مناورة عسكرية أميركية في المنطقة وسط تهديدات من إيران وحلفائها

- أعربت دول الشرق الأوسط عن قلقها من احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربة لإيران، مما قد يؤدي إلى ردود انتقامية ضد القواعد الأميركية. عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري وأعلنت عن مناورة جاهزية عملياتية بالتنسيق مع الدول المضيفة. - دخلت حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" منطقة القيادة المركزية الأميركية، مما يعزز القدرات الضاربة. أكدت إيران أن ردها سيكون حاسماً، وبدأت القوى الحليفة مثل حزب الله بالتهديد بالانخراط في أي مواجهة. - تجري جهود دبلوماسية مكثفة بين طهران وواشنطن لخفض التصعيد، لكن الشروط الأميركية تُعتبر تعجيزية من قبل إيران، مما يعوق التقدم الدبلوماسي.

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مسؤولين في الشرق الأوسط قلقهم من أن تقدم الولايات المتحدة على توجيه ضربة لإيران في الأيام المقبلة، وهو هجوم قد يطلق سلسلة من الردود الانتقامية ضد القواعد الأميركية في مختلف أنحاء المنطقة من قبل إيران والجماعات الحليفة لها. وقال مسؤولون إقليميون للصحيفة إن إيران أبلغت دول الخليج والعراق بأنهم لن يكونوا بمنأى عن أي رد على القواعد الأميركية في حال استُهدفت إيران.

وفي ذروة هذا التوتر، وبعد تعزيز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي، اليوم الثلاثاء، في بيان، أنها ستجري مناورة جاهزية عملياتية تستمر عدة أيام، مؤكدة أن الهدف منها "استعراض القدرة على نشر وتوزيع وصيانة قوة جوية قتالية" ضمن نطاق مسؤوليتها. وأضاف البيان أن القوات ستنشر خلال المناورة فرقاً في عدد من مواقع الطوارئ، "بموافقة الدول المضيفة وبالتنسيق الوثيق مع سلطات الطيران المدني والعسكري".

وبحسب البيان، تهدف المناورة إلى "تحسين قدرة توزيع الوسائط والقوى البشرية، وتعزيز الشراكات الإقليمية، والاستعداد لردود سريعة"، في وقت قال فيه قائد سلاح الجو في القوات المشتركة التابعة للقيادة المركزية ديريك فرانس إن "عناصرنا يثبتون قدرتهم على تنفيذ المهام في ظروف معقدة بأمان ودقة، وبالتعاون مع شركائنا، بما يضمن جاهزية القوة الجوية عند الحاجة".

وكانت حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، ترافقها ثلاث سفن حربية مجهزة بصواريخ "توماهوك"، قد دخلت، أمس الاثنين، منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية في غرب المحيط الهندي، وفق ما قاله مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته. وإذا ما أصدر البيت الأبيض أمراً بشن هجوم على إيران، فإن الحاملة قد تكون قادرة، نظرياً، على تنفيذ عمليات عسكرية خلال يوم أو يومين. كما أرسلت الولايات المتحدة بالفعل نحو 12 طائرة هجومية من طراز "إف-15 إي" إلى المنطقة لتعزيز القدرات الضاربة، بحسب مسؤولين أميركيين.

في المقابل، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية رضا طلائي أن رد طهران "سيكون أكثر حسماً وإيلاماً من السابق إذا أصبحت إيران هدفاً لهجوم أميركي–إسرائيلي"، في إشارة إلى حرب يونيو/حزيران الماضي التي شنتها إسرائيل ضد إيران وشاركت فيها الطائرات الأميركية لفترة وجيزة. وبعد ساعات من هذا التهديد، قال قائد البحرية الإيرانية إن القوات المسلحة "مستعدة بالكامل لحماية سيادة البلاد"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء شبه الرسمية "إيسنا".

ومع تحركات السفن الحربية والطائرات الأميركية، بدأت القوى الحليفة لإيران بدورها التهديد علناً بالانخراط في أي مواجهة. ففي لبنان، ألقى الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم خطاباً مسجلاً أمام مئات من أنصاره في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث رفع كثيرون صور العلم الإيراني والمرشد الأعلى علي خامنئي. وقال قاسم: "عندما يهدد ترامب الإمام خامنئي، فإنه يهدد عشرات الملايين من أتباعه، ومن واجبنا مواجهة هذا التهديد بكل الوسائل".

أما في العراق، فقد دعت كتائب حزب الله، وهي مليشيا مدعومة من إيران، مقاتليها إلى الاستعداد لحرب محتملة، ملوّحة بإمكانية تنفيذ "عمليات استشهادية" إذا تصاعد الصراع، وقالت في بيان: "الحرب ضد إيران لن تكون سهلة... سنزرع الرعب في قلوبكم". ونشرت وسائل إعلام صوراً لأمين عام المليشيا أبو حسين الحميداوي وهو يوقّع على وثيقة تطوّع للقتال إلى جانب إيران، كما جرى توثيق وصول عشرات الأشخاص إلى مركز تسجيل في بغداد متعهدين بـ"الدفاع عن إيران". وقال الحميداوي إن "إيران وقفت لأكثر من أربعة عقود إلى جانب المظلومين"، متهماً جهات، بينها إسرائيل، بمحاولة "إخضاعها"، ومضيفاً أن "قوى محور المقاومة مطالبة بدعم إيران، وأن الحرب ضدها لن تكون نزهة للأعداء".

ودفعت هذه التهديدات من حلفاء إيران لواشنطن جو كينت، مدير المركز الوطني الأميركي لمكافحة الإرهاب، إلى تحذير المسؤولين العراقيين من أن أي هجوم على القوات الأميركية من قبل مليشيات مدعومة من إيران سيقابَل برد أميركي مباشر ضد تلك الجماعات، بحسب مسؤولين عراقيين وأميركيين.

يأتي ذلك بينما أكدت مصادر إيرانية مطلعة لـ"العربي الجديد" أن جهوداً دبلوماسية "مكثفة" تجري في الوقت الراهن بين طهران وواشنطن لخفض منسوب التصعيد ومنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة، مضيفة أن هذه الجهود "لم تسجل حتى هذه اللحظة اختراقاً يُذكر". وأوضحت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن اسمها، أن قناة التواصل بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أيضاً "ما زالت مفتوحة"، مؤكدة أن الولايات المتحدة تطرح شروطاً "تعجيزية" حول البرنامجين النووي الإيراني والصاروخي والسياسات الإقليمية الإيرانية "ما يمنع أي تقدم في التحركات الدبلوماسية"، وأكدت أن "الدبلوماسية التي تجريها الإدارة الأميركية حالياً هي أحادية الجانب، إذ تضع شروطاً لا يقبل بها الطرف الإيراني، ثم تستخدم هذا الرفض ذريعة لهجوم جديد".