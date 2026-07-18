ممداني يدرس توقيف نتنياهو: مجرم حرب مكانه لاهاي

- رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، يعلن عن محادثات لتوقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفًا إسرائيل بنظام فصل عنصري، ومشيرًا إلى اتهامات المحكمة الجنائية الدولية لنتنياهو بجرائم حرب. - داني دانون، سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، ينتقد تصريحات ممداني، مؤكدًا أن نتنياهو سيحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة ويدافع عن إسرائيل، بينما يتهم ممداني بالتحريض ودعم حركة حماس. - ممداني يعبر عن فخره بإدارة مدينة نيويورك التي تضم أكبر تجمع لليهود في الولايات المتحدة، ويؤكد رغبته في العمل معهم وتقديرهم.

أعلن رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني خلال مقابلة نشرت السبت، أنه يجري محادثات بشأن إمكانية توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تنعقد قريبا. وقال ممداني في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز: "أعتقد أن مكان نتنياهو هو لاهاي، فهو مجرم حرب وجّهت إليه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات".

وأضاف المسؤول اليساري الذي وصف إسرائيل بأنها "نظام فصل عنصري"، أن "هذا رأي يتبناه الكثيرون، فقط بسبب ما أدت إليه أفعاله على مدى السنوات العديدة الماضية". لكن ممداني أقر بأنه ليس متأكدا مما إذا كان يملك صلاحية إصدار أمر لشرطة نيويورك بتوقيف مسؤول أجنبي، مشيرا إلى أنّه يناقش الأمر مع الفريق القانوني للمدينة. وقال: "مهما كان ما يسمح لي القانون بفعله في مدينة نيويورك، فذلك ما سنفعله".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الصلاحيات القانونية المحددة التي يناقشها ممداني مع فريقه القانوني بخصوص توقيف مسؤول أجنبي؟ ما هي ردود الفعل المتوقعة من الدول الأخرى أو المنظمات الدولية على محاولة توقيف نتنياهو؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتُعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وسبق أن تعهد ممداني بإرسال شرطة نيويورك لتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة بحق قادة تلاحقهم المحكمة الجنائية الدولية، ومنهم نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، في عام 2024 أن لديها أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو مسؤول عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، على خلفية الهجوم الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

رصد شعبية ممداني تتصاعد في صفوف يهود نيويورك وتتفوق على نتنياهو

انتقادات إسرائيلية لتصريحات ممداني

في المقابل، سارع داني دانون، سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، إلى انتقاد زهران ممداني. وكتب على منصة إكس: "بدلا من التركيز على مسؤولياته كرئيس للبلدية ومواجهة موجة معاداة السامية المتصاعدة في مدينته، اختار التحريض على العداء وتصدر العناوين من خلال مهاجمة دولة إسرائيل".

وأضاف: "لن يغير ذلك شيئا، فسيأتي رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إلى نيويورك، ويلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بكل فخر، ويقف أمام العالم ليعلن حقيقة إسرائيل وحقها الراسخ في الدفاع عن مواطنيها".

وتابع دانون: "إذا كان ينبغي توقيف أي شخص، فهو زهران ممداني". وسبق لنتنياهو أن اتهم ممداني بدعم حركة حماس، وقال مؤخرا في برنامج إذاعي يبثّ في نيويورك: "أعتقد أنه يكره أميركا في قرارة نفسه".

والأسبوع الماضي، وصف عمدة مدينة نيويورك، نتائج استطلاع أجرته وكالة "أسوشييتد برس" حول شعبيته المتصاعدة في صفوف يهود المدينة بـ"الأمر الرائع"، وخصوصاً أنه تقدّم وفق النتائج على رئيس حكومة دولة الاحتلال التّي نصّبت نفسها وصيّة على يهود العالم عقب نهاية الحرب العالمية الثانية. وأضاف ممداني مساء أمس الجمعة، في أوّل تعليق له على الاستطلاع: "أنصح الناس باستخلاص استنتاجاتهم من ذلك".

وجاء تعليق ممداني خلال مقابلة مع قناة "NY1" المحلية، عبّر فيها عن فخره بإدارة مدينة تضم أكبر تجمّع لليهود في الولايات المتحدة، مؤكداً رغبته في العمل معهم بما يتجاوز مجرد ضمان أمنهم في نيويورك. وقال: "أريدهم أن يروا في المدينة وطناً لهم، وأن يدركوا أنها تقدّرهم وتحتفي بهم. وأشعر بسعادة كبيرة لكوني عمدة لهم".

(فرانس برس، العربي الجديد)