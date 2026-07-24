- نظمت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة مناظرة في نيويورك للمرشحين الستة لمنصب الأمين العام، بهدف عرض رؤاهم وأولوياتهم القيادية في ظل التحديات العالمية المتزايدة، وذلك بدعم من محطة "بلومبرغ" الأميركية. - المرشحون الستة قدموا مداخلات فردية أمام الجمعية العامة، مع التركيز على تجنب إغضاب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، في ظل إصلاحات آلية اختيار الأمين العام منذ عام 2015. - عملية اختيار الأمين العام تمر بمراحل متعددة، تبدأ بتقديم الدول مرشحيها، وتنتهي بتوصية مجلس الأمن بمرشح واحد للجمعية العامة، مع توقعات باستمرار المشاورات لأسابيع واختيار مرشح في أكتوبر المقبل.

نظمت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، بدعم من محطة "بلومبرغ" الأميركية، مناظرة بين المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك، ليل الخميس (فجر الجمعة بتوقيت الشرق الأوسط). ورأت بيربوك أن هذه المناظرة توفر فرصة فريدة للجمهور والدول الأعضاء للاستماع إلى المرشحين الستة الساعين لتولي منصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، الذي يبدأ مهامه في الأول من يناير/كانون الثاني 2027، خلفاً للبرتغالي أنطونيو غوتيريس.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الدولي والتي تمحورت حولها أسئلة المرشحين؟ ما هي الإصلاحات التي أُدخلت على آلية اختيار الأمين العام منذ عام 2015؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقالت، في هذا السياق، إن المناظرة "ستفتح أبواب قاعة الجمعية العامة أمام الجمهور العالمي، موفرةً فرصة نادرة للاطلاع على أفكار المرشحين وأولوياتهم ورؤيتهم القيادية لأحد أهم المناصب في العالم. ففي عالم يزداد انقساماً، لا تحتاج الأمم المتحدة إلى رئيس استثنائي يجعل المنظمة مؤهلة لمتطلبات القرن الحادي والعشرين فحسب، بل تحتاج أيضاً إلى قيادة ونزاهة شخص مستعد للدفاع بقوة عن ميثاق الأمم المتحدة وركائزه الثلاث جميعها".

وعُقدت المناظرة في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة رمزية تأتي قبل أسبوع من بدء عملية الاختيار في مجلس الأمن الدولي، التي من المتوقع أن تستمر لأسابيع، وربما لأشهر، إلى أن تتوصل الدول الأعضاء إلى اتفاق بشأن اسم المرشح. وقدم المرشحون الستة رؤاهم لمستقبل المنظمة، وأجابوا عن أسئلة الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى أسئلة صحفيي "بلومبرغ" الذين أداروا المناظرة. وتمحورت الأسئلة حول أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، بما في ذلك الأوضاع في الشرق الأوسط، ولا سيما غزة ومضيق هرمز، والأزمة المالية التي تواجه الأمم المتحدة، والذكاء الاصطناعي، وحل النزاعات، وأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب ملفات دولية أخرى.

والمرشحون الستة هم: المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، التشيلية ميشيل باشيليت، والأرجنتيني رافائيل غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والكوستاريكية ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والرئيس السنغالي السابق ماكي سال، وسفيرة غويانا السابقة لدى الأمم المتحدة كارولين رودريغيز-بوركيت، والإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا، التي شغلت منصبي وزيرتي الدفاع والخارجية في بلادها، كما عملت سفيرةً للإكوادور لدى الأمم المتحدة. وكان كل مرشح قد قدم، خلال الأسابيع الماضية، مداخلات وحوارات مفتوحة بشكل فردي أمام الجمعية العامة. ويلاحظ مراقبون، في هذا السياق، أن المرشحين كانوا حذرين في إجاباتهم، وبقوا في إطار العموميات، في محاولة لعدم إغضاب أي من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، ولا سيما الولايات المتحدة وروسيا والصين، خشية استخدام حق النقض (الفيتو) ضد ترشيحاتهم.

وفي السابق، كانت الجمعية العامة توافق عادة بصورة تلقائية على المرشح الذي يختاره مجلس الأمن. إلا أن إصلاحات أُدخلت منذ عام 2015 على آلية اختيار الأمين العام، إذ أصبح تداول أسماء المرشحين رسمياً، كما يُطلب منهم تقديم سيرهم الذاتية وبيانات تتضمن رؤيتهم لقيادة المنظمة، إضافة إلى إقرارات بالإفصاح المالي وغيرها.

وتمر عملية الاختيار بعدة مراحل، تبدأ بتقديم الدول مرشحيها، ويحق لكل دولة تقديم مرشح واحد، أو أن تتقدم مجموعة من الدول بمرشح مشترك. ثم تأتي مرحلة "التعريف بالمرشحين"، إذ توجه رئيسة الجمعية العامة رسالة إلى الدول الأعضاء تبلغها فيها بأسماء المرشحين ووثائقهم الداعمة، وتشمل نبذات عنهم، ورؤيتهم للمنصب، وسياساتهم، وإفصاحاتهم المالية. وتعقبها مرحلة "تقديم الرؤية"، التي ينخرط خلالها المرشحون في حوارات مع الدول الأعضاء لعرض برامجهم والإجابة عن الأسئلة.

ثم تبدأ المرحلة التالية، الأسبوع المقبل، إذ يقدم مجلس الأمن توصيته بمرشح واحد إلى الجمعية العامة، بعد مشاورات داخلية وتصويتات غير رسمية وصولاً إلى مرحلة التوافق. ومن المستبعد أن تتوصل الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى توافق سريع، بل يرجح بعض المراقبين أن تستمر المشاورات لأسابيع، وقد ينتهي الأمر بالتوافق على مرشح من خارج قائمة المرشحين الستة. ومن المتوقع أن تصوت الجمعية العامة رسمياً على المرشح، بعد توصية مجلس الأمن، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وإذا تمكنت الدول الـ15 الأعضاء في المجلس من التوافق على اسم، يرفع المجلس توصيته إلى الجمعية العامة، التي تعيّنه رسمياً بالتوافق.

ويعقد مجلس الأمن رسمياً جلسة مغلقة يصوت خلالها أعضاؤه الخمسة عشر سراً على المرشحين. ويعد هذا التصويت "استطلاعياً" أو "تمهيدياً"، ومن المتوقع أن تعقبه عدة جلسات مماثلة خلال الأسابيع المقبلة، إلى أن يتمكن أحد المرشحين من الحصول على الأصوات التسعة اللازمة، شريطة ألا تستخدم أي من الدول دائمة العضوية حق النقض (الفيتو) ضده.

وتوقع عدد من الدبلوماسيين أن كثيراً من العواصم لم يحسم موقفه بعد لصالح أي من المرشحين. وذهب بعضهم إلى ترجيح أن يأتي المرشح النهائي من خارج القائمة الحالية، وفي مرحلة لاحقة، بعد صفقات وتوافقات بين الدول دائمة العضوية وصاحبة حق النقض. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تحدث عن ترشيح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، ما أثار كثيراً من السخرية في أروقة المنظمة الدولية. ويشار إلى أن غالبية المرشحين ينتمون إلى أميركا اللاتينية، استناداً إلى تقليد غير ملزم يقوم على مبدأ التداول الجغرافي للمنصب، إذ يُنظر إلى أن الدور يعود إلى أميركا اللاتينية هذه المرة. كما يطالب كثيرون بأن تتولى امرأة منصب الأمين العام للأمم المتحدة.