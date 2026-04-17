مناقشات بين تركيا وباكستان ومصر والسعودية حول سبل إنهاء حرب إيران

- يجتمع وزراء خارجية تركيا، باكستان، مصر، والسعودية في منتدى أنطاليا لمناقشة القضايا الإقليمية، بما في ذلك الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، بهدف تطوير حلول إقليمية. - المنتدى، الذي يعقد برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يساهم في صياغة الأجندة الدولية بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات والأكاديميين، ويشمل أكثر من 40 فعالية وجلسة. - الرئيس الأميركي دونالد ترامب أشار إلى قرب التوصل لاتفاق سلام مع إيران، مع استعداده لتمديد وقف إطلاق النار الحالي، ويدرس زيارة إسلام أباد لتوقيع الاتفاق.

قال مصدر دبلوماسي تركي لوكالة "رويترز" إن وزراء خارجية تركيا، هاكان فيدان، وباكستان، محمد إسحاق دار، ومصر، بدر عبد العاطي، والسعودية، الأمير فيصل بن فرحان، سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في أنطاليا بجنوب تركيا اليوم الجمعة لمناقشة القضايا الإقليمية، بما في ذلك الحرب في المنطقة.

وقال المصدر "من المتوقع عقد مناقشات حول تطوير حلول إقليمية للقضايا الإقليمية، ولا سيما الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران". وعقد وزراء الدول الأربع اجتماعين في مارس/آذار في إطار الجهود الرامية إلى التوسط لإنهاء الحرب في المنطقة. وفجر 8 إبريل/ نيسان الجاري، أعلنت الولايات المتحدة وإيران هدنة لأسبوعين، بوساطة باكستانية، على أمل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

ويعقد منتدى أنطاليا برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبتنظيم من وزارة الخارجية، في الفترة من 17 إلى 19 إبريل/نيسان الجاري، تحت شعار "مواجهة عدم اليقين خلال رسم المستقبل". ويساهم منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي عقد لأول مرة عام 2021، في صياغة الأجندة الدولية بمشاركة واسعة النطاق تشمل رؤساء الدول والحكومات، والأكاديميين، وممثلي المنظمات الدولية، وقطاعي الأعمال والاقتصاد. وتبرز مشاركة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ووزير الخارجية محمد إسحاق دار، وهما يقودان جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة في مسعى لإيقاف الحرب بشكل دائم بين البلدين، وتمديد وقف إطلاق النار، وحل المشكلات العالقة.

ويحتضن المنتدى هذا العام أكثر من 40 فعالية وجلسة، بما في ذلك جلسات نقاش القادة، وستتناول الجلسات طيفًا واسعًا من القضايا، بما في ذلك تفاقم حالة عدم اليقين في النظام العالمي، وعمليات التحول، والتطورات الإقليمية. كما يتوقع أن تشكل بنود جدول الأعمال الرئيسية، المعدة وفقًا للمحاور السياسية والبيئية والاقتصادية والتكنولوجية، محور مناقشات المنتدى، ويُخطط أيضًا لعقد اجتماعات ثنائية على هامش المنتدى، بمشاركة وزراء خارجية الدول المشاركة من مختلف مناطق العالم.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران بات في متناول اليد، رغم أن الجولة الأولى من المحادثات مع طهران انتهت دون نتائج تُذكر، مشيرًا إلى استعداده لتمديد وقف إطلاق النار الحالي، الذي من المقرر أن ينتهي الأسبوع المقبل إذا لزم الأمر. وأضاف ترامب أنه يدرس التوجه إلى إسلام أباد لتوقيع اتفاق سلام في حال التوصل إليه، وذلك بعدما استضافت باكستان الجولة الأولى من المفاوضات التي عُقدت في مطلع الشهر الماضي، بمشاركة نائبه جي دي فانس.

(رويترز، العربي الجديد)