مناكفات إسرائيلية وانتقادات حادة لنتنياهو على خلفية اتفاق إيران

- الاتفاق الإيراني-الأمريكي يثير جدلاً سياسياً في إسرائيل، حيث يستخدمه قادة الأحزاب كأداة في الحملات الانتخابية للكنيست، مع التركيز على تأثيره السلبي على أمن إسرائيل. - قادة المعارضة، مثل نفتالي بينت وغادي أيزنكوت ويئير غولان، ينتقدون الاتفاق والحكومة الحالية، مشيرين إلى فشلها في تحقيق إنجازات أمنية وإشراك الجمهور في التفاصيل. - الحكومة الحالية، ممثلة بوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ترفض الاتفاق وتواجه ضغوطاً كبيرة، مما يعكس التوترات الداخلية حول كيفية التعامل مع الاتفاق وتأثيره على الأمن القومي.

تحوّل الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة إلى مادة دسمة للسجالات والمناكفات في الحلبة السياسية الإسرائيلية، مع سعي قادة الأحزاب إلى توظيفها ضمن حملة انتخابات الكنيست المتوقّع إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وركّز المرشحون الذين يسعون للإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو، على ما يرون أنه مساوئ الاتفاق ومخاطره على إسرائيل.

وشكّل الاتفاق، من وجهة نظر رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق ورئيس حزب "بياحد" نفتالي بينت، "منعطفاً خطيراً على أمن إسرائيل، ولا تستطيع إصلاحه إلا قيادة جديدة"، مضيفاً أنه خلال ولاية الحكومة الحالية، "اكتشفنا مراراً عظمة الشعب وهشاشة الحكومة. في الحرب مع إيران رأينا الأداء العظيم للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن في الجبهة، ورأينا بطولة الشعب في الجبهة الداخلية. وهذا الصباح اكتشفنا مجدداً أن الحكومة غير قادرة على تحويل كل ذلك إلى إنجازات أمنية مستدامة".

وتابع بينت أن "هذا ليس قدراً، فإسرائيل عرفت كيف تنتصر في حروب قصيرة، وقوية وجريئة"، في حين أن الحكومة الحالية، التي اعتبرها في آخر أيامها، "غير قادرة على الحسم". وأردف أن "لدينا خطة استراتيجية واضحة لإسقاط النظام الإيراني. سنعمل بيدٍ على منع إيران من حيازة النووي، وباليد الأخرى سندفع إلى تفكك النظام عبر وسائل دبلوماسية، واستخباراتية، واقتصادية، وتكنولوجية وعسكرية معاً. لدينا شعب قوي. ويستحق قيادة قوية قادرة على منحه الأمن".

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"هوّة بين صباح اليوم ووعود النصر المطلق الفارغة"

من جانبه، هاجم رئيس حزب "يشار"، غادي أيزنكوت، الحكومة الإسرائيلية بشأن الاتفاق. وقال إنه "بعد نحو ثلاث سنوات من إخفاق السابع من أكتوبر، وبعد أثمان باهظة وإنجازات عسكرية جديرة بالذكر، تستيقظ إسرائيل هذا الصباح على اتفاق يتشكل بعيداً من هنا وبعيداً عن المصلحة الإسرائيلية". واعتبر أيزنكوت أن "هناك هوّة واسعة تفصل بين الوعود الفارغة بالنصر المطلق وبين هذا الصباح".

وأشار أيزنكوت إلى أنه "إلى جانب شعور الإحباط، تنضم الحقيقة المستفزة بأن رئيس الحكومة يرفض النظر مباشرة إلى الجمهور والإجابة بصدق عن الأسئلة الصعبة. ومرة أخرى، يكتشف مواطنو إسرائيل الاتفاق عبر تقارير قادة أجانب". كما اعتبر أنّ "سكان الشمال، الذين تُركوا لمصيرهم طوال عامين ونصف العام، يكتشفون هذا الصباح أن بيوتهم وأمنهم ما زالوا معرضين للتهديد"، وأن صرختهم لم تُسمع مجدداً من قبل الحكومة، "لكن لن نتركهم وحدهم".

"توقيع واحد مسح إنجازات هائلة"

أما رئيس حزب "الديمقراطيين"، يئير غولان، فكتب في حسابه على منصة إكس أنّ "هذا صباح صعب لإسرائيل"، مضيفاً أن "مواطني إسرائيل، استيقظوا على اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران دون إشراك إسرائيل". واعتبر غولان أن توقيعاً واحداً "مسح إنجازات عسكرية هائلة تحققت بشجاعة طيارينا وبدم جنودنا، بينما وقف نتنياهو جانباً، ضعيفاً، ومريضاً، ومعزولاً وعديم التأثير".

ورأى غولان أن الاتفاق الذي سيوقّعه ترامب، "يضخّ المليارات في خزائن النظام الإيراني، ويُبقي بنى البرنامج النووي على حالها، وتهديد الصواريخ الباليستية قائماً، ويمنح طوق نجاة للنظام القاتل في طهران". وأضاف أن "هذه خلاصة سنوات طويلة من الفشل"، متهماً نتنياهو بأنه شخص "باع للجمهور على مدى سنوات، صورة زائفة بأنه سيد الأمن، بينما أصبح في الواقع الأب الحقيقي لأكبر فشل استراتيجي في تاريخ إسرائيل". واعتبر غولان أن "من وعد بالنصر المطلق، ينهي ولايته وأعداء إسرائيل أقوى، وإسرائيل أضعف، والردع الذي بُني بدم جنودنا يتآكل أمام أعيننا"، وأن "استبداله ليس مجرد حاجة سياسية، بل حاجة أمنية وجودية".

"ما من أحد كان ليصمد أمام الضغط"

بالمقابل، عبّر وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، من الائتلاف الحاكم، عن رفض الاتفاق، لكنه وجّه في الوقت ذاته، انتقاداً للمرشحين في الانتخابات الإسرائيلية، معتبراً أن "لا أحد من بين المرشحين الذين يرون أنفسهم مناسبين لرئاسة الحكومة، كان سيصمد حتى عشرة بالمائة تحت الضغط الممارس هذه الأيام على حكومة إسرائيل، وخاصة على من يقف على رأسها".