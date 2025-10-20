ملفات أمنية تتصدّر مباحثات الأعرجي ولاريجاني في طهران

- ناقش مستشارا الأمن القومي العراقي والإيراني تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية، مع التركيز على منع استغلال الأراضي العراقية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران. - أكد الجانبان على أهمية وجود أساس أمني متين للعلاقات الاقتصادية، مع التركيز على أمن الحدود ومنع التهديدات المتبادلة، مشددين على الحوار البنّاء لتعزيز العلاقات الاستراتيجية. - تناولت المباحثات التعاون الأمني والاستخباراتي، مكافحة الإرهاب، الضغوط الأمريكية، الفصائل المسلحة العراقية، ودعم نجاح الانتخابات العراقية وتشكيل حكومة جديدة.

أجرى مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، مباحثات موسّعة مع نظيره الإيراني، علي لاريجاني، عقب وصوله إلى العاصمة طهران، تناولت الملفات الثنائية والأمنية بين البلدين. وقال لاريجاني في مؤتمر صحافي أعقب اللقاء إنّ طهران وبغداد تؤكدان الحرص على تطوير العلاقات الاقتصادية، ومتابعة منع استغلال الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة للأراضي العراقية مجدّداً ضد إيران، مضيفاً أنه "جرت مناقشة قضايا أمنية مهمة، إلى جانب موضوعات الزيارة السابقة التي قمت بها إلى بغداد، إذ جرى بحث عدد من الملفات على نحوٍ مفصّل".

وأشار أمين مجلس الأمن القومي الإيراني إلى أنّ العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتطلب أساساً أمنياً متيناً يضمن استقرارها، مؤكداً أنّ إيران تشكر موقف العراق خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، و"مواقفه السياسية عموماً كانت إيجابية ومقدّرة"، وأضاف لاريجاني أن الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي "استغلا الأراضي العراقية خلال الحرب الأخيرة" في يونيو/حزيران الماضي، مشيراً إلى أن "الأشقاء في العراق يتابعون هذه القضية عن كثب"، معرباً عن أمله في أن تسهم زيارة الأعرجي إلى إيران في تعميق العلاقات بين البلدين. وقال لاريجاني في المؤتمر الصحافي إنه رغم استقلال الحكومة العراقية، فإنّ الولايات المتحدة لا تسمح لها بممارسة استقلالها الكامل، وتستغل الوضعَين السياسي والأمني في العراق لمصالحها الخاصة.

وفي رده على سؤال حول التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوضح لاريجاني أن "أي مقترح من الوكالة سيُدرس في لجنة خاصة داخل الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، وسيجري الرد عليه رسمياً"، مضيفاً أن تفعيل آلية الزناد لإعادة العقوبات الدولية ضدّ إيران من فرنسا وبريطانيا وألمانيا الشهر الماضي جعل الاتفاق الموقع بين طهران والوكالة في القاهرة "لاغياً".

من جانبه، أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، في المؤتمر الصحافي المشترك، أن زيارته لطهران تأتي في إطار "توسيع وتطوير العلاقات بين العراق وإيران"، مشدداً على أن "مستوى العلاقات بين البلدَين استراتيجي ومتميّز، ويجب أن يُعزَّز عبر الحوار البنّاء"، وقال الأعرجي إن "مسألة الحدود وأمنها كانت من أبرز محاور البحث" مع لاريجاني، مضيفاً: "لن نسمح إطلاقاً بأن تشكّل أيّ من الأراضي أو الأجواء في إيران والعراق مصدر تهديد متبادل. نحن ملتزمون بالاتفاق الأمني مع إيران بالكامل، ونعمل على ترسيخ الاستقرار ومنع أي توتر في المنطقة".

وفي رده على سؤال حول الهجوم الجوي الذي شنّته إسرائيل من أجواء العراق ضد إيران، قال الأعرجي: "لقد تقدّمنا بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد الكيان الصهيوني، ورئيس الوزراء (محمد شيّاع السوداني) أكّد خلال اجتماعاته في جامعة الدول العربية ومع قادة الدول الأخرى أن لا أحد يملك الحق في استخدام أجواء العراق لمهاجمة إيران".

وقبل عشرين يوماً على الانتخابات البرلمانية العراقية التي تدخل فيها البلاد بحالة تأهب أمني قصوى، وصل الأعرجي، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد أمني رفيع، إذ سيبحث ملفات وصفها مسؤول عراقي في بغداد لـ"العربي الجديد" بأنها "مهمّة وحساسة". وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن زيارة الأعرجي جاءت بدعوة من لاريجاني، مؤكدة أنه "من المقرر أن تركز المباحثات بين الجانبين على تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي المشترك، وتنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب، وتطوير التعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين". كما ستناقش اللقاءات "أبرز التطورات الإقليمية، بالإضافة إلى القضايا والملفات الحدودية ذات الاهتمام المشترك". غير أن مسؤولاً بمستشارية الأمن القومي العراقي قال لـ"العربي الجديد"، إن وفد العراق سيفتح ملفات مهمة وحساسة مع الجانب الإيراني، تتعلق بموقف الإدارة الأميركية وضغوطها على العراق بشأن العلاقات مع إيران، والعقوبات الجديدة المفروضة في هذا الإطار، وملف الفصائل المسلحة العراقية، ومسألة تفكيك ترسانة أسلحتها.

وبيّن أن "هناك تفهماً إيرانياً للموقف العراقي على أعلى المستويات في القيادة الإيرانية، التي تحرص على نجاح استحقاق الانتخابات، والمضي بتشكيل حكومة جديدة". وتابع طالباً عدم ذكر هويته كونه غير مخول بالتصريح، أن "الجانب الإيراني حريص أيضاً على عدم إيجاد أي مسببات أو ذرائع لاستهداف العراق من قبل الولايات المتحدة أو الكيان الإسرائيلي"، وفقاً لقوله. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أجرى الأعرجي زيارة إلى إيران عقد خلالها مباحثات موسعة مع المسؤولين هناك. وتُعتبر زيارة اليوم المقررة هي الثانية من نوعها خلال أقل من عام واحد، بينما زار لاريجاني بغداد يومي العاشر والحادي عشر من أغسطس الماضي، عقب العدوان الإسرائيلي على إيران، ووقع مذكرات واتفاقية أمنية بين إيران والعراق، كما عقد لقاءات مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقيادات سياسية وزانة بالبلاد.