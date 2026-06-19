منافس ستارمر يفوز بانتخابات محلية ويمهد الطريق لمحاولة إطاحته

- فوز أندي بيرنهام بمقعد ماكرفيلد يعزز فرصه في خلافة كير ستارمر كزعيم لحزب العمال، حيث حصل على 25 ألف صوت بنسبة 54.8%، مما يعكس شعبيته كعمدة مانشستر الكبرى. - في خطاب الفوز، دعا بيرنهام إلى "بداية تغيير سياسي جذري في بريطانيا"، مشيراً إلى ضرورة التحول الوطني وتحدي ستارمر على زعامة الحزب، مع توقعات بإطلاق انتخابات داخل الحزب قريباً. - هنأ كير ستارمر بيرنهام على فوزه، لكنه حذره من تحدي زعامته، بينما دعا ويس ستريتينغ إلى استقالة ستارمر، مما يعكس تصاعد التوترات داخل حزب العمال.

يعود أندي بيرنهام، رئيس بلدية مانشستر الكبرى، إلى البرلمان البريطاني بعد فوزه في انتخابات أجريت في شمال إنكلترا اليوم الجمعة، ما يزيل عقبة رئيسية أمام محاولة إطاحة رئيس الوزراء كير ستارمر. وفاز بيرنهام، الذي ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره المرشح الأوفر حظاً لخلافة ستارمر في زعامة حزب العمال، بمقعد ماكرفيلد.

ويعني فوز بيرنهام أنه سيتمكّن الآن من البدء أو على الأقل المشاركة في منافسة لخلافة ستارمر، الذي يعاني من تدنٍ في مستوى شعبيته. ويبقى السؤال الأهم وهو متى وكيف سيقْدم بورنام على ذلك. وحصل بيرنهام على 25 ألف صوت، تمثل 54.8%، متقدماً بفارق 9231 صوتاً عن مرشح حزب إصلاح المملكة المتحدة، اليميني بقيادة نايجل فاراج. وبلغت نسبة التصويت في الانتخابات 52.5%.

وكان عضو البرلمان عن دائرة ميكرفيلد قد استقال لإفساح المجال أمام دخول بيرنهام الانتخابات والفوز بمقعد في البرلمان، ما يؤهله لأي منافسة محتملة على منصب زعيم حزب العمال ورئاسة الحكومة خلفاً لستارمر. ويوصف بيرنهام، الذي كان عضواً في البرلمان ووزيراً في الحكومة لعدة سنوات، بأنه "ملك الشمال"، في إشارة إلى أدائه الجيد عمدةً لإحدى كبرى مدن شمال إنكلترا. ويتمتع بيرنهام بشعبية ملحوظة بين القاعدة الشعبية لحزب العمال والناخبين البريطانيين.

بيرنهام يعد بتغيير سياسي جذري

وفي خطاب الفوز الذي خاطب فيه الشعب البريطاني، أعلن بيرنهام ما وصفه بـ"بداية تغيير سياسي جذري في بريطانيا". وقال: "يعلم الجميع أن السياسة لا تسير على ما يرام، ويشعر الجميع أن البلاد ليست في المكان الذي ينبغي أن تكون فيه". وأضاف: "قد تكون هذه الليلة، مجرد احتمال، نقطة تحول". وأشار إلى أنه "لا يمكننا جعل جميع المدن الإنكليزية الكبرى على ما ينبغي أن تكون عليه دون تغيير جذري على المستوى الوطني". وفي رسالة إلى أعضاء حزب العمال، قال بيرنهام إن هذه "فرصة أخيرة للتغيير" وإنه "لن تكون هناك فرصة ثانية"، في إشارة إلى مساعيه في تحدي ستارمر على زعامة حزب العمال ورئاسة الوزارء.

ومن المتوقع أن تبدأ المساعي الرامية إلى إطلاق انتخابات داخل الحزب بمجرد عودة بيرنهام إلى مجلس العموم يوم الاثنين المقبل. ويواجه ستارمر دعوات متزايدة بالرحيل بعد سلسلة من الأزمات السياسية التي تعصف بحكومته وسط اتهامات تحمله مسؤولية أزمات بريطانيا. من جهته، هنأ رئيس الوزراء بيرنهام بالفوز الساحق في الانتخابات وعودته إلى البرلمان. وقال ستارمر في منشور على منصة إكس إنّ "الناخبين اختاروا حملة حزب العمال التي ترتكز على الأمل والتفاؤل بدلاً من الانقسام والكراهية".

وكان رئيس الوزراء قد أعلن، قبيل الانتخابات، أنه يريد منح بيرنهام منصباً رفيعاً في حكومته في حال فوزه، غير أن مقربين من بيرنهام استبعدوا أن يقبل مثل هذا المنصب. ووجه ستارمر تحذيراً قوياً إلى بيرنهام من المشاركة في مساعي تحدي زعامته، وقال في تصريحات من قمة مجموعة السبع في فرنسا إن السباق على الزعامة سيكون "أمراً سيئاً" لبريطانيا، مؤكداً مجدداً عزمه على مواجهة أي تحدٍّ لزعامته. من جانبه، جدد ويس ستريتينغ، وزير الصحة السابق، الأربعاء، دعوته ستارمر إلى الاستقالة لإفساح المجال أمام إجراء انتخابات زعامة لا يشارك فيها رئيس الوزراء.