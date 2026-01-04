ممداني يبلغ ترامب بمعارضته للهجوم على فنزويلا

- أعرب عمدة نيويورك، زهران ممداني، عن قلقه من الهجوم الأميركي على فنزويلا واختطاف الرئيس مادورو، مشدداً على تأثير ذلك على سكان نيويورك والجالية الفنزويلية. - شهدت نيويورك مظاهرات احتجاجية ضد الضربات الأميركية، حيث رفع المتظاهرون شعارات تطالب بوقف الحرب، وأفادت تقارير بنقل مادورو إلى نيويورك لمحاكمته. - عبّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن قلقه من التصعيد، داعياً إلى احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحث الأطراف على الحوار.

قال عمدة نيويورك زهران ممداني بعد الهجوم الأميركي على فنزويلا واختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته: "إن مهاجمة دولة ذات سيادة من جانب واحد يُعدّ عملاً حربياً وانتهاكاً للقانون الفيدرالي والدولي"، معتبراً أن "هذا السعي الصريح لتغيير النظام لا يؤثر فقط بمن هم في الخارج، بل يؤثر مباشرةً بسكان نيويورك، بمن فيهم عشرات الآلاف من الفنزويليين الذين يعتبرون هذه المدينة موطنهم. إن سلامة هؤلاء وسلامة جميع سكان نيويورك أولويتي، وستواصل إدارتي مراقبة الوضع وإصدار التوجيهات اللازمة".

وتابع ممداني خلال مؤتمر صحافي: "أُبلغتُ صباح اليوم باحتجاز الجيش الأميركي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، بالإضافة إلى خطة سجنهما في الحجز الفيدرالي هنا في مدينة نيويورك". وأوضح أنه تواصل مع الرئيس ترامب عبر الهاتف للتعبير عن معارضته للخطوة الأميركية في فنزويلا. وفضل ممداني عدم الخوض بتفاصيل أكثر حول المحادثة. إلى ذلك، شهدت نيويورك ومدن أميركية عدة مظاهرات لمحتجين على الضربات الأميركية ضد فنزويلا واختطاف رئيسها وزوجته. ومن المتوقع أن تزداد الاحتجاجات خلال الأيام القادمة. ورفع المتظاهرون شعارات مختلفة معارضة، من بينها "ارفعوا أيدكم عن فنزويلا" و"أوقفوا الحرب".

وكانت وسائل إعلام أميركية قد أفادت بأن طائرة يعتقد أنها تقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس وصلت إلى خارج نيويورك ليلة السبت بالتوقيت المحلي بعدما اختطفته الولايات المتحدة الأميركية من كاراكاس. وعرضت محطات تلفزيونية أميركية لقطات للطائرة في مطار عسكري بالقرب من مدينة نيويورك، حيث نزل منها مجموعة غير محددة من الأشخاص.

ومن المرجح أن يُنقل مادورو إلى مركز احتجاز فيدرالي في منطقة بروكلين في نيويورك، على أن يمثل أمام المحكمة في المنطقة الجنوبية لنيويورك في مانهاتن يوم الاثنين. وكانت قد وجهت لمادورو اتهامات في المنطقة الجنوبية لنيويورك لأول مرة عام 2020. وكُشف السبت عن لائحة اتهامات معدلة ضده. وكانت طائرة تقل الرئيس الفنزويلي المعتقل وزوجته قد وصلت إلى قاعدة ستيوارت الجوية التابعة للحرس الوطني في ولاية نيويورك، وفقًا لمسؤول فيدرالي.

وتتضمن لائحة التهم الموجهة ضده، التي جاءت في أكثر من عشرين صفحة، تهماً تتعلق بالمخدرات والأسلحة، واستغلال منصبه والسماح بتهريب أطنان من الكوكايين بالشراكة مع عصابات إجرامية كولومبية. ومن ضمن التهم أنه وعائلته ومسؤولين في فنزويلا استغلوا مناصبهم لجمع الأموال بشكل غير مشروع واستخدموا الغطاء الدبلوماسي لرحلات تهريب المخدرات.

وتوقعت وسائل إعلام أميركية، بحسب تسريبات عن مسؤولين في إدارة دونالد ترامب، نقلَهما الليلة إلى "مركز الاحتجاز الحضري" في نيويورك الذي احتجز فيه عدد من المشاهير مثل "إل تشابو"، تاجر المخدرات المكسيكي المعروف، وغيسلين ماكسويل، التي ارتبط اسمها بمرتكب الجرائم الجنسية المدان جيفري إبستين.

ويعرف مركز الاحتجاز الفيدرالي بظروفه الصعبة وحالته المتدهورة. وفيه، بحسب المعلومات العامة المتوفرة، قرابة 1300 سجين، ينتظر أغلبهم صدور أحكام عليهم، وينقلون في الغالب بعدها إلى سجون أخرى. وأشار الرئيس الأميركي، السبت خلال مؤتمر صحافي حول العملية الأميركية، إلى أن مادورو وزوجته سيواجهان ما أسماه "قوة العدالة الأميركية الكاملة، وسيُحاكمان على الأراضي الأميركية. سيُتخَذ قرار موضع مثولهما في نيويورك وميامي أو فلوريدا (بعد المثول الأول أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك). وستعرض الأدلة الدامغة على جرائمهما في المحكمة".

وفي نيويورك نفسها حيث يوجد مادورو، سيعقد مجلس الأمن في نيويورك صباح الاثنين بالتوقيت المحلي اجتماعاً لنقاش التطورات في فنزويلا دون أي توقعات بأن يصدر عنه بيان، لأن ذلك يتطلب موافقة الولايات المتحدة.

وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن قلقه البالغ "إزاء التصعيد الأخير في فنزويلا، الذي بلغ ذروته بالعملية العسكرية الأميركية التي جرت اليوم في البلاد، والتي قد تكون لها تداعيات مقلقة على المنطقة. وبغض النظر عن الوضع في فنزويلا، فإن هذه التطورات تشكل سابقة خطيرة". وجاء في بيان صادر عن مكتب غوتيريس أن "الأمين العام يؤكد أهمية الاحترام الكامل للقانون الدولي من قبل الجميع، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة". وعبّر عن قلقه "العميق لعدم احترام قواعد القانون الدولي"، داعياً "جميع الأطراف الفاعلة في فنزويلا إلى الانخراط في حوار شامل، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون".