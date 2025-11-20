ممداني: سألتقي ترامب لمناقشة مخاوف سكان نيويورك ومعاناتهم

ذكر العمدة المنتخب لمدينة نيويورك زهران ممداني أنه سيلتقي الرئيس دونالد ترامب الجمعة المقبل بناء على التزام قطعه أمام سكانها، مؤكداً أنه على استعداد للقاء أي شخص ما دام أن ذلك لصالح المدينة. وأوضح أنه سيناقش مع ترامب مخاوف سكان المدينة وارتفاع تكلفة المعيشة فيها.

وسبق أن أعلن ترامب، مساء الأربعاء، أنه سيلتقي ممداني يوم الجمعة بناء على طلبه، ووصفه بأنه "العمدة الشيوعي لمدينة نيويورك". وعلى مدى أشهر، هاجم ترامب ممداني، ووصف توقعات فوزه بأنها "كارثة على المدينة مسقط رأسه"، وهدد بقطع التمويل الفيدرالي حال فوزه في الانتخابات بها، كما دعم منافسه أندرو كومو الذي خسر الانتخابات، ولكن بعد فوز المرشح الديمقراطي أبدى انفتاحاً للقائه "إذا بذل الأخير الجهد من أجل مقابلته"، وهو ما حدث بالفعل بعدما طلبت حملة ممداني من البيت الأبيض ترتيب اللقاء.

وقال ممداني، الذي يتسلم مهام منصبه بداية يناير/كانون الثاني المقبل، في تصريحات لشبكة "إم إس نيوز" مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن، بعد المنشور الذي كتبه الرئيس عن ترتيب لقاء الجمعة "فريقي تواصل مع البيت الأبيض بسبب التزام قطعته أمام سكان نيويورك. إنني على استعداد للقاء أي شخص ما دام هذا لصالح 8.5 ملايين مقيم يعتبرون المدينة موطنهم ويكافحون من أجل تحمل تكاليف المعيشة في أغلى مدن الولايات المتحدة الأميركية"، مشيراً إلى معاناة سكان المدينة التي تعد أكبر مدن البلاد.

وأوضح ممداني، أنه يريد التحدث بوضوح مع الرئيس حول ما يعنيه الدفاع عن سكان نيويورك وكيف يعانون صعوبة تحمل تكاليف المعيشة في هذه المدينة، وقال "تكلفة المعيشة أمر سمعته مراراً وتكراراً من عدد من سكان المدينة حول سبب تصويتهم لدونالد ترامب (في الانتخابات الرئاسية 2024)، وتكلفة رعاية الأطفال والإيجار والتعليم… وأرغب في توضيح ذلك للرئيس. هذه هي المخاطر التي يواجهها سكان مدينة نيويورك، وقدرتهم على الاستمرار في اعتبار المدينة موطناً لهم".

وترشح ممداني وهو يحمل وعداً لسكان مدينة نيويورك بالتصدي لسياسات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالهجرة، كما يخصص لرفع الضرائب على الأغنياء في المدنية، مع وعود بتحسين مستوى المعيشة لمحدودي الدخل وتثبيت أسعار الإيجار وتوفير حافلات مجانية وسريعة ورعاية مجانية للأطفال، وجذبت حملته الانتباه والمعاداة من قبل اللوبي الصهيوني مع تصريحاته بأنه سيعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار المدينة تنفيذاً لقرارات المحكمة الجنائية الدولية، وهي التصريحات التي أعاد تأكيدها منذ أيام بأنه سيعتقل نتنياهو حال زيارته المدينة.

ويحاول ممداني إيجاد أرضية مشتركة مع الرئيس ترامب، في ما يخص قضايا سكان المدينة مثل خفض أسعار المواد الغذائية، وحدد ممداني عدة أولويات يعتزم مناقشتها مع ترامب، وهي السلامة العامة والأمان الاقتصادي وبرنامج توفير تكاليف المعيشة الذي صوت عليه أكثر من مليون من سكان نيويورك". وأكد ممداني مراراً على مدى الأسابيع الماضية أنه سيتصدى للرئيس إذا حاول إلحاق الأذى بسكانها؟ وفي خطاب فوزه بالانتخابات وجه رسالة إلى ترامب بأن يواصل "رفع صوته"، وتعهد بالدفاع عن المهاجرين.

ومنذ أيام، بدأت إدارة الرئيس دونالد ترامب الإعداد لتكثيف حملاتها ضد المهاجرين في مدينة نيويورك، في إطار السياسة التي تتبعها إدارتها، وهو ما انتقده ديمقراطيون، مؤكدين أنها سياسة تستهدف المدينة بعد فوز ممداني بها، خاصة أن العمدة الحالي إيرك آدم تعاون مع سياسات إدارة الرئيس ترامب والتي أسقطت التهم الفيدرالية بالفساد ضده بعد تعاونه معها. وتعهد ممداني، في مقابلته أمس، بالدفاع عن سكان المدينة من المهاجرين، وأنه سيتم وقف تعاون شرطة المدينة مع دائرة الهجرة التابعة لوزارة الأمن الداخلي، وهو الأمر المتوقع أن يكون جزءاً من نقاش ترامب مع ممداني يوم الجمعة المقبل.

وولد ممداني (34 عاماً) لأبوين مهاجرين؛ أب أوغندي وأم هندية، وحصل على الجنسية الأميركية عام 2018، ويعد أول مسلم يفوز بمنصب عمدة أكبر مدن الولايات المتحدة وأهمها، وأول شخص من أصول آسيوية يفوز بالمنصب، وشهدت الانتخابات تحالف رجال الأعمال والمال والسياسة ضد ممداني، وتأييد الجمهوريين للمرشح أندرو كومو لمنع فوز ممداني، غير أن هذه الجهود باءت بالفشل، ويتولى منصبه في الأول من يناير المقبل.