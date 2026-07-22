ممداني: نيويورك لا تملك السلطة القانونية لاعتقال مجرم الحرب نتنياهو

أعلن عمدة نيويورك زهران ممداني الأربعاء أن المدينة لا تمتلك السلطة القانونية المستقلة لاعتقال "مجرم الحرب" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حال زيارته لها، وذلك بعدما تعهد في وقت سابق هذا الأسبوع باعتقال الزعيم الصادرة بحقه مذكرة اعتقال عن المحكمة الجنائية الدولية.

ووصف ممداني على صفحته في منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشال، نتنياهو، بأنه "مجرم حرب"، وشارك فيديو مدته دقيقتان و8 ثوان شرح فيه تفاصيل القرار وسبب السعي لتوقيفه، مؤكدا أن "نتنياهو غير مرحب به في نيويورك". ودعا الحكومة الفيدالية لتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله.

واستهل ممداني الفيديو قائلا "بنيامين نتنياهو مجرم حرب، وهو المهندس للإبادة الجماعية البشعة ضد الشعب الفلسطيني والمسؤول عن قتل أكثر من 73 ألف شخص وإصابة عشرات الآلاف من الأطفال بالإعاقة وبتر الأطراف، وهو المسؤول عن قصف مستشفيات الولادة ومراكز الرعاية وحرمان المواليد الجدد من فرصة الحياة وتجويع الآلاف وإطلاق النار على مئات العاملين في المجالين الإنساني والصحافي".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي السلطة القانونية التي تمتلكها الحكومة الفيدرالية الأمريكية لتنفيذ مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية؟ ما هي الآليات القانونية المتاحة لعمدة نيويورك للتعبير عن رفضه لزيارة نتنياهو، بخلاف التصريحات العلنية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأشار ممداني إلى استمرار استهداف الأطفال الفلسطينيين وقتلهم عن قصد، مستندا إلى تقرير صدر الشهر الماضي عن الأمم المتحدة، رغم مرور 8 أشهر على وقف إطلاق النار. وأضاف "أننا كأميركيين ندفع ثمن القنابل" التي تقتل الأطفال. وأكد ممداني أنه ينبغي اعتقال نتنياهو ومحاكمته على جرائمه، تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يتفق معه، مختتما بيانه المسجل بالقول "بنيامين نتنياهو غير مرحب به في مدينة نيويورك، وكذلك أي مجرم حرب آخر غير معتقل. قد لا نستطيع إنهاء الإبادة الجماعية بمفردنا ولكن نملك قرار ألا يكون صمتنا سلاحا إضافيا، وسنستخدم كل أداة لدينا للدفاع عن إنسانية وكرامة الجميع. هذا هو التزامي أمامكم".

وسبق أن ذكر ممداني في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" السبت الماضي، أنه يجرى محادثات مع الفريق القانوني للمدينة بشأن إمكانية توقيف نتنياهو حال زيارته المدينة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد قريبا. وقال "أعتقد أن مكان نتنياهو هو لاهاي، فهو مجرم حرب وجّهت إليه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات".

وعلق ترامب على تصريحات ممداني هذا الأسبوع دون أن يشير إليه باسمه، بالقول إن نتنياهو لن يعتقل أثناء زيارته الولايات المتحدة، مشيدا بما وصفه جهده في الحرب ضد إيران. وينهي بيان ممداني جدلا استمر بضعة أشهر حول تصريحاته باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي. وسبق أن تعهد ممداني بإرسال شرطة نيويورك لتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة بحق قادة تلاحقهم المحكمة الجنائية الدولية، ومنهم نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي عام 2024، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير أمنه آنذاك يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خلال حرب الإبادة الجماعية التي شنتها حكومته على قطاع غزة المحاصر في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.