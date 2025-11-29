- أدان مندوب سورية لدى الأمم المتحدة العدوان الإسرائيلي على بلدة بيت جن، مؤكداً أن الرد سيكون دبلوماسياً للحفاظ على المكاسب الدولية. - شهدت البلدة تصدياً من الأهالي لدورية إسرائيلية، مما أدى إلى إصابات، وتبع ذلك عدوان جوي أسفر عن استشهاد 13 شخصاً. - تسعى سورية لتوثيق العدوان في الأمم المتحدة وتجديد تفويض قوة المراقبة في الجولان، مع استمرار الجهود لعزل إسرائيل دبلوماسياً.

دان مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، العدوان الإسرائيلي على بلدة بيت جن في محافظة ريف دمشق جنوبي البلاد، لافتاً إلى أن الرد العسكري على استفزازات إسرائيل غير مطروح حالياً، حفاظاً على مكاسب مهمة حقّقتها بلاده في علاقاتها الدولية. وأوضح علبي أن سورية سترد على تل أبيب "بالطرق المعترف بها دولياً"، وذلك في تصريحات صحافية نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء الجمعة.

وكان أهالي بلدة بيت جن قد تصدّوا، فجر الجمعة، لدورية إسرائيلية توغلت في البلدة لاعتقال ثلاثة أشخاص زعمت تل أبيب أنهم ينتمون إلى ما تسميه "تنظيم الجماعة الإسلامية"، ما أدى إلى إصابة ستة عسكريين بينهم ثلاثة ضباط. عقب ذلك، شنّت تل أبيب عدواناً جوياً على البلدة، ما أدى إلى استشهاد 13 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وإصابة نحو 25 آخرين، وفق وزارة الصحة السورية. وتقع بلدة بيت جن على سفوح جبل الشيخ، وتبعد نحو 10 كيلومترات فقط عن الحدود الفاصلة مع الجولان المحتل وإسرائيل.

وشدّد علبي على أن سورية "لن تنجرّ إلى استفزازات الاحتلال، بل سترد بالطرق المعترف بها دولياً" من دون تقديم توضيحات بشأن هذه الطرق، مشيراً إلى أنه تواصل خلال الساعات الأخيرة مع عدد من أعضاء مجلس الأمن بخصوص العدوان على بيت جن. وأشار إلى أنّ الضغوط غير العسكرية والدبلوماسية التي مارستها سورية أخيراً حققت مكاسب مهمة في علاقاتها الدولية، لافتاً إلى أن الرد العسكري المباشر على إسرائيل "ليس خياراً حالياً، حفاظاً على هذه المكاسب، بينما يستمر العمل في الميدان وفي المحافل الدولية لإثبات التزام سورية اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن، وهو ما يزعج إسرائيل أكثر من فكرة الرد العسكري المباشر".

ومنذ عام 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، وقد استغلت الوضع الجديد بعد سقوط نظام الأسد أواخر عام 2024 لاحتلال المنطقة السورية العازلة، معلنةً انهيار اتفاقية فضّ الاشتباك. وأضاف علبي أن ما جرى في بيت جن من عدوان إسرائيلي "سيُسجَّل رسمياً في وثائق الأمم المتحدة"، مشيراً إلى استمرار جهود سورية "لعزل الاحتلال ومحاسبته على جرائمه واعتداءاته المتكررة". وقال: "سورية تبذل كل ما تستطيع على المستوى الدبلوماسي لعزل إسرائيل دولياً، والحد من دعم حلفائها لها"، لافتاً إلى أن مندوب إسرائيل الأممي داني دانون استمع بنفسه خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة إلى مواقف 15 عضواً أكدوا إدانتهم للاعتداءات الإسرائيلية وضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها.

وأكد أن الجهود مستمرة لتجديد تفويض قوة الأمم المتحدة لمراقبة فضّ الاشتباك (أوندوف) في مرتفعات الجولان، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار. وأوضح أن "العمل مع الحلفاء يهدف إلى عدم منح إسرائيل أي ذريعة قانونية أو سياسية أو عسكرية، وهو ما يحقق مكاسب ملموسة على الأرض ويزيد من عزلة الاحتلال"، لافتاً إلى أن سورية اليوم "تتحدث من موقع قوة" نتيجة التقدم السياسي والاقتصادي والعسكري الذي تحقق.

وبشأن ما يُثار حول محادثات تطبيع بين دمشق وتل أبيب، قال علبي إن الحديث الدائر حالياً يقتصر على "اتفاق أمني"، بينما تبقى عملية السلام "بعيدة المدى" بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ سورية. وكانت وزارة الخارجية السورية قد دانت، الجمعة، العدوان الإسرائيلي على بلدة بيت جن، مؤكدةً أنه يشكّل "جريمة حرب مكتملة الأركان". وجددت مطالبتها مجلس الأمن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بـ"التحرك العاجل لوضع حدّ لاعتداءات الاحتلال، واتخاذ إجراءات رادعة تضمن احترام سيادتها ووحدة أراضيها والتزام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

