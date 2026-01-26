مكتب نتنياهو: وافقنا على فتح محدود لمعبر رفح برقابة إسرائيلية كاملة

أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية/ بنيامين نتنياهو، في وقت متأخر من مساء الأحد، أن إسرائيل ستفتح معبر رفح بمجرد اكتمال عملية البحث عن جثة آخر أسير إسرائيلي في قطاع غزة بموجب الاتفاق مع الولايات المتحدة. وأضاف المكتب في بيان أن إسرائيل وافقت على فتح محدود لمعبر رفح لعبور الأشخاص فقط مع وجود آلية إشراف إسرائيلية كاملة، مجدداً القول إن "فتح المعبر يشترط عودة جميع الأسرى أحياءً، وبذل حماس قصارى جهدها للعثور على جميع المتوفين، وإعادتهم".

كما لفت إلى أن "الجيش الإسرائيلي يجري حالياً عملية مركّزة للاستفادة من جميع المعلومات الاستخباراتية التي حُصل عليها في إطار الجهود المبذولة، للعثور على (الجندي) ران غويلي، وإعادته".

ويأتي هذا البيان الإسرائيلي عقب اجتماع للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلي (الكابينت)، لمناقشة الطلب الأميركي بفتح معبر رفح حتّى قبل إنفاذ الشرط الإسرائيلي باستعادة جثّة آخر أسير؛ وسط معارضة عدد من الوزراء، على رأسهم بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، بادعاء أن المعبر "يُشكل رمزاً لا يمكن التنازل عنه".

وتماطل إسرائيل منذ أشهر في فتح المعبر الذي يُشكل منفذاً للقطاع المحاصر منذ عقدين إلى مصر والعالم الخارجي، على الرغم من أنه خلف الكواليس، صيغت تفاهمات حول الأمر. ولفت موقع "واينت" في وقت سابق إلى أن الأميركيين يدفعون باتجاه فتح المعبر في إطار الانتقال المعلن نحو المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة.

وزعمت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان 11" في وقت سابق أن إسرائيل "فوجئت" من إعلان فتح معبر رفح، رغم أن ذلك واضح في خطة البنود العشرين التي قدمتها الإدارة الأميركية لوقف إطلاق النار في غزة. وقالت الهيئة إن المسؤولين الإسرائيليين طالبوا المبعوثَين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذين وصلا إلى إسرائيل أمس، بـ"إجابات توضيحية".

وقال ويتكوف الأحد إن المحادثات