مليشيا عراقية تتبنى قصف مواقع داخل الكويت بالمسيّرات

- تصعيد جديد في العراق: بثت مليشيا "سرايا أولياء الدم" تسجيلاً مصوراً لهجوم بطائرات مسيرة على مواقع أميركية في الكويت، مما يعكس تصاعد التوترات بين الجماعات المسلحة الحليفة لطهران والولايات المتحدة. - اجتماع أمني رفيع المستوى: ناقش وزير الخارجية العراقي ورئيس مجلس القضاء الأعلى الهجمات المسلحة، مؤكدين على اعتبارها "جرائم إرهابية" تستوجب مواجهة حازمة من قبل قوات الأمن. - تداعيات إقليمية: أعلنت الكويت عن أضرار في مطارها الدولي وانقطاع جزئي للكهرباء بسبب شظايا الطائرات المسيرة، مما يبرز التهديدات الأمنية المتزايدة في المنطقة.

بثت مليشيا "سرايا أولياء الدم"، أحد الفصائل المنضوية ضمن ما يعرف بـ"تنسيقية المقاومة الإسلامية"، في العراق، تسجيلا مصورا قالت إنه "مشاهد لاستهداف مواقع حيوية أميركية في الكويت بسرب من الطائرات المسيرة"، في أحدث تصعيد تنفذه الجماعات المسلحة الحليفة لطهران في العراق. ويأتي التطور بعد يوم واحد من اجتماع استثنائي لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، جرى التأكيد فيه على التعامل مع الهجمات التي تنفذها الفصائل المسلحة في العراق ضد البعثات الدبلوماسية والمؤسسات على أنها "جرائم إرهابية"، تستدعي مواجهتها من قبل قوات الأمن.

واليوم الخميس، أظهرت لقطات نشرتها مليشيا "سرايا أولياء الدم"، وهي جماعة تأسست قبل بضع سنوات، ويقول مراقبون إنها واجهة لكتائب حزب الله الفصيل الأبرز في العراق، صوراً لإطلاق طائرات مسيرة ثابتة الجناح، ومزودة برؤوس متفجرة، بينما ظهرت يافطة مكتوبة بخط اليد من قبل أحد المسلحين الملثمين، مكتوب فيها ما يوضح أن القصف نفذ يوم الأربعاء، 11 مارس/ آذار الحالي، وأنها تستهدف ما قال إنها "أهداف حيوية".

ولم تعلق الحكومة العراقية لغاية الآن على الحدث، لكن مسؤولا أمنيا في محافظة البصرة جنوبي العراق والحدودية مع الكويت، قال لـ"العربي الجديد"، في اتصال هاتفي، عدم امتلاك أي معلومات حول الحادثة وأن القوات الأمنية تنتشر في المساحات الحدودية المفتوحة مع الكويت، ولم يتم تسجيل أي خرق. لكن الخبير الأمني علي الفتلاوي، قال لـ"العربي الجديد"، إن "هذا النوع من الطائرات المسيرة تمتلكه مليشيات محددة بالعراق".

وأضاف أن "كتائب حزب الله، والنجباء، والأوفياء، وعصائب أهل الحق، تمتلك أنواعا من الطائرات تقطع مسافات تصل إلى 200 كيلو متر، ما يعني أنه ليس من الضروري أن تكون الهجمات قد نفذت من البصرة مباشرة، وقد تكون انطلقت من محافظة مجاورة". ويؤكد الفتلاوي أن هذا التطور قد يجر العراق إلى مواجهة أمنية غير محسوبة، تتمثل بتوسيع واشنطن ضرباتها الحالية على مواقع الفصائل، لتشمل اغتيال قيادات أيضا.

إلى ذلك، أعلنت السلطات الكويتية الخميس أن غارات جوية بطائرات مسيّرة ألحقت أضرارا بمطار الكويت الدولي، عقب إعلان وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في البلاد، إن ستة خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية في عدة مواقع من البلاد خرجت عن الخدمة نتيجة سقوط شظايا خلال عملية التصدي لعدد من الطائرات المسيرة. وأضافت أن ذلك "تسبب في حدوث اهتزاز مؤقت في الشبكة الكهربائية وانقطاع جزئي ومحدود للتيار الكهربائي في مناطق متفرقة من البلاد".