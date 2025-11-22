- وصف عمدة نيويورك زهران ممداني عدوان إسرائيل على غزة بـ"الإبادة الجماعية" وانتقد تمويل الحكومة الأميركية له، مشيراً إلى قلق سكان نيويورك من استخدام أموال ضرائبهم في حروب لا تنتهي. - لم يعلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على اتهامات ممداني، بل أشاد بشخصيته وأكد رغبته في تحقيق السلام في الشرق الأوسط، دون الإشارة إلى اتهامات الإبادة الجماعية. - شهد المكتب البيضاوي خلال فترة ترامب مشادات تاريخية، منها مع الرئيس الأوكراني ورئيس جنوب أفريقيا، مما أثار جدلاً واسعاً.

أصبح عمدة نيويورك زهران ممداني تاريخياً، أول ضيف يصف في أثناء وجوده في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، عدوان إسرائيل على غزة على مدى أكثر من عامين، بـ"الإبادة الجماعية". واستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ تنصيبه في يناير/ كانون الثاني الماضي، نحو 30 ضيفاً ومسؤولاً بارزاً، بينما استقبل الرئيس السابق جو بايدن منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى مغادرته البيت الأبيض، أقل من 20 ضيفاً ومسؤولاً، لم يصف أي منهم إسرائيل بأنها ترتكب إبادة جماعية في غزة.

وجاءت إجابة ممداني دفاعاً عن نفسه في مواجهة سؤال متحيز، عندما سأله صحافي: "أنت اتهمت الحكومة الأميركية بارتكاب إبادة جماعية في غزة، بينما كان الرئيس يعمل على اتفاق السلام، لماذا؟"، فردّ ممداني قائلاً: "لقد تحدّثتُ عن الحكومة الإسرائيلية التي ترتكب إبادة جماعية وعن حكومتنا التي تموّلها، وشاركت الرئيس في لقائنا قلق الكثير من سكان نيويورك، ورغبتهم في أن تذهب دولارات ضرائبهم لمصلحة سكان نيويورك".

وحاول الصحافي استخراج إجابة من ممداني بالموافقة على أن الرئيس ترامب قام بالكثير من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وسأله: "هل توافق على هذا؟"، فردّ ممداني بأنه "يقدّر كل الجهود المبذولة من أجل السلام"، وأنه "شارك مع الرئيس أنّ الناس متعبون من رؤية أموال ضرائبهم تموّل حروباً لا نهاية لها"، وقال: "أنا أيضاً أعتقد أنه يجب علينا الوفاء بمعايير حقوق الإنسان الدولية"، وأعلن أنها لا تزال تنتهك، و"هناك عمل لا يزال علينا القيام به بغضّ النظر عن مكان حدوثها".

Watch | Mayor-elect Zohran Mamdani highlighted the role of Washington’s funding for israel’s genocide in Gaza.



President Trump, seemingly sidestepping these remarks, instead praised Mamdani personally, stating, “I think he’s different than your typical guy, I think you have a… pic.twitter.com/EbwAiSLLYF — Quds News Network (@QudsNen) November 21, 2025

ولم يعلّق ترامب على إجابة ممداني بخصوص ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، وبخصوص تمويل الولايات المتحدة لإسرائيل، وقال: "أنا أعمل مع كل شخص في الشرق الأوسط، وهذا أمر آخر بيننا اتفاق عليه، هو أننا نريد السلام في الشرق الأوسط. ونحن الآن لدينا سلام لأول مرة منذ 3000 عام". ويُعدّ المكتب البيضاوي في البيض الأبيض، المكتب الرئيسي لرئيس الولايات المتحدة والمكتب الرسمي في الجناح الغربي من البيت الأبيض، وبُني أول مكتب بيضاوي عام 1909، ونُقل إلى موقعه الحالي عام 1934.

والتقى ترامب خلال نحو 10 أشهر قضاها في البيت الأبيض منذ تنصيبه، في يناير/ كانون الثاني 2024، قادة من الشرق الأوسط، وآسيا، وأفريقيا، وأوروبا، وأميركا الجنوبية، وشخصيات بارزة من جميع أنحاء العالم، في اجتماعات سياسية وتجارية ورياضية تحدّث بعضهم عن ضرورة وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، بينما تحدث ترامب كثيراً عن خطط للوصول إلى الاتفاق بشأن غزة، غير أنه لم يذكر أحد أنّ إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وشهد المكتب البيضاوي، خلال فترة ترامب، مشادة تاريخية بينه وبين ضيفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فبراير/ شباط 2025، وهو اللقاء الذي انتهى بطرد الضيف من البيت الأبيض، وإلغاء مأدبة العشاء، ووصف ردّ فعله بعدم الاحترام، قبل أن يستضيفه ترامب في المكتب في وقت لاحق في لقاء وُصف بالجيد. وشهد المكتب البيضاوي أيضاً مشادة شهيرة بين ترامب ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، حيث حاصره أمام الصحافيين والكاميرا، وحثه على حماية المزارعين البيض من العنف، زاعماً أنهم يتعرضون لـ"الإبادة الجماعية".

وبدا المشهد غريباً عندما أطفأ فريق الرئيس الأميركي أضواء المكتب البيضاوي خلال لقاء الرئيسين، وعرض لقطات فيديو للدلالة على مزاعمه بوجود اضطهاد عنصري للبيض في جنوب أفريقيا. وفي جملة لم يعتد الضيوف سماعها من الرؤساء في البيت الأبيض، وصف الرئيس الأميركي في بداية الاجتماع، رئيس جنوب أفريقيا بأنه "رجل يحظى باحترام كبير في بعض الأوساط، بينما يحظى باحترام أقل في أوساط أخرى"، فردّ عليه رامافوزا ضاحكاً بأنّ الجميع ينطبق عليهم هذا الوصف، فوافقه ترامب على ردّه. وأكد ترامب أنّ اللقاء جرى بناءً على طلب الرئيس الجنوب أفريقي، وقال: "اتصل بي، ولا أعرف من أين حصل على رقمي، لكنني رددت عليه".