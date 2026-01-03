ملامح تمدد نفوذ استخبارات "طالبان" خارج أفغانستان

- كشفت الأحداث الأمنية الأخيرة عن نفوذ استخبارات "طالبان" خارج أفغانستان، حيث تم اعتقال قيادي في "داعش ـ فرع خراسان" بالتنسيق بين الاستخبارات الأفغانية والتركية، واغتيال قياديين في باكستان. - أثارت اغتيالات قياديين في "داعش" بباكستان تساؤلات حول قوة استخبارات "طالبان"، مع احتمالية وجود تنسيق مع استخبارات دول المنطقة، وفقاً للمحلل محمد إسماعيل وزيري. - اغتيال الجنرال إكرام الدين سريع في طهران يعكس قدرة "طالبان" على تنفيذ عمليات خارجية، حيث اتهمت عائلته والجبهة الوطنية استخبارات "طالبان" بالوقوف وراء الاغتيال.

برزت في الآونة الأخيرة سلسلة من الأحداث الأمنية، التي لفتت انتباه مراقبين إلى حجم نفوذ استخبارات "طالبان" خارج حدود أفغانستان. فقد أعلنت الاستخبارات التركية اعتقال أحد القادة الأتراك في تنظيم "داعش ـ فرع خراسان" على الحدود الأفغانية الباكستانية، بينما شهدت الأراضي الباكستانية خلال الفترة الماضية اغتيالات وتصفية عدد من القياديين الميدانيين المرتبطين بالتنظيم، وأثارت تساؤلات حول ما إذا كانت بتنفيذ استخبارات حكومة حركة طالبان.

وفي حادثة أخرى أثارت جدلاً واسعاً، قُتل أخيراً في إيران القيادي في الجبهة الوطنية المعارضة لحركة "طالبان" الجنرال إكرام الدين سريع، حيث وجهت عائلته والجبهة أصابع الاتهام إلى استخبارات "طالبان" بالوقوف خلف عملية الاغتيال. هذه التطورات مجتمعة تفتح باب التساؤلات حول مدى قوة وتمدد نفوذ "طالبان" الاستخباراتي خارج أفغانستان، وطبيعة علاقاتها وتعاملها مع أجهزة الاستخبارات الإقليمية. وفي 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، نقلت وكالة الأناضول عن مصادر في الاستخبارات اعتقال التركي محمد غوران على الحدود الأفغانية الباكستانية، وهو قيادي في "داعش ـ فرع خراسان"، وكان يخطط لتنفيذ هجمات إرهابية في أكثر من دولة، بينها تركيا، مشيرة إلى أنه تم نقله إلى تركيا بعد اعتقاله على الحدود بين باكستان وأفغانستان.

تنسيق بين استخبارات "طالبان" وتركيا

وفي حين لم تعلق السلطات الباكستانية على قيام الاستخبارات التركية بعملية سرية داخل الأراضي الباكستانية واعتقال قيادي في "داعش"، أعلن المتحدث باسم حكومة "طالبان" ذبيح الله مجاهد، في 24 ديسمبر الماضي، أن اعتقال غوران على الأراضي الباكستانية (في إقليم بلوشستان) تم نتيجة التنسيق بين الاستخبارات الأفغانية والاستخبارات التركية، موضحاً أن الاستخبارات الأفغانية هي التي توصلت إلى هوية الرجل وقدمت معلومات حوله للاستخبارات التركية.

محمد إسماعيل وزيري: استراتيجية "طالبان" هي القضاء على المعارضين خارج أفغانستان

وأثار إعلان "طالبان" عن العملية ضجة في الأوساط الإعلامية في باكستان، إذ كيف يمكن لاستخبارات الحركة الأفغانية، التي لم يتجاوز عمرها أربع سنوات، أن تقوم بالتنسيق مع الاستخبارات التركية لاعتقال رجل مهم في تنظيم "داعش ـ فرع خراسان". وبحسب مصدر في الاستخبارات الأفغانية، لـ"العربي الجديد"، فإن غوران كان مسؤولاً في مخيمات التنظيم في إقليم بلوشستان، جنوب غربي باكستان، وكان ثاني أكبر قائد تركي في "داعش ـ فرع خراسان".

اغتيالات في المدن الباكستانية

ومع هذا التطور، عادت إلى الواجهة قضايا اغتيال قياديين في التنظيم في مختلف مناطق باكستان، حيث كان الاعتقاد السائد في الماضي بأن عمليات الاغتيال تنفذها استخبارات حكومة "طالبان". وكان من أبرز القادة الذين قتلوا في الفترة الماضية، برهان الدين خان المعروف في أوساط التنظيم بزيد، وهو مسؤول التجنيد والتدريب، وهو من ولاية خيبربختونخوا شمال غرب باكستان، لكن بسبب مخاطر أمنية وكثرة التهديدات في خيبربختونخوا كان يعيش في إقليم البنجاب، وقد تم اغتياله في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على يد مجهولين. وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي اغتيل القيادي في تنظيم "داعش ـ فرع خراسان" محمد حسن، في مدينة كراتشي. وأثيرت القضية في وسائل الإعلام الأفغانية وفي الأروقة السياسية، حيث قال مجاهد يومها إن كل قيادات "داعش" في باكستان، وتخطط لشن هجمات داخل أفغانستان. كما أثار المبعوث الأميركي السابق لأفغانستان زلماي خليل زاد، في تصريح وقتها، تساؤلات حول وجود قادة التنظيم في المدن الباكستانية، متسائلاً ماذا يفعل القيادي في "داعش" بكراتشي؟

سياسة تصفية الخصوم في الخارج

لا يشك المحلل الأمني الأفغاني محمد إسماعيل وزيري، في حديث مع "العربي الجديد"، في "أن تنظيم داعش ـ فرع خراسان مشروع باكستاني، وكل العمليات التي نفذها التنظيم في أفغانستان، خطط لها في باكستان، منها عملية اغتيال وزير المهاجرين في الحكومة الأفغانية خليل حقاني في 11 ديسمبر 2024. وكانت الاستخبارات الأفغانية أعلنت قبل فترة اعتقال مخطط الهجوم، ونشرت اعترافاته التي قال فيها إنه تم التخطيط للهجوم في إقليم بلوشستان، وأن للتنظيم معسكرات هناك".

