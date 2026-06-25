ملفات ساخنة تحرك السياسة الداخلية التركية وسط صراع حزبي مستمر

- تشهد تركيا توترات سياسية داخلية مع انقسامات في حزب الشعب الجمهوري وتحقيقات فساد تؤثر على بلدياته، بينما يستقطب حزب العدالة والتنمية الحاكم رؤساء بلديات من المعارضة. - ألغى كمال كلجدار أوغلو مشاركته في فعاليات دينية لأسباب سياسية، واجتمع المجلس التأديبي للنظر في طرد أعضاء من الحزب، مما يشير إلى تقارب سياسي محتمل رغم الانقسامات. - انضمام رؤساء بلديات من المعارضة إلى حزب العدالة والتنمية يعزز موقف الحزب الحاكم قبيل الانتخابات، مما يسهم في تعزيز قوته بفضل الدعم الحكومي.

تسيطر ملفات ساخنة على الأجندة السياسية الداخلية في تركيا، حيث لا يزال حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة يعاني من الانقسام ونزيف في بلدياته وتحقيقات بالفساد، فيما يواصل حزب العدالة والتنمية الحاكم، اليوم الخميس، استقطاب رؤساء بلدية من أحزاب المعارضة.

وفي سياق التحقيقات المستمرة بشبهة الفساد في البلديات، اعتقلت القوى الأمنية التركية، اليوم الخميس، 24 مشتبها بهم، من بينهم رئيس بلدية سفري حصار إسماعيل يتشكين ورئيس بلدية بالجوفنا أونور يغييت وذلك في ولاية إزمير، وهي بلديات تابعة لحزب الشعب الجمهوري، وشمل الاعتقال موظفين في البلديات ورجال أعمال، حيث كشف التحقيق أن المشتبه بهم تلقوا أو قدموا رشاوى نقدا وعبر حوالات مصرفية لمسؤولين بلديين ومقاولين مقابل التغاضي عن مخالفات تتعلق بقضايا البناء والتخطيط العمراني، وأن هناك حوالات مالية تعتبر رشاوى حتى ما قبل الانتخابات المحلية.

وتعد إزمير معقل حزب الشعب الجمهوري وتعاني بلديات مناطقها من تحقيقات في وقت سيطر فيه الانقسام عليها مع استقالة رئيس بلديتها الكبرى جميل توغاي من الحزب لتأييده الرئيس المبعد بقرار قضائي أوزغور أوزال.

وعلى الصعيد السياسي، ألغى زعيم الحزب السابق والعائد بقرار قضائي كمال كلجدار أوغلو برنامجا للمشاركة في فعاليات محرم بإسطنبول، مرجعا ذلك للأسباب السياسية التي تعصف بالحزب. وقال غورسيل تكين، رئيس فرع الحزب بإسطنبول، المقرب من كلجدار أوغلو، في بيان اليوم: "أحيانا يكون الموقف الأنسب هو عدم الوجود بين الناس، وعدم استخدام الدين أداة في السياسة".

ويُعرف أن كلجدار أوغلو ينتمي للطائفة العلوية، ويشكل حضوره في هذا التوقيت من التنافس السياسي استغلالا للحاضنة الشعبية المؤيدة لحزب الشعب الجمهوري. وقال كلجدار أوغلو "رغم الإدراج في البرنامج، إلا أن القناعة بأنه من الأنسب والأكثر جدوى عدم المشاركة الفعلية في إحياء ذكرى عاشوراء... في بعض الأحيان يكون الموقف الأمثل هو عدم الوجود بين الحشود، وعدم التواطؤ في استخدام الدين أداة سياسية".

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يأتي ذلك في وقت اجتمع فيه المجلس التأديبي الأعلى، اليوم الخميس، للنظر في عمليات طرد مسؤولين وأعضاء في الحزب من بينهم برلمانيون، حيث رفض الاجتماع اعتراضات مقدمة من أربعة رؤساء أفرع حزبية ورئيس بلدية. كما التقى اليوم الخميس رئيس حزب الشعب الجمهوري كلجدار أوغلو، مع الرئيس المبعد، وفق قرار قضائي، أوزغور أوزال للمرة الأولى في مراسم جنازة بعد صدور قرار البطلان المطلق الذي قضى بإلغاء مؤتمر الحزب، حيث تصافح كل من كلجدار أوغلو وأوزال رغم الانقسام الحاصل في الحزب ما يشير إلى إمكانية التقارب السياسي في وقت لاحق. وحضر كلجدار أوغلو وأوزال مراسم جنازة النائب السابق عن الحزب أورهان سور وذلك في مقر البرلمان التركي.

وفي سياق التنافس السياسي الداخلي التركي، انضم إلى حزب العدالة والتنمية ثلاثة رؤساء بلديات من أحزاب المعارضة، وهم رئيس بلدية كجي أوران في العاصمة أنقرة، حيث استقال في وقت سابق من حزب الشعب الجمهوري، كما انضم رئيس بلدية منطقة كيشان في العاصمة أنقرة أيضا محمد أوزجان، ورئيس بلدية ولاية نيفشهير، راسم آري، مستقيلا من الحزب الجيد. وكان آري سابقا رئيسا للبلدية عن حزب العدالة والتنمية في انتخابات العام 2019، واستقال من منصبه لينضم لاحقا إلى الحزب الجيد ويفوز معه برئاسة البلدية مجددا. وتسلم رؤساء البلديات المنضمون للحزب الحاكم شارة الحزب من الرئيس رجب طيب أردوغان في اجتماع حزبي عقد في العاصمة أنقرة.

وتعقيبا على التطورات، قال الصحافي إبراهيم آباك، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "التطورات في حزب الشعب الجمهوري فادت بشكل كبير حزب العدالة والتنمية، إذ إن حالة الانقسام والشللية والمحاكمات المستمرة، أدت إلى انعدام تقديم الدعم لرؤساء البلديات للعمل بشكل ممنهج ينعكس على القطاع الخدمي الشعبي، فدخل رؤساء البلديات في حالة من انسداد الأفق وهو ما دفعهم للانتقال إلى حزب العدالة والتنمية، وتبقى كل حالة لها خصوصيتها".

وأضاف "من المؤكد أن الانضمام إلى حزب العدالة والتنمية يوفر مزيداً من الدعم لرؤساء البلديات فيما يتعلق بالدعم الحكومي في المشاريع واستصدار الموافقات خاصة فيما يتعلق بالإعمار والإسكان، لأن البلديات محكومة بالعمل مع الوزارات بهذا الشأن، وبما أن الحكومة هي بيد حزب العدالة والتنمية، فإن العمل تحت رايته خيار مناسب لرؤساء البلديات". وشدد أن "حزب العدالة والتنمية يستفيد بالتأكيد من حالة الانقسام لدى حزب الشعب الجمهوري ويستفيد من وجوده في الحكم مما يسهل عملية إقناع رؤساء البلديات والنواب بالانضمام إليه، وكل هذه التحركات تأتي في إطار إعادة رسم المشهد الداخلي قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة".