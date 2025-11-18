ممداني يسعى لترتيب اجتماع مع ترامب حول غلاء المعيشة

قال رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني إنه يأمل الضغط على الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمساعدة في تخفيف أزمة القدرة على تحمّل تكاليف المعيشة في المدينة، وذلك بعد يوم من تصريح ترامب بأنه يريد أن "يرى كل شيء يسير على نحو جيد لمدينة نيويورك". وأوضح ممداني، يوم الاثنين، أن فريقه تواصل مع مسؤولين في البيت الأبيض لترتيب اجتماع مع الرئيس، وذلك عقب حديث ترامب مع الصحافيين عن احتمال عقد لقاء بينهما.

ويمثل الجهد لترتيب اجتماع تغييراً في النبرة لكلا الرجلين. فقد خاض رئيس بلدية نيويورك حملته الانتخابية مجادلاً بأنه الوحيد الذي يملك الشجاعة والبوصلة الأخلاقية اللازمة للوقوف في وجه ترامب، الذي وصفه بأنه تهديد للديمقراطية. ترامب، من جهته، سخر من ممداني لشهور، واصفاً إياه بأنه "معتوه شيوعي بنسبة 100 في المائة"، في حين أن ممداني في الواقع اشتراكي ديمقراطي، وتوقع أنه سيلحق ضرراً كبيراً بالمدينة إذا انتُخِب. وفي الأيام الأخيرة من سباق رئاسة البلدية، أيّد الرئيس منافس ممداني الرئيسي.

ولم يتحدث ممداني وترامب بعد، وفقاً لحملته، لكن الأول قال إن التواصل جزء من التزامه "معالجة أزمة القدرة على تحمّل التكاليف" التي تجبر سكان نيويورك على مغادرة المدينة. وتواصل فريق ممداني مع مسؤولين في البيت الأبيض خلال الأسبوع الماضي، وفقاً لمتحدثة باسمه نقلت عنها صحيفة "نيويورك تايمز". وجاءت تصريحاته بعد يوم من قول الرئيس للصحافيين إن ممداني بحث عنه، ويبدو أنه خفّف نبرته تجاه رئيس البلدية المنتخب.

وكان الرئيس الأميركي قد أشار يوم الأحد إلى أنه يعتزم الاجتماع مع ممداني، وقال إنهما سـ"يتوصلان إلى حل"، في ما يمكن أن يكون انفراجاً بينهما. وصعد ممداني من مشرع مغمور في الولاية، ليصبح نجماً على وسائل التواصل الاجتماعي ورمزاً للمقاومة ضد ترامب خلال حملته الانتخابية لمنصب العمدة. وتبنى في حملته الانتخابية مجموعة من السياسات التقدمية ورسالة كانت واضحة في معارضتها لأجندة ترامب العدوانية والمناهضة للمهاجرين التي طرحها في ولايته الثانية بالبيت الأبيض.

وناشد السياسي البالغ من العمر 34 عاماً شريحة واسعة من سكان نيويورك، وهزم إحدى الشخصيات ثقيلة الوزن فيها، هي الحاكم السابق أندرو كومو، بفارق يقارب 9 نقاط مئوية. ولم يصدرعن ممثلي ممداني أي تعليق ليل الأحد بشأن تصريحات الرئيس، لكن متحدثاً أشار إلى تصريحات العمدة المنتخب الأسبوع الماضي عندما قال إنه يعتزم التواصل مع البيت الأبيض "لأن هذه علاقة ستكون حاسمة لنجاح المدينة". وأعرب ترامب عن شعور مماثل يوم الأحد. وقال ترامب للصحافيين وهو يستعد للسفر عائداً إلى واشنطن بعد قضاء عطلة نهاية الأسبوع في فلوريدا: "عمدة نيويورك، سأقول، يود أن يجتمع معنا. سنتوصل إلى حل".