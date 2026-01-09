ملادينوف في رام الله لعرض تصوراته حول المرحلة القادمة

- عقد نيكولاي ملادينوف، المدير التنفيذي لـ"مجلس السلام" في غزة، لقاءً مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ في رام الله لبحث تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب وقرار مجلس الأمن 2803، مع التركيز على تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة. - تزامنت زيارة ملادينوف مع جمود في تنفيذ المرحلة الثانية بسبب تراجع نتنياهو عن فتح معبر رفح، وأكدت المصادر أن ملادينوف لا يحمل تصورًا سياسيًا جديدًا، بل يركز على تنفيذ الخطة والقرار. - شدد الشيخ على أهمية الربط السياسي والإداري بين غزة والسلطة الفلسطينية، وأكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة وتسليم حماس لسلاحها، مرحبًا بخطة ترامب لتحقيق السلام.

عقد المدير التنفيذي لـ"مجلس السلام" في غزة نيكولاي ملادينوف، اليوم الجمعة، لقاء مع نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ في مدينة رام الله، جرى خلاله بحث آخر المستجدات السياسية وسبل تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جانب مناقشة قرار مجلس الأمن الرقم 2803، في ظل اقتراب إعلان تشكيل "مجلس السلام" وهيئته التنفيذية.

وشارك في اللقاء، إلى جانب الشيخ، رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ورئيس ديوان نائب الرئيس آية محيسن. وأكد الشيخ خلال الاجتماع أولويات الموقف الفلسطيني، وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات العاجلة بشكل فوري إلى قطاع غزة، مشدداً على ضرورة الشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب.

وفي السياق، أفادت مصادر لـ"العربي الجديد" بأن ملادينوف التقى القيادة الفلسطينية بعد زيارة أجراها إلى إسرائيل، بهدف عرض أفكاره بشأن المرحلة المقبلة. وبحسب المصادر، تأتي الزيارة في ظل حالة جمود تسود مسار المرحلة الثانية، عقب تراجع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن فتح معبر رفح بشكل نهائي في الاتجاهين، إذ أبلغ الوسطاء والأطراف قراره عدم فتح المعبر إلى حين تسلم آخر جثة لجنوده. كما تتزامن الزيارة مع استمرار العراقيل المرتبطة بملف اللجنة الإدارية.

وأشارت المصادر إلى أن ملادينوف لا يحمل أي تصور سياسي للمرحلة القادمة، وأن زيارته تندرج في إطار تنفيذ خطة ترامب وقرار مجلس الأمن 2803 كما وردا حرفياً. ووفق هذه القراءة، ترى المصادر أن الهامش المتاح أمامه لطرح أفكار أو إدخال مرونة على المقترحات المطروحة محدود للغاية، في ظل اقتصار مهمته على تنفيذ الخطة والقرار دون سواهما.

وخلال اللقاء، شدد الشيخ على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، مؤكداً أهمية الربط السياسي والإداري والقانوني بين مؤسسات القطاع والسلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية، واحترام مبدأ "السلطة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد". كما بحث الاجتماع دور اللجنة الإدارية الفلسطينية وقوات الشرطة والأمن في تولي مهامها، وربطها بالسلطة الفلسطينية صاحبة السيادة والشرعية. وجرى كذلك تأكيد أهمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، في إطار تنفيذ المرحلة الثانية التي تشمل نهاية حكم حركة حماس وتسليم سلاحها، والانطلاق بعملية إعادة الإعمار وفق خطة ترامب وقرار مجلس الأمن 2803.

وأكد الشيخ أن تنفيذ أي خطة انتقالية في غزة يستوجب، بالتوازي، وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وعلى رأسها وقف التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة. ورحب نائب الرئيس الفلسطيني بخطة ترامب، معرباً عن "استعداد كامل للعمل المشترك من أجل تحقيق السلام، لتعيش دولة فلسطين إلى جانب إسرائيل في أمن وسلام وحسن جوار".

وكان ملادينوف قد التقى نتنياهو، أمس الخميس، حيث أصدر مكتب رئيس حكومة الاحتلال بياناً أكد فيه ما تردد بشأن إمكانية تولي ملادينوف منصب المدير العام لـ"مجلس السلام" في قطاع غزة. وأفاد البيان بأن نتنياهو كرر خلال الاجتماع "تأكيده ضرورة تخلي حركة حماس عن سلاحها، وأن يكون قطاع غزة منزوع السلاح، وفق خطة النقاط العشرين التي طرحها الرئيس دونالد ترامب".