ويوضح وزيري أن "استراتيجية حكومة طالبان هي القضاء على المعارضين لها خارج أفغانستان، وهي صاحبة نفوذ كبير في باكستان. ولا يُستبعد أن يكون هناك تنسيق بين استخبارات طالبان الباكستانية واستخبارات حكومة طالبان"، مشيراً إلى أن "تنفيذ عمليات اغتيال قيادات داعش في إقليم البنجاب ومدينة كراتشي يدل على قوة استخبارات "طالبان" الأفغانية ونفوذها، إذا كانت قد قامت فعلاً بهذا الأمر". ويشير وزيري إلى أن "الأهم هو التنسيق مع استخبارات دول المنطقة، مثل اعتقال القيادي محمد غوران، معتبراً أن "مثل هذه العمليات والتنسيق يزيد من أهمية الاستخبارات الأفغانية لدى دول المنطقة، وقد يكشف الكثير بشأن ما تقوم به باكستان. وقد أشار مجاهد إلى أن داعش يخطط لهجمات في إيران وروسيا، وأن الاستخبارات الأفغانية تشارك المعلومات مع الدول المعنية".

ولا يستبعد وزيري أن "تكون الهجمات الأخيرة على الحدود الأفغانية الطاجيكية، من صنع التنظيم (داعش) أو ضمن اللعبة الاستخباراتية التي تسعى إلى تقديم حكومة طالبان للعالم على أنها خطر على كل دول المنطقة، وتنظيم داعش خير أداة للوصول إلى مثل هذه الأهداف". وكان وزير الخارجية الأفغاني الملا أمير خان متقي أكد، في تصريح صحافي الشهر الماضي، أن "هناك جهة مغرضة تسعى للنيل من العلاقات بين بلاده وطاجكستان"، مؤكداً أن الدولتين تعملان معاً من أجل القضاء على مثل هذه المخططات، وتحققان في العمليات الأخيرة على الحدود.

مبشر ظفر: تعاون "طالبان" مع الأتراك يشير إلى وجود علاقات بين الحركة الأفغانية والتنظيمات المسلحة الأخرى

وعلى عكس ما يراه وزيري، يقول المحلل الأمني الباكستاني مبشر ظفر، لـ"العربي الجديد"، إن تعاون "طالبان" مع الأتراك من أجل اعتقال القيادي في "داعش" يشير إلى "وجود علاقات بين طالبان الأفغانية والتنظيمات المسلحة الأخرى بما فيها داعش، إذ كيف يمكن القيام بهذا الأمر من دون وجود علاقات؟ كما أن القضية تشير إلى وجود امتداد للتنظيم داخل أفغانستان وفي المناطق الحدودية الأفغانية الباكستانية. لكن ما يروج له بأنه يحصل على دعم باكستان غير صحيح، إذ إن باكستان نفسها ضحية الإرهاب".

اغتيال في طهران

كذلك أثار اغتيال أحد القادة البارزين في الجبهة الوطنية المعارضة لحكومة "طالبان"، والتي كانت تعرف في الماضي بجبهة بانشير، ويدعى الجنرال إكرام الدين سريع الذي تولى مناصب مهمة في الداخلية الأفغانية في حكومة أشرف غني، تساؤلات حول قدرة استخبارات "طالبان" على تنفيذ عمليات كبيرة في الخارج. وكان سريع اغتيل أمام مكتبه في طهران، في 24 ديسمبر الماضي. واتهمت أسرته وجبهة المقاومة الوطنية ومسؤولون سابقون في الحكومات الأفغانية، استخبارات "طالبان" بأنها وراء عملية الاغتيال.

واتهم صلاح الدين كوهستاني، شقيق سريع، في حديث مع وسائل الإعلام وقتها، استخبارات "طالبان" باغتياله، مشيراً إلى أنه كان يتلقى تهديدات بالقتل من جانبها، معتبراً أن مثل هذه الأعمال لن تمر من دون عقاب، وأن الجبهة الوطنية ورفاق سريع سينتقمون له. واعتبر محمد عالم أيزيديار، القيادي في الجبهة الوطنية، نائب رئيس البرلمان الأفغاني سابقاً، في تصريح، أن كل القادة المعارضين لحركة "طالبان" معرضون للقتل من الاستخبارات الأفغانية. يُشار إلى أن حكومة "طالبان"، بحسب قياديين ومصادر في استخبارات الحركة، تعتبر تصفية كل من يحمل السلاح ضدها خارج أفغانستان أمراً ضرورياً للحفاظ على أمن البلاد، ومن أجل ذلك عملت على تقوية استخباراتها. وبحسب مصدر في استخبارات "طالبان"، فإنه كان لديها حتى قبل الوصول إلى الحكم في أغسطس/آب 2021، جهاز خاص يراقب المعارضين خارج أفغانستان.