيلي السابق في قطاع غزة أور ليفي، اليوم الأحد، منسّق شؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش، على إثر ظهور الأخير في مقابلات إعلامية مساء أمس السبت اتهم فيها عائلات الأسرى الإسرائيليين بأنها ساعدت حماس من خلال تظاهراتها ضد الحكومة الإسرائيلية.

وكتب ليفي في منشور له أنه يرغب فقط في توجيه الشكر للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، باعتباره الشخص الذي يعود له الفضل في الإفراج عنه، مضيفًا: "لا هيرش ولا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ولا أي شخص آخر؛ لا ينبغي لأي أحد أن يأخذ النقاط على أمر لم يقم به". وأضاف: "عندما وصلت مقاطعنا المصورة إليكم، ومن ضمنها تلك التي لم تُنشر (المقاطع التي وثقت فيها حماس الأسرى الإسرائيليين وهم يطالبون حكومتهم بالعمل على الإفراج عنهم)، فضلتم الصمت. والآن أصبحنا نحن المذنبين. نحن الذين تخليتم عنا وعن عائلاتنا ولم تحمونا أصبحنا المذنبين!".

ورد ليفي على مقابلة هيرش مع صحيفة "هآرتس"، التي قال فيها إن "الاحتجاجات من أجل الأسرى ساعدت حماس، ولم يكن داعٍ لإشعارنا بأن الأمر (الحاجة للإفراج عن الأسرى) مُلح". ولفت الأسير السابق في منشوره إلى أنه سمع اسم هيرش لأول مرة لدى عودته من الأسر، مشيرًا إلى أن المنسق اتصل بوالدته وسأل عما إن كان ليفي يرغب في التحدث مع نتنياهو. وكشف أن إجابته جاءت بالنفي، موضحًا: "لأنني لا أرغب في إحسان من أي أحد، خصوصًا وأنا أرى الآن أن الأمر الوحيد المهم هو الحملة الانتخابية، التي يسعى خلالها (نتنياهو) لتغيير السردية التي سادت هنا على مدى العامين الماضيين".

وتابع ليفي: "من الواضح أنكم ستقولون إن حماس رغبت في إدارة مفاوضات لمدة عشر سنوات، ومن الواضح أنكم ستعفون أنفسكم وتقولون إنكم غير مذنبين، وأنكم ستحاولون رسم صورة وكأنكم أعدتم الجميع، والحقيقة هي أن ذلك لا يهم. فلا يمكننا مقارنة أنفسنا بحركة إرهابية مثل حماس"، على حد تعبيره. وبحسبه، فإن "السبب الوحيد لوجود دولة (إسرائيل) هو شعبنا، ملح الأرض، الذين يشاركون في الخدمة الاحتياطية رغم علمهم المسبق بالخطر الداهم على حياتهم. ويفعلون ذلك (يشاركون في الحرب) رغم أنهم يعلمون أنهم يتلقون في الواقع أوامر غير منطقية، لأن هذه الحرب تفوح منها رائحة السياسة"، في إشارة منه إلى أن استمرار الحرب كان لدوافع ومصالح تتعلق بالبقاء السياسي للائتلاف الحاكم.

وجاءت انتقادات الأسير السابق بعدما ظهر هيرش في عدة مقابلات، بينها مع موقع "واينت"، ادعى فيها أنه تلقى تهديدات من عائلات أسرى إسرائيليين، وهو ما دفع ليفي إلى القول: "فلتخجل من نفسك! من أنت لتتحدث باسم عائلاتنا؟ من أنت لتقول شيئًا لوالديّ (في السبعينيات من عمرهما) اللذين اضطرا إلى أن يقولا لطفل في الثانية من عمره إن أمه قتلت (زوجة ليفي)، وإن أباه "ضاع"؟ من أنت لتقول أي شيء لآباء ثكلوا أبناءهم بينما كان بإمكانهم استعادتهم لولا المماطلة في المفاوضات؟".

وردًا على ما تقدم، زعم هيرش في منشور له على منصة "إكس" أن صحيفة هآرتس "كذبت" حين عنونت المقابلة معه بـ"هيرش: التظاهرات من أجل الأسرى ساعدت حماس ولم يكن داعٍ لإشعارنا بأن الأمر مُلح". وادعى أن "الأقوال لم تُعرض على هذا النحو في المقابلة"، لافتًا إلى أنه "حذر مسبقًا من إجراء مقابلة مع هآرتس، لكنه أصر على إتاحة مقابلات لكل وسائل الإعلام في إسرائيل"، مضيفًا: "لقد تعلمت الدرس".