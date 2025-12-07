منتدى الدوحة في يومه الثاني: التحديات الأمنية والوساطة في النزاعات

- شهد منتدى الدوحة الـ23 جلسات حول الاستقرار الإقليمي والتحديات الأمنية والتعاون الاقتصادي، بمشاركة قادة من 160 دولة، مع تركيز على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. - ناقشت جلسة مستقبل سورية التحديات الإسرائيلية وضرورة الانسحاب من الأراضي المحتلة، ودعا وزير الدولة القطري لمنح سورية ولبنان فرصة حقيقية، بينما أكد المبعوث الأميركي على إنجازات الحكومة السورية. - تناول منتدى قطر للوساطة دور الوساطة في عالم متعدد الأقطاب، مع التركيز على التحديات الملحة والتعاون بين القطاعات الإنسانية والمالية والتكنولوجية.

شهد اليوم الثاني من النسخة الـ23 لمنتدى الدوحة، الذي يُقام تحت شعار "ترسيخ العدالة: من الوعود إلى واقع ملموس"، جلسات حوارية ركزت على قضايا الاستقرار الإقليمي، والتحديات الأمنية، والتعاون الاقتصادي، والوساطة في النزاعات، شارك فيها قادة دوليون، ووزراء، وخبراء من أكثر من 160 دولة، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي جلسة حول مستقبل سورية، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني

، أن "إسرائيل تمثل أبرز التحديات حالياً، والخط الأحمر هو الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة". وشدد على التزام سورية باتفاقية 1974، ووصف الوضع الداخلي بأنه "نجاح صاغه السوريون بأنفسهم"، لكنه غير كافٍ، مشيراً إلى حاجة البلاد لـ"علاقات هادئة مع الجميع"، ودعم دولي لتحقيق الاستقرار الأمني الإقليمي. كما أعرب عن عدم الرضا عن الوضع الحالي، قائلاً: "الشعب يستحق الأفضل"، وأبرز جهود إصلاح العلاقة بين الشعب والحكومة بعد "التحرير".

من جهته، دعا وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي إلى منح "سورية ولبنان فرصة حقيقية"، مؤكداً انفتاح الحكومة السورية على الاستثمارات الأجنبية، ومشدداً على ضرورة توقف الاعتداءات الإسرائيلية، داعياً لعمل مشترك مع سورية لمواجهة التحديات. ووصف المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية، توم برّاك، إنجازات الحكومة السورية بـ"البطولية"، وقال إن "كل شيء يتعلق بسورية يسير في الطريق الصحيح"، مشدداً على أن الرئيس (الأميركي دونالد ترامب) لم يتدخل في قرارات دمشق. وأكد حاجة القيادة الجديدة إلى "استقرار"، ودعا للسماح للشعب السوري باختيار نظامه السياسي، مع سعي واشنطن لحل المشكلات في سورية ولبنان دون فرض رؤيتها، في حين حذر وزير خارجية النرويج، إسبن بارث، من أن عدم منح الحكومة السورية الفرصة الكافية قد يؤدي إلى "فشلها"، مشيراً إلى إمكاناتها الاقتصادية الكبيرة، ودعا لدعمها لتحقيق تغيير حقيقي نحو سورية مستقرة.

وبحث منتدى قطر للوساطة الذي يقام بالشراكة مع مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، في دور الوساطة في عالم متعدد الأقطاب وحماية الوسطاء/ والدبلوماسية الإنسانية، والدروس المستفادة من نزاعات السودان، وغزة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكدت وزيرة الدولة للتعاون الدولي مريم المسند، التزام قطر الراسخ بالوساطة أداة أخلاقية وإنسانية للسلام، مشددة على أن الوساطة ليست مجرد أداة سياسية، بل "رسالة تحمل التزاماً أخلاقياً وإنسانياً تجاه أمن المنطقة وسلامها".

وأبرزت التحديات الملحة في النزاعات الحالية، مثل غزة والسودان، ودور التعاون بين القطاعات الإنسانية والمالية والتكنولوجية في استعادة الكرامة الإنسانية أثناء الأزمات. وقالت: "قطر تؤمن بأن الشراكة والتعاون هما الطريق الأكثر فاعلية لحل النزاعات"، وأنها تقف على الحياد، وتعمل على فتح قنوات التواصل مع جميع الأطراف، حتى في أشد الخلافات.

من جهته، عرض مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني غسان الكحلوت، أهداف المنتدى بوصفه منصة لاستخلاص ممارسات الوساطة الواعية في زمن التحولات الجيوسياسية. ووصف المنتدى بأنه "استثمار في سبيل استخلاص ممارسات واعية ومدروسة بمجال الوساطة"، مشيراً إلى أن قواعد صنع السلام تشهد تحولات واضحة بسبب التشظي العالمي. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، هيلاري كلينتون، قد زعمت خلال جلسة خاصة في المنتدى، أن الشباب المؤيدين لفلسطين تعرضوا لـ"دعاية وتضليل" عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت إن الشباب يحصلون على "صورة غير مكتملة" عن الصراع.

وأقرت كلينتون بأن المعاناة في غزة "مروعة"، لكنها قالت "المعاناة في كل مكان مرعبة"، معتبرة أن التركيز على "صراع واحد رهيب" لا يُنصف التحديات الأخرى. ثم سردت: "أنا غاضبة من كل انتهاكات حقوق الإنسان، وغاضبة مما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2025 في إسرائيل، غاضبة مما حدث في غزة، غاضبة مما تفعله روسيا في أوكرانيا، غاضبة مما يحدث في السودان وشرق الكونغو".