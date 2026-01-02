مناورات الصين حول تايوان: رسائل لترامب وللقيادة في تايبيه

- تصاعد التوتر بين تايوان والصين بعد مناورة "مهمة العدالة 2025"، حيث أكدت تايبيه على دفاعها عن سيادتها، بينما شدد الرئيس الصيني على إعادة التوحيد تحت مبدأ "دولة واحدة ونظامان". - شملت التدريبات العسكرية الصينية استخدام الذخيرة الحية وأنظمة صاروخية متطورة، مع 207 طلعات جوية و31 سفينة حربية، بهدف إظهار القوة العسكرية والردع بعد صفقة الأسلحة بين الولايات المتحدة وتايبيه. - تحمل المناورات رسائل تحذيرية للولايات المتحدة بشأن تزويد تايوان بالأسلحة، وتسعى بكين لحل قضية تايوان بأقل التكاليف وتجنب القوة المفرطة.

لا تزال لغة التصعيد سائدة بين تايوان والصين بعد اختتام الجيش الصيني يوم الثلاثاء الماضي، مناورة حول الجزيرة استهدفت محاصرتها، في حين ردّت تايبيه بالتأكيد أنها ستدافع بحزم عن سيادتها. وقال رئيس تايوان لاي تشينغ تي، في خطاب متلفز لمناسبة رأس السنة الجديدة، أمس الخميس: "لطالما كان موقفي واضحاً: الدفاع بحزم عن السيادة الوطنية، وتعزيز الدفاع الوطني وصمود المجتمع، وإنشاء قدرات ردع فعّالة، وبناء آليات دفاع ديمقراطية قوية". وأضاف لاي: "في مواجهة طموحات الصين التوسعية المتصاعدة، يراقب المجتمع الدولي عن كثب ما إذا كان لدى الشعب التايواني العزيمة للدفاع عن نفسه"، مضيفاً أن الدعم الدولي لتايوان "لم يتزعزع". وتابع: "نحن قوة موثوقة ومسؤولة للخير في المجتمع الدولي". واعتبر لاي أنه "في مواجهة طموحات الصين العسكرية الخطيرة، لا تملك تايوان وقتاً للانتظار، وليس لديها وقت للصراعات الداخلية. قد نختلف في وجهات النظر حول العديد من القضايا، لكن من دون دفاع وطني قوي، لن تكون هناك أمة، ولن يكون هناك مجال للنقاش". وأضاف: "من خلال الوحدة فقط، وليس الانقسام، يمكننا تجنب إرسال إشارة خاطئة إلى الصين مفادها أنها يمكن أن تغزو تايوان".

"مهمة العدالة" في تايوان

في المقابل، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ في خطابه لمناسبة رأس السنة الجديدة أنه لا يمكن منع إعادة توحيد الأمة. وقال شي وفق وكالة الأنباء الصينية "شينخوا": "يجب تطبيق مبدأ دولة واحدة ونظامان، بحزم لا يتزعزع، ودعم هونغ كونغ وماكاو للاندماج بشكل أفضل في الوضع العام للتنمية الوطنية، والحفاظ على الازدهار والاستقرار طويلي الأمد لهما. تجمع مواطنينا على جانبي مضيق تايوان رابطة الدم، وإن إعادة توحيد الوطن الأم زخم عام للتاريخ لا يقاوم".

جيانغ لي: هناك رسائل موجهة إلى القوى الانفصالية، بأن الرهان على الولايات المتحدة لم يجلب الأمن والاستقرار

يأتي ذلك بعد اختتام قيادة المسرح الشرقي التابعة للجيش الصيني، الثلاثاء الماضي، مناورة بالذخيرة الحيّة حول تايوان استمرت يومين تحت اسم "مهمة العدالة 2025"، حيث أحاطت المناورات بأجزاء كبيرة من الجزيرة وجاءت بعد أقل من أسبوعين من موافقة الولايات المتحدة على حزمة أسلحة بقيمة 11.1 مليار دولار أميركي لتايبيه، وهي الأكبر في تاريخ الجزيرة في تلقي المساعدات العسكرية الأميركية. شارك في التدريب أفراد من قوات المشاة والبحرية والقوات الجوية وقوات الصواريخ، مع مشاركة المقاتلات الشبحية والمدمرات وقاذفات الصواريخ.

وقالت المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان في بكين، تشانغ هان، في إفادة صحافية، أول من أمس الأربعاء، إن التدريبات استهدفت الانفصاليين في الجزيرة، وليس شعب تايوان. من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أنه تم رصد 31 سفينة حربية و16 سفينة تابعة لخفر السواحل في المنطقة خلال التمرين، في حين نفذت طائرات الجيش الصيني ما مجموعه 207 طلعات جوية، وهو عدد يفوق 135 طلعة جوية تم رصدها خلال تمرين استمر يومين في إبريل/نيسان الماضي و153 طلعة جوية تم تسجيلها في تدريب استمر ليوم واحد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضحت تايبيه أن الجيش الصيني أطلق 27 صاروخاً، يوم الثلاثاء الماضي، باستخدام نظام PHL-16 المتمركز في جزيرة بينغ تان في مقاطعة فوجيان، والتي تبعد حوالي 125 كيلومتراً (أكثر بقليل من 75 ميلاً عن مدينة هسينتشو الساحلية التايوانية). ويُعد هذا النظام، المعروف أيضا باسم PCL-191، أحد أكثر أنظمة الإطلاق المتعددة تطوراً التابعة للجيش الصيني، وهو نظام محمول على شاحنات ويبلغ مداه 500 كيلومتر. وغالباً ما يوصف بأنه مكافئ لنظام الصواريخ المدفعية عالية الحركة هيمارس الذي اشترته تايوان من الولايات المتحدة.

رسائل صينية متعددة الاتجاهات

في تعليقها على ذلك، قالت وسائل إعلام صينية، أمس الخميس، إنه "ربما كانت بكين تختبر كيفية إضعاف الدفاعات الجوية للجزيرة باستخدام صواريخ رخيصة بما يكفي لاستخدامها بكميات كبيرة". وأضافت أن "التدريبات كانت أوسع نطاقاً من سابقاتها، وتضمنت استخدام أنظمة صاروخية يمكن أن تمنح القوات الصينية في البرّ الرئيسي ميزة في حال أي اشتباك عسكري".

ونقلت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، عن خبراء قولهم، إنه من حيث دقة الضربات والمدى، تتفوق أنظمة المدفعية الصاروخية الصينية بكثير على أنظمة العديد من الدول الأخرى. وتتمثل سماتها المميزة في الدقة العالية والمدى الطويل والتكاليف المنخفضة، وهي رخيصة بما يكفي لاستخدامها بكميات كبيرة. ولفت هؤلاء إلى أن تايوان تفتقر حالياً إلى نظام اعتراض مثالي لمدفعية الصواريخ بعيدة المدى، وأن استخدام صواريخ باتريوت الأميركية أو صواريخ تيان كونغ التايوانية الصنع سيكون مكلفاً وغير متكافئ، وقد يؤدي إلى استنزاف مخزونها الصاروخي دون داعٍ.

ورأى أستاذ العلاقات الدولية في مركز ونشوان للدراسات الاستراتيجية جيانغ لي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن المناورات الصينية حول تايوان تحمل رسائل عدة في اتجاهات مختلفة، أولاً كونها جاءت عقب صفقة أسلحة ضخمة بين واشنطن وتايبيه تجاوزت 11 مليار دولار، ويمكن اعتبار التدريبات العسكرية رداً من بكين وتحذيراً شديد اللهجة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مفادها بأنه لا يمكن القبول بالحديث الأميركي الناعم والدبلوماسي بشأن تايوان لتحسين العلاقات مع الصين، في ظل الاستمرار بالممارسات الاستفزازية المتعلقة بتزويد الجزيرة بالأسلحة.

ليو وانغ: هدف بكين يبقى حلّ قضية تايوان بأقل التكاليف وتجنب الانجرار لاستخدام القوة المفرطة

وأضاف: "هناك أيضاً رسائل موجهة إلى القوى الانفصالية، بأن الرهان على الولايات المتحدة لم يجلب الأمن والاستقرار، ولن يأتي إلا بنتائج عكسية، حيث عمدت قوات الجيش الصيني على محاصرة الجزيرة لمدة يومين، وتضمّن ذلك استخدام الذخيرة الحيّة، لإظهار الردع واستعراض القوة العسكرية، وهذا التحذير لا يقتصر على القوى الانفصالية في تايوان، بل يشمل الجهات الخارجية الداعمة لها"، حسب لي.

من جهته، قال الباحث في المعهد الصيني للدراسات الآسيوية، ليو وانغ، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن المناورات الأخيرة بدت أكثر جرأة وإقداماً في تشديد الخناق حول الجزيرة، فضلاً عن أن نطاق التدريب جاء أوسع من ذي قبل، حيث تمّ حشد المزيد من فروع الجيش الصيني شملت قوات من الدفاع الجوي والعمليات البحرية والحرب المضادة للغواصات، وهذا يعني أنه تمّ إجراء التدريبات في جميع المجالات العملياتية تقريباً. وأضاف: "كان لافتاً أيضاً استخدام أنظمة المدفعية الصاروخية، ونشرها على مسافة قريبة من حدود الجزيرة، بحيث تغطي الضربة الصاروخية تايوان بأكملها من الغرب إلى الشرق، وهذا يفرض المزيد من الضغط على قوات الدفاع الذاتي، ويجعلها عاجزة عن الردّ تحت وابل الضربات المكثفة". وأشار إلى أن عدد الطائرات والسفن الحربية التي عبرت الخط الفاصل، كان أعلى بكثير من المناورات السابقة.

ولفت ليو إلى أنه مع نشر المدفعية الصاروخية الصينية، دخل الجيش الصيني إلى مقربة من المسافة الحرجة بالنسبة لتايبيه، على الرغم من أن قواته لم تتخط ما يعرف بالمياه الإقليمية التايوانية. ومع ذلك، قال إن هدف بكين في نهاية المطاف هو حلّ قضية تايوان بأقل التكاليف والحيلولة دون الانجرار إلى استخدام القوة العسكرية المفرطة.

وتعتبر بكين تايوان جزءاً من الصين، ولم تتخل قط عن استخدام القوة لإعادة توحيدها مع البرّ الرئيسي. أما الولايات المتحدة، فلا تعترف بتايوان دولة مستقلة، لكنها تعارض استخدام القوة، وهي ملزمة قانوناً بتزويد الجزيرة بالأسلحة للدفاع عن نفسها.