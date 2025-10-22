منح بوتين ما يريد غير كافٍ لإنهاء الحرب في أوكرانيا

- تحضيرات قمة بودابست وتناقضات الأطراف: تتواصل التحضيرات لقمة محتملة بين بوتين وترامب في بودابست، وسط تناقضات حول ملف أوكرانيا، مما يهدد بتأجيل القمة واستمرار الحرب. لم يُحدد موعد القمة بعد، مع دعوات أوروبية لإشراك أوكرانيا في المحادثات. - مواقف الأطراف الدولية وتبادل الأراضي: تتباين مواقف الأطراف حول إنهاء الحرب؛ روسيا تسعى لتنازلات إقليمية، بينما ترفض أوكرانيا ذلك. ترامب يرغب في إنهاء الحرب لكنه يواجه انتقادات بسبب مواقفه المتساهلة تجاه روسيا. - الوضع الميداني والتقدم الروسي: تواصل روسيا تقدمها العسكري في أوكرانيا، مسيطرة على 20% من البلاد، مع تركيز الهجمات على البنى التحتية للطاقة. تواجه القوات الروسية تحديات في السيطرة على مناطق استراتيجية، وقد تكون مستعدة لتقديم تنازلات مستقبلية.

مع انطلاق التحضيرات لعقد قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

، ونظيره الأميركي دونالد ترامب في بودابست، التي لم يحدد موعدها بعد، تواصلت الإشارات المتناقضة الصادرة عن مختلف الأطراف المعنية بملف أوكرانيا، بشأن إمكانية إنهاء الحرب الروسية وشروطه. وتنذر الإشارات المتضاربة، والتناقضات الجذرية بين مواقف واشنطن وبروكسل وكييف وموسكو، بتأجيل قمة بودابست واستمرار الحرب في أوكرانيا إلى حين بروز توازنات جديدة تغيّر الأوضاع على الأرض.

وغداة إعلان الكرملين، أول من أمس الاثنين، بدء العمل لعقد القمة بين بوتين وترامب "للدفع قدماً بحل للصراع الأوكراني وتطوير العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة"، نقلت وكالة الإعلام الروسية ريا نوفوستي أمس الثلاثاء عن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو تعمل بشأن ما ناقشه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي بحث الإعداد لقمة محتملة بين الرئيسين الروسي والأميركي. وذكر أن من السابق لأوانه الحديث عن توقيت اجتماع محتمل بين الوزيرين. في هذا السياق، نقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية، عن مسؤولين أميركيين لم تسمهم، مساء أول من أمس، أن من المحتمل تأجيل قمة المجر. وأضافت أن لقاء روبيو ولافروف، المتوقع عقده الأسبوع الحالي، "أُجِّل مؤقتاً"، وسط توقعات متباينة بين الرجلين بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. وذكر أحد المصادر أن من غير المرجح أن "يوصي" روبيو بلقاء بوتين وترامب الأسبوع المقبل. كما أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض أمس أنه لا توجد خطط لعقد قمة بين ترامب وبوتين "في المستقبل القريب".

لافروف اتفق مع روبيو على مواصلة الاتصالات عبر الهاتف

وأمس، قال وزير الخارجية الروسي، في تصريحات، إنه اتفق مع نظيره الأميركي على مواصلة الاتصالات عبر الهاتف، فيما قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحافيين، إنه "لا يمكننا تأجيل شيء لم يتم الانتهاء منه بعد"، موضحاً أنه "لم يحدد الرئيس ترامب ولا الرئيس بوتين مواعيد محددة. هناك حاجة إلى الاستعداد، الاستعداد الجاد". من جهة أخرى، أكد قادة دول أوروبية، من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا إلى جانب الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك أمس نشرته الحكومة البريطانية، دعمهم لأوكرانيا وجهود الرئيس الأميركي لإنهاء القتال هناك. وأضاف البيان أن "خط التماس الحالي (المعارك) يجب أن يكون نقطة انطلاق المفاوضات". وقال زعماء الدول الموقعة على البيان، التي تشمل أيضاً إيطاليا والدنمارك وفنلندا والنرويج وبولندا: "نحن ملتزمون مبدأ عدم تغيير الحدود الدولية بالقوة"، مشددين على ضرورة "تكثيف الضغوط على اقتصاد روسيا وصناعتها العسكرية حتى يصبح بوتين مستعداً لصنع السلام".

والخميس الماضي، أجرى ترامب اتصالاً هاتفياً مع بوتين لمدة ساعتين ونصف الساعة تقريباً، ناقشا خلاله القضايا المتعلقة بالأزمة الأوكرانية. وعقب الاتصال أعلن الطرفان التوجه إلى عقد قمة بين ترامب وبوتين في بودابست، دون تحديد موعد لها. يأتي ذلك وسط انتقاد كييف ودول أوروبية لمكان انعقاد القمة، ودعوتهم إلى إشراك الطرف الأوكراني والأوروبي في المحادثات المرتقبة. وعقب تقارير إعلامية وتسريبات عن ضغوط غير مسبوقة مارسها ترامب على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة الماضي في البيت الأبيض، لتجنب تنفيذ بوتين وعيده بتدمير أوكرانيا، حسب التسريبات، نفى ترامب، الأحد الماضي، مناقشته مع زيلينسكي تنازل كييف عن منطقة دونباس، الواقعة شرقي أوكرانيا وتضم دونيتسك ولوغانسك، لصالح روسيا، في جزء من تسوية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وبعدها بيوم، وفي أثناء لقائه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في واشنطن، سُئل ترامب عن تصريح أدلى به قبل نحو شهر، قال فيه إن أوكرانيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، قد تتمكن من استعادة أراضيها التي تحتلها روسيا. وأجاب ترامب بطريقة محيرة، لكن أقرب إلى التشكيك، قائلاً إنه "ما زال بإمكانهم الفوز. لا أعتقد أنهم سيفعلون، لكن ما زال بإمكانهم الفوز. لم أقل قط إنهم سيفوزون، قلت إن بإمكانهم الفوز". وشدد ترامب الساعي لإنهاء الحرب في أوكرانيا بغض النظر عن النتيجة، على ضرورة توقف القتال فوراً، معتبراً أنه "ينبغي لهم (روسيا وأوكرانيا) التوقف عند خطوطهم، خطوط المعركة، أما الباقي فالتفاوض عليه صعب للغاية". ويبدو أن التوقف عند خط التماس، مقبول بالنسبة إلى الجانب الأوروبي، بحسب بيانهم أمس، وأوكرانيا التي سبق أن قال رئيسها في تصريحات سابقة: "أفهم أن علينا إنهاء هذه الحرب، وبدء هذا الإنهاء من المكان الذي يوجد فيه الجنود، من خط التماس"، فيما لم يتطرق إليه الجانب الروسي رسمياً.

عود على بدء

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصدرين مطلعين أن ترامب تحدّث خلال الاجتماع مع نظيره الأوكراني عن التخلي عن مساحات من الأراضي لروسيا خلال اجتماع متوتر يوم الجمعة الماضي. وذكر المصدران أن ترامب رفض أيضاً تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك الأميركية بعيدة المدى، فيما تحدّث عن تقديم ضمانات أمنية لكل من كييف وموسكو. ونقل عدد من الصحف الغربية أن ترامب رفض الاطلاع على خرائط القتال في جنوب أوكرانيا وشرقها. وفي المقابل، فإن إصرار الرئيس الأوكراني على رفض التنازل طواعية عن أي أراضٍ لروسيا، دفع ترامب إلى اقتراح وقف إطلاق النار على الجبهات الحالية.

وبدا أن الإدارة الأميركية تواصل جسّ نبض الجانب الأوكراني بشأن ما يمكن أن يتنازل عنه، ويمكن أن يستخدمه ترامب في قمته المنتظرة مع بوتين. فقد شارك مبعوث الرئيس الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، في الاجتماع، وقال إن الجانب الروسي يهدف إلى الاستيلاء على دونباس بأكملها. ومعلوم أن ويتكوف خرج متفائلاً بعد لقائه بوتين في السادس من أغسطس/ آب الماضي بموسكو، وقال حينها إن روسيا موافقة على تسوية تتضمن انسحاب الجيش الأوكراني من مقاطعة دونيتسك (جنوب شرقي أوكرانيا) كاملة مقابل تبادل للأراضي. وتبين لاحقاً أن ويتكوف أساء فهم المقترحات الروسية بشأن انسحاب الجيش الروسي من منطقتي خيرسون وزابوروجيا مقابل دونيتسك. وكان بوتين قد وقع معاهدات ضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيا إلى روسيا، في خريف 2022.

وبعد نحو شهرين على قمة ألاسكا بين بوتين وترامب، في أغسطس/ آب الماضي، عاد الحديث عن تبادل الأراضي لإحلال السلام في أوكرانيا. وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن بوتين عرض خلال مكالمته مع ترامب، الخميس الماضي، "التنازل عن أجزاء صغيرة من منطقتي خيرسون وزابوروجيا الواقعتين على الجبهة الجنوبية"، مقابل حصول موسكو على "المناطق الأكبر من دونباس" الخاضعة حالياً لسيطرة أوكرانيا. ويمثل هذا العرض تنازلاً عن مطالب روسيا السابقة بالسيطرة على كامل مقاطعات دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيا ودونيتسك التي حددها الرئيس بوتين ضمن شروط أخرى لوقف الحرب في أوكرانيا صيف العام الماضي. كذلك تمثل المطالب الروسية المذكورة في التسريبات، تقدماً طفيفاً مقارنة بالاقتراح السابق الذي قدّمه بوتين خلال لقائه ترامب في ألاسكا، حين أبدى استعداداً لـ"تجميد" خط الجبهة مقابل تنازل أوكرانيا الكامل عن دونباس.

وفي الوقت ذاته، تكشف المقترحات أن ترامب يسعى لوقف الحرب في أوكرانيا بمنح بوتين معظم مطالبه بشأن الأراضي الأوكرانية من دون استمرار القتال، والانفتاح على تقديم ضمانات أمنية لا تقتصر على أوكرانيا، بل تشمل روسيا أيضاً. ومعلوم أن روسيا تصر على أن أي ضمانات أمنية تمنح لأوكرانيا يجب ألا تكون على حسابها، وألا تتضمن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو نشر لأي قوات أجنبية على أراضيها.

وأعرب زيلينسكي عن خيبة أمله نتيجة الاجتماع مع ترامب، ونقلت "فايننشال تايمز" عن مسؤول أوروبي أن قادة الاتحاد الأوروبي "ما زالوا براغماتيين، وليسوا متفائلين، في تخطيط خطواتهم المقبلة". وذكرت الصحيفة أن "الخطاب العدائي لترامب، الذي كرر في الواقع تصريحات بوتين، حطم آمال الحلفاء الأوروبيين لأوكرانيا في إمكانية إقناع القائد الأميركي بتعزيز الدعم لكييف". وتعززت هذه الآمال بعد أن عبّر ترامب في الأسابيع الأخيرة عن استيائه من عدم رغبة بوتين في المشاركة الفاعلة في المفاوضات السلمية مع زيلينسكي، لكنها انتهت عملياً بعد مكالمة الخميس الماضي.

ويعد نقل الجزء المتبقي من دونباس الذي تسيطر عليه أوكرانيا إلى روسيا غير مقبول بالنسبة إلى كييف، إذ يعني التنازل عن أراضٍ لم تتمكن موسكو من السيطرة عليها بالكامل منذ 2014، ولا منذ بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022. وقال ألكسندر ميريجكو، رئيس لجنة الشؤون الدولية في البرلمان الأوكراني، الأحد الماضي، إن "تسليم دونباس بلا قتال أمر غير مقبول إطلاقاً للمجتمع الأوكراني، وبوتين يُدرك ذلك". وأضاف أن بوتين على الأرجح يروّج لهذه الفكرة "بهدف زعزعة الاستقرار في أوكرانيا وتقويض الوحدة الداخلية". ووفق ميريجكو "الأمر لا يتعلق بتوسيع أراضي روسيا، بل بمحاولة تدميرنا من الداخل".

الأوضاع الميدانية

في الأسبوعين الأخيرين كثّفت روسيا، بهدف تحقيق اختراق في دونيتسك، هجماتها على مدينة بوكروفسك. ووفقاً لخريطة موقع "ديب ستيت" المقرب من المخابرات الأوكرانية، أول من أمس، تقدمت القوات الروسية خلال الأسبوع الماضي مسافة كيلومترين تقريباً داخل بوكروفسك، كذلك اتسعت المنطقة الرمادية (المتنازع عليها) المحيطة بالمدينة بمقدار 22 كيلومتراً مربعاً من أصل 30 كيلومتراً مربعاً، هي مساحة المدينة الإجمالية. وبينما كانت هذه المنطقة قبل أسبوع تقتصر على الضواحي الجنوبية، فإنها الآن تشمل جزءاً كبيراً من بوكروفسك، بما في ذلك جزء من مركز المدينة. وبحسب بيانات جمعها معهد دراسات الحرب الأميركي من مصادر روسية (نشر تقريراً الأحد الماضي) فإن نصف بوكروفسك تقريباً أصبح الآن تحت السيطرة الروسية.

ومنذ مطلع الصيف الماضي، سعت روسيا لانتهاز الظروف الجوية المناسبة من أجل تحقيق أكبر مكاسب على الأرض في جنوب أوكرانيا وشرقها. لكن الدعم الأكبر للجيش الروسي على الأرض تمثل بموقف ترامب الرافض لتزويد أوكرانيا بالأسلحة القادرة على ردع روسيا، وشنّ هجمات تستهدف عمقها. وتباطأ التقدم الروسي منذ بداية الخريف الحالي بعد اختراقات كبيرة في شهور الصيف، ومع حلول الشهر الماضي والاستعصاء على الأرض، ركزت روسيا هجماتها على البنى التحتية للطاقة قبل موسم الشتاء. وعلى وقع التجمد المنتظر للميدان بسبب درجات الحرارة وموسم الثلوج قريباً، الأرجح أن يتوقف التقدم على الأرض وأن تتجمد خطوط التماس بانتظار الربيع المقبل، في حال عدم إجراء مفاوضات وقف إطلاق النار أو حصول مفاجآت جديدة واستخدام تكتيكات وأسلحة تكسر طبيعة معارك الشتاء المألوفة.

وذكر تقرير للاستخبارات البريطانية، الخميس الماضي، أن روسيا تقدمت بنحو 250 كيلومتراً مربعاً في الشهر الماضي، مقارنة بقرابة 465 في أغسطس/ آب الماضي. وحسب الخرائط الموثقة احتلت القوات الروسية في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي (7-14) قرابة 124 كيلومتراً مربعاً، بزيادة بنحو النصف عن مكاسبها في الأسبوع الذي سبقه، البالغة 88 كيلومتراً مربعاً. وحسب تحليل لخرائط معهد دراسات الحرب، فإن روسيا تقدمت منذ منتصف الشهر الماضي حتى منتصف الشهر الحالي قرابة 319 كيلومتراً مربعاً مقارنة بنحو 585 بين منتصف أغسطس ومنتصف الشهر الماضي. ومع احتساب استعادة القوات الروسية منطقة كورسك غربي روسيا، بلغ معدل تقدم الجيش الروسي شهرياً، منذ مطلع العام الحالي، 435 كيلومتراً مربعاً. وحسب بيانات مطلع الحرب في أوكرانيا خلال فبراير/ شباط 2022، كانت روسيا تسيطر على 73,893 كيلومتراً مربعاً، أي ما يعادل 12% من مساحة أوكرانيا.

كشفت خرائط مركز دراسات الحرب الأميركي أن القوات الروسية تسيطر حالياً على 20% من مساحة أوكرانيا

وتكشف خرائط مركز دراسات الحرب، حتى الـ16 من الشهر الحالي، أن القوات الروسية تسيطر حالياً على 116,955 كيلومتراً مربعاً، أي ما يعادل 20% من مساحة أوكرانيا. وفيما تحتفظ أوكرانيا بقرابة عشرة كيلومترات مربعة في مقاطعتي بيلوغورد وكورسك الروسيتين، تواصل روسيا محاولة بناء منطقة عازلة في خاركيف وسومي لحماية الحدود الروسية، وتتقدم في مقاطعة دنيبروبتروفسك في محاولة للالتفاف على القوات الأوكرانية في دونيتسك وقطع خطوط الإمداد عنها. ورغم حديث روسيا عن تقدم في خاركييف شرقي أوكرانيا، تشير خرائط معهد دراسات الحرب، إلى أن روسيا تحتل قرابة 1300 كيلومتر مربع من إجمالي مساحة المقاطعة البالغة 31,400 كيلومتر مربع.

وصرّح ترامب لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية بأنه واثق من إمكانية إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأضاف أن بوتين "سيحصل على شيء على أي حال". وتحدث ترامب يوم الأحد الماضي، في اللقاء المقابلة نفسها، عن أن روسيا تسيطر على 78% من دونباس، وهو قريب جداً من تقديرات المراكز (الأبحاث) المحايدة. لكن ما تجاهله ترامب، أن المناطق التي تحافظ عليها أوكرانيا في دونيتسك بعمق 50 كيلومتراً ومساحة بنحو ستة آلاف كيلومتر مربع تضم أراضي ذات أهمية استراتيجية للدفاع والقاعدة الصناعية الدفاعية الأوكرانية. تشمل تلك المنطقة حزام الحصون، وهو الخط الدفاعي الرئيسي لأوكرانيا في منطقة دونيتسك منذ عام 2014، الذي طورته أوكرانيا ليصبح مركزاً لوجستياً وصناعياً دفاعياً مهماً، ويضم مدن كراماتورسك وسلوفيناسك وكونستنتينوفكا.

ولا تملك القوات الروسية حالياً أي وسائل متاحة لتطويق أو اختراق هذا الحزام بسرعة، ومن المرجح أن يستغرق الاستيلاء عليه عدة سنوات بمعدل تقدمها الحالي. ويسمح التنازل عن منطقة دونيتسك لروسيا، للقوات الروسية بتجنب صراع طويل ودموي ومواصلة القتال في المناطق الخلفية العميقة لأوكرانيا من مواقع جديدة على طول حدود منطقة دونيتسك. وفي حال انسحاب أوكرانيا من دونيتسك، تمتلك القوات الروسية مواقع مواتية لشن هجمات على منطقتي دنيبروبيتروفسك وزابوروجيا الشرقيتين، أو منطقة خاركييف الجنوبية، وهي مناطق أقل تحصيناً بكثير. كذلك إن من شأن مثل هذا الانسحاب أن يهيئ ظروفاً أكثر ملاءمة للهجوم الروسي الجاري للتقدم عبر نهر أوسكيل في منطقة خاركيف الشرقية والاقتراب من إيزيوم. سيكون لدى روسيا خيارها من عمليات هجومية متعددة وداعم بعضها لبعض، لتنفيذها في حالة تنازل أوكرانيا عن منطقة دونيتسك لروسيا، خصوصاً إذا لم يكن هناك ضمان بأن روسيا لن تستأنف العمليات الهجومية في أوكرانيا.

غموض بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا

نقلت "واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين، السبت الماضي، أن بوتين أبلغ ترامب في مكالمتهما الأخيرة أن أوكرانيا يجب أن تتنازل عن بقية منطقة دونيتسك غير المحتلة، لروسيا "في شرط لإنهاء الحرب" وأنه "سيكون على استعداد للتنازل عن أجزاء" من منطقتي زابوروجيا وخيرسون المحتلتين في المقابل. ولم تكشف الصحيفة عن الشروط الدقيقة لعرض بوتين، وما إذا كانت تتضمن انسحاب روسيا من أماكن تسيطر عليها في المقاطعتين والمقدرة بنحو 75% من أراضيهما، أو التوقف عند خطوط التماس الحالية، والتخلي عن محاولة احتلالها بالقوة. وفي الأسبوعين الأخيرين، تركز الهجوم الروسي على مقاطعة دونيتسك، لكن المسؤولين الروس و"بروباغاندا" الكرملين سعت لتصوير العمليات الهجومية الروسية المحدودة في اتجاه خيرسون على أنها هجوم مستمر لاستعادة المدينة. ومعلوم أن روسيا سيطرت على خيرسون منذ الأيام الأولى للحرب، ولكنها اضطرت ضمن ما أسمته إعادة انتشار إلى الانسحاب من المدينة والضفة اليمنى (الغربية) لنهر دنيبر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. وبينما عجزت القوات الروسية عن التقدم في زابوروجيا، رغم تضاريسها الأسهل، فإن احتلال خيرسون يتطلب عملية معقدة لعبور نهر دنيبر.

انسحاب روسيا أو تجميد الصراع مرفوض من قبل صف واسع من المسؤولين الروس

وبعيداً عن التعقيدات العسكرية، فإن انسحاب روسيا أو تجميد الصراع مرفوض من قبل صف واسع من المسؤولين الروس، كما القوميون المتشددون. من جهة أخرى، فإن الانسحاب من زابوروجيا وخيرسون يفقد روسيا واحداً من أهم منجزات الحرب في أوكرانيا وهو تأمين جسر بري يربط روسيا مع شبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014. ويجب الإشارة إلى أن الجهد الروسي تركز في بداية الحرب على احتلال خيرسون وماريوبل، والسيطرة على الحزام المحاذي لبحر آزوف المتفرع عن البحر الأسود، ما حرم أوكرانيا إطلالتها عليه.

موقف روسي لا يتغير

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، أمس الثلاثاء، قوله إن الأمن العالمي يمر حالياً بأضعف لحظاته منذ الحرب العالمية الثانية، ما يتطلب الاستعداد لتقديم تنازلات لتجنب نشوب صراع عالمي جديد. وقال ناريشكين إن هناك "صراعاً شرساً" بين أكبر مراكز القوى العالمية والإقليمية لتحديد قواعد النظام العالمي مستقبلاً. وخلُص إلى أن" مهمتنا المشتركة، وربما الرئيسية، هي ضمان أن يستمر التكيف مع الواقع الجديد دون حرب كبرى، مثلما حدث في مراحل تاريخية سابقة". وأول من أمس الاثنين، قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن "فكرة تجميد الصراع بين روسيا وأوكرانيا طُرحت مراراً وتكراراً، بتفاصيل مختلفة، خلال الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة"، مشدداً للصحافيين على أن موقف روسيا "معروف وتم تأكيده أكثر من مرة في هذا الشأن (...) موقف الاتحاد الروسي لم يتغير".

قلل مسؤولون روس من جدية تقارير بشأن اقتراح بوتين لتبادل أراضي

من جهتهم قلل مسؤولون روس أيضاً من جدية اقتراح بوتين المزعوم حول إنهاء الحرب في أوكرانيا وكرانيا وتبادل الأراضي. وقال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب)، أليكسي تشيبا، في تصريحات الأحد الماضي، إن منطقتي خيرسون وزابوروجيا "منطقتان معترف بهما في روسيا". بدوره ردّ دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، يوم السبت الماضي، على دعوة ترامب الجمعة الماضي لكل من روسيا وأوكرانيا إلى "ادعاء النصر" في أوكرانيا. واعتبر ميدفيديف أن هذه الدعوة لا تنطبق على روسيا، وأن روسيا بحاجة إلى نصر "بالشروط التي يعرفها الجميع".

ورغم التشدد الظاهري في موقف الكرملين تجاه إنهاء الحرب في أوكرانيا فإن الجانب الروسي يدرك أنه يمكن أن يقبل بتقديم بعض التنازلات في المرحلة الحالية من أجل عدم إغضاب ترامب مع نفاد الوقت بعد مماطلات مستمرة منذ بداية ولايته، مطلع العام الحالي. وبعيداً عن إمكانية عدم عقد قمة بودابست قريباً، فإن أفضل ما يمكن أن تتمخض عنه القمة في ظل التعقيدات الحالية، موافقة بوتين على وقف مؤقت للضربات بعيدة المدى. ومن غير المرجح أن يقبل الزعيم الروسي بوقف إطلاق نار كامل ما لم تُلبَّ شروطه. وفي المقابل، فإن زيلينسكي سيكثف اتصالاته مع الأوروبيين من أجل وقف إطلاق النار من دون تنازلات عن الأراضي، مع ضمانات أمنية موثوقة.