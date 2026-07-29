ملامح مقترح إيران البديل بشأن مضيق هرمز بعد رفضها نموذج ملقا

- السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز: إيران تسعى للسيطرة الكاملة على المضيق كجزء من أمنها القومي، وتؤكد عدم التخلي عن سيادتها حتى لو أدى ذلك إلى استئناف الحرب، مع اكتشاف "طاقة دفاعية جديدة" تعزز موقفها في المفاوضات. - التمسك بالبند الخامس من مذكرة التفاهم: إيران ترفض التدخل الأميركي في إدارة المضيق وتتمسك بالتفاوض مع عُمان وفقاً للبند الخامس من مذكرة التفاهم، مع احترام القانون الدولي والحقوق السيادية للدول الساحلية. - رفض المسار الجنوبي: إيران ترفض استخدام المسار الجنوبي الذي اقترحته عُمان لضمان حرية الملاحة، معتبرةً إياه محاولة أميركية للتصعيد وإضعاف السيادة الإيرانية على المضيق.

تتواصل المباحثات بشأن مستقبل مضيق هرمز الاستراتيجي، وكيفية إدارته في المرحلة المقبلة، بعدما تحوّل إلى إحدى العُقد الرئيسية في أي اتفاق طويل الأمد بين إيران والولايات المتحدة الأميركية. ومع رفض طهران، اليوم الأربعاء، أحدث مقترح عُماني لإدارة مضيق هرمز بالاستناد إلى النموذج المتّبع في مضيق ملقا الآسيوي، برزت ملامح مقترح تسعى إيران لتطبيقه في المضيق، استناداً خصوصاً إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم المبرمة مع واشنطن في شهر يونيو/ حزيران الماضي.

سيطرة كاملة على هرمز

بحسب تصريحات المسؤولين الإيرانيين في الأيام الأخيرة، تسعى طهران إلى سيطرة كاملة على مضيق هرمز بعدما أصبح "جزءاً من أمن إيران القومي"، وفق ما أكده نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، الثلاثاء، في حديث مع التلفزيون الإيراني. وأكد غريب أبادي أن سياسة بلاده تقوم على أساس أن أوضاع مضيق هرمز "لن تعود إلى ما قبل الحرب"، مشدداً على أن طهران لن تتخلى عن تثبيت سيادتها على المضيق حتى لو كان ذلك على حساب استئناف الحرب عليها. وأقرّ غريب أبادي بأن طهران اكتشفت "طاقة دفاعية جديدة" باسم مضيق هرمز الذي أصبح جزءاً من أمنها القومي.

تؤكد إيران أن أوضاع مضيق هرمز لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب

إيران تتمسّك بالبند الخامس

تتمسّك طهران بموجب البند الخامس من مذكرة التفاهم، بحقها في إدارة مضيق هرمز بالتفاوض مع سلطنة عُمان، وترفض أي تدخل أو دور أميركي. ونص البند الخامس من المذكرة على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية "ستجري مباحثات مع سلطنة عُمان لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز، وفقاً للقانون الدولي القابل للتطبيق والحقوق السيادية للدول الساحلية لمضيق هرمز، كما ستتبادل الآراء مع الدول الساحلية الأخرى للخليج الفارسي".

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس الثلاثاء، إن هذا البند يضع تحديد مسار العبور وآلية الحركة ضمن مسؤولية إيران، وأنه كان ينبغي، بعد انقضاء شهر (من توقيع مذكرة التفاهم)، أن تعود حركة الملاحة إلى ما كانت عليه قبل الحرب. واعتبر أن فتح مسار منفصل في المياه الإقليمية من جانب الولايات المتحدة لا ينسجم مع نص الاتفاق، مشيراً إلى أنه كان يمكن معالجة أي هواجس من خلال التشاور مع إيران.

رفض قاطع للمسار الجنوبي

ترفض طهران حتى اللحظة استخدام المسار الجنوبي في مضيق هرمز لمرور السفن، وهو مسار بحري مؤقت أعلنت سلطنة عُمان عنه في شهر يونيو/حزيران الماضي، بهدف ضمان حرية الملاحة في المضيق. وأوضح غريب أبادي، أمس، أنه بعد أن أعادت إيران إغلاق المضيق قبل أكثر من أسبوعَين في أعقاب الهجمات الأميركية، جرت محادثات في سلطنة عُمان، مشيراً إلى أنّ "الطرف الآخر (الأميركي) كان يصر على إبقاء المسار الجنوبي (العُماني) الذي خُصص لعبور السفن مفتوحاً إلى حين توصل المفاوضات بين إيران وعُمان إلى نتيجة، على أن يُغلق بعد ذلك، إلا أن الوفد الإيراني رفض هذا المقترح".

من جهته، أوضح عراقجي أن استخدام واشنطن المسار الجنوبي بدأ بعد نحو 10 أيام من إعادة فتح المضيق، واصفاً هذا الإجراء بأنه "متعمد ومثير للتساؤل". ورغم المحادثات المتكررة، لم تلمس طهران وفق عراقجي، أي مؤشر على حسن النية في السلوك الأميركي، واصفاً مساعي واشنطن بأنها كانت تهدف إلى دفع الأمور نحو التصعيد أو محاولة إضعاف السيادة الإيرانية على مضيق هرمز.