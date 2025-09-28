منسق أسطول الصمود العالمي لـ"العربي الجديد": 3 أيام تفصلنا عن غزة

- اقتراب أسطول الصمود من غزة: من المتوقع وصول الأسطول إلى غزة في 30 سبتمبر أو 1 أكتوبر، إذا سمحت الظروف الجوية، حيث يتواجد حالياً جنوب جزيرة كريت اليونانية. - تعزيز الجهود لكسر الحصار: يضم الأسطول 48 سفينة، وقد يصل إلى 59، بما في ذلك السفن الليبية والأجنبية، بهدف كسر الحصار وتقديم مساعدات إنسانية مثل حليب الأطفال والأدوية. - التحديات الأمنية والدعم الدولي: تحلق المسيّرات الإسرائيلية بالقرب من الأسطول، بينما تتواجد باخرة حربية إيطالية وأخرى إسبانية لدعمه، وسط ضغط شعبي ودولي لحمايته.

أكّد منسق أسطول الصمود العالمي وائل نوار لـ"العربي الجديد" أن ثلاثة أيام تفصل الأسطول عن قطاع غزة، ومن المنتظر الوصول في 30 سبتمبر/أيلول الجاري أو في الأول من أكتوبر/تشرين الأول القادم، إذا كانت الظروف المناخية مستقرة ولم تطرأ أي مستجدات أو اعتداءات، مبيناً أنهم حالياً في جنوب جزيرة كريت اليونانية في اتجاه غزة ولم يمرّوا بسواحل تركيا ولا قبرص.

وأفاد نوار بأن عدد سفن الأسطول يبلغ حالياً 48، وقد يصل إلى 59 سفينة باحتساب بقية السفن التي ستلتحق بهم، منها السفينة الليبية وبعض السفن الأجنبية، التي تعمل على تعزيز جهود كسر الحصار على غزة، لكنّها لم تنطلق ضمن الأسطول، وأضاف أن المسيّرات الإسرائيلية موجودة وتحلق بالقرب منهم، ولكنهم لم يتعرضوا إلى هجمات جديدة، مؤكداً أن التضامن الشعبي والضغط الدولي ساهما في حماية الأسطول.

وأشار نوار إلى أن الإعلام الإسرائيلي كان يتحدث عن سيناريو القصف ثم تحول إلى الحديث عن اعتقالات والترويج لبعض العقوبات، مضيفاً أن هناك سيناريو آخر قد يجري فرضه وهو الوصول إلى غزة وكسر الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية، المتمثلة أساساً في حليب الأطفال وكميات من الأدوية، ولكن تحقيق هذا لا يكون إلّا بمزيد من الضغط والتظاهرات الشعبية.

وحول تأمين وحماية أسطول الصمود العالمي قال نوار إنّ الباخرة الحربية الإيطالية موجودة حالياً مباشرة أمامهم: "لكن للأسف المواقف الإيطالية غير واضحة، ولا يعرفون تحديداً إن كانت الباخرة للمرافقة والمتابعة من بعيد أو أنها ستتدخل في حال حصول أي إعتداء، ولكن الضغط الشعبي الإيطالي بصدد فرض مرافقة الأسطول"، وأكد أنهم مطمئنون للباخرة الحربية الإسبانية التي يأملون أن تلتحق بهم قبل دخول ما يسمى بالمنطقة الحمراء، وهي المنطقة التي عادة تتولى فيها إسرائيل اعتراض السفن والقيام بالاعتقالات.

وختم نوار بالقول إنّ: "هناك صعوبات عدّة وليالٍ مرهقة، خاصة بعد مضي نحو شهر من الإبحار وبعد الهجومات التي تعرضوا لها في البحر،" مؤكداً أن: "هناك نقصاً في مياه الشرب ولكن السفن التي ستلتحق بهم قد تزودهم بما يحتجاونه"، مشيراً إلى أن هذا لا يقارن بالإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بعد نحو عامين من حرب الإبادة.