ملك البحرين والرئيس الإسرائيلي يبحثان التطورات الإقليمية

- أجرى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ اتصالاً هاتفياً لمناقشة العلاقات الثنائية في إطار الاتفاقيات الإبراهيمية، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. - تناول الاتصال تعزيز الصداقة بين البحرين وإسرائيل وأهمية اتفاقيات أبراهام في تعزيز الأمن الإقليمي، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية الأخيرة وأهمية التعاون والحوار بين دول المنطقة. - يأتي الاتصال في ظل توترات إقليمية متزايدة، بما في ذلك الحرب في غزة والتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، مما أثر على أمن منطقة الخليج ودفع البحرين لاتخاذ إجراءات أمنية مشددة.

أعلنت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، اليوم الأحد، إجراء اتصال هاتفي بين ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بحثا خلاله المستجدات الدولية والإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين. وقالت الوكالة إن الاتصال تناول العلاقات التي تجمع البحرين وإسرائيل "ضمن إطار الاتفاقيات الإبراهيمية"، وبحث سبل تعزيزها بما "يعود بالأمن والاستقرار والازدهار على المنطقة".

اتصال هاتفي بين جلالة الملك المعظم وفخامة رئيس دولة إسرائيلhttps://t.co/bX3br2QpWE pic.twitter.com/3KPiLPhPc5 — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) July 26, 2026

وجاء ذلك بعد أن أعلن هرتسوغ، في وقت سابق من اليوم الأحد، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع ملك البحرين. وقال في بيان نشره مكتبه، إنه تحدث مع ملك البحرين. وأوضح أنه ناقش معه خلال المحادثات "تعزيز الصداقة والعلاقات المتنامية بين إسرائيل والبحرين، وكذلك أهمية اتفاقيات أبراهام، بقيادة الولايات المتحدة، في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط بأسرها"، على حد قوله. وأضاف أنه بحث مع حمد بن عيسى آل خليفة التطورات الإقليمية الأخيرة، وأكد أهمية "التعاون والحوار بين دول المنطقة".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التطورات الإقليمية التي تم بحثها خلال الاتصال؟ كيف تساهم الاتفاقيات الإبراهيمية في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة حسب النص؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويأتي الاتصال في ظل تطورات إقليمية متسارعة، أبرزها استمرار الحرب في قطاع غزة، وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، إلى جانب مساعٍ تقودها الولايات المتحدة لدفع ترتيبات سياسية وأمنية في المنطقة، بالإضافة إلى تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

كما يأتي الاتصال تحديداً في أعقاب التصعيد العسكري الأخير بين الولايات المتحدة وإيران، والذي انعكس على أمن منطقة الخليج، إذ كانت البحرين من بين الدول التي طاولتها تداعيات التصعيد، بعدما استهدفت إيران عدة مواقع على أراضيها رداً على الضربات الأميركية ضد منشآت نووية إيرانية، ما دفع المنامة إلى اتخاذ إجراءات أمنية واحترازية مشددة.