مناورات بحرية إيرانية روسية صينية منتصف الشهر القادم

- مناورات بحرية مشتركة: تستعد إيران لإجراء النسخة الثامنة من مناورات "حزام الأمن البحري" في شمال المحيط الهندي بمشاركة القوات البحرية الإيرانية، الصينية، والروسية، والتي بدأت عام 2019. - توترات في مضيق هرمز: رغم نفي إيران لمناورات بحرية مشتركة مع روسيا والصين، إلا أنها أصدرت تحذيرات للسفن بشأن مناورات بالذخيرة الحية، مع تلويح بإمكانية إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي. - تحذيرات أميركية: أكدت القيادة المركزية الأميركية حق إيران في العمل بمهنية، لكنها حذرت من أي سلوك غير آمن قد يؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة.

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية المحافظة بأن النسخة الثامنة من المناورات البحرية المركبة "حزام الأمن البحري" ستُجرى منتصف الشهر القادم في شمال المحيط الهندي. وتشارك في المناورات وحدات من القوة البحرية للجيش والحرس الثوري الإيرانيين، إلى جانب القوات البحرية لكل من الصين وروسيا. وأوضحت الوكالة أن هذه المناورات انطلقت عام 2019 بمبادرة من الجيش الإيراني، ونُظمت منها سبع دورات سابقة حتى الآن.

وكانت وسائل إعلام إقليمية قد ذكرت، الخميس، أن إيران ستجري يومَي الأحد والاثنين مناورات بحرية مشتركة مع روسيا والصين في بحر عُمان والمحيط الهندي ومضيق هرمز، إلّا أن وسائل إعلام إيرانية نفت صحة هذا الخبر. وفي السياق نفسه، نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مصادر ووثائق أن إيران أصدرت تحذيرات للسفن بشأن تنفيذ مناورات بالذخيرة الحية في مضيق هرمز خلال اليومَين المذكورَين.

ولم يصدر عن طهران حتّى الآن إعلان رسمي يؤكد هذه المعلومات، كما لم تتحدث رسمياً عن مناورات خاصة بالقوة البحرية للحرس الثوري. غير أن مسؤولين إيرانيين لوّحوا، في إطار توجيه رسائل ردع للولايات المتحدة، بإمكانية إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يمر عبره نحو خُمس صادرات النفط العالمية.

بدوره، قال نائب قائد القوة البحرية في الحرس الثوري للشؤون السياسية، محمد أكبر زاده، إن إيران ترصد مضيق هرمز على نحوٍ لحظيّ من الجو، وعلى سطح البحر وتحته، وتتلقى بيانات آنية على مدار الساعة. وأكد أكبر زاده أن أمن هذه المنطقة مرتبط بقرارات طهران، مضيفاً أن بلاده لا ترغب في إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي، لكنها لن تسمح للولايات المتحدة وحلفائها بتحقيق مكاسب من حرب هم من أشعلوها، ومحذراً من إمكانية تحويل أمن الطاقة والتجارة في هذا الممر إلى حالة من انعدام الأمن.

في المقابل، أكدت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، مساء الجمعة، أنها تقرّ بحق إيران في العمل بمهنية ضمن المجال الجوي والمياه الدولية، لكنها حذرت من أن أي سلوك غير آمن أو غير مهني بالقرب من القوات الأميركية أو الشركاء الإقليميين من شأنه أن يزيد من احتمالات التصادم والتصعيد. وأضافت "سنتكوم" أنها لن تتسامح مع أي تصرفات غير آمنة من الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك التحليق المسلّح فوق الأصول العسكرية الأميركية، أو اقتراب الزوارق السريعة في مسار تصادمي مع السفن العسكرية، أو توجيه الأسلحة نحو القوات الأميركية.