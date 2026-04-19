ملك البحرين يوجّه بمراجعة استحقاق الجنسية

قال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد، إن الدولة "ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب الأخيرة التي تعرضت فيها البحرين إلى جانب دول خليجية وفي المنطقة لاعتداءات إيرانية"، مشيراً إلى تكليفه ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة، المباشرة بالقيام "بما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها"، في خطوة قد تحمل استنساخاً لسيناريو السلطات الكويتية في سحب الجنسية من مواطنيها.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت في بيان، في 26 مارس/آذار الماضي، أن "الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية قبضت على 4 أشخاص بحرينيين، في حين حدّدت شخصاً خامساً هارباً بالخارج إثر قيامهم بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، من خلال عناصر إرهابية موجودة في إيران". وذكرت وقتها أن "التحريات أظهرت أنهم قاموا بالتقاط صور وإحداثيات للأماكن الحيوية والهامة في مملكة البحرين باستخدام معدات تصوير عالية الدقة وإرسالها عن طريق برامج مشفرة للحرس الثوري الإيراني الإرهابي".

كلّف الملك البحريني ولي عهده بـ"اتخاذ إجراءات شاملة وحازمة"

استحقاق المواطنة قيد الفحص في البحرين

وتطرق ملك البحرين، خلال اجتماع مع عدد من كبار المسؤولين في المنامة، اليوم، إلى تداعيات الحرب الإيرانية على البحرين، قائلاً: "إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا لتوفير كافة المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة".

وأضاف أن "الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب"، مشيراً إلى "تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة القادمة، بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أية نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً، بالإضافة إلى البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتطبق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته". وأكد أن "البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم".

(العربي الجديد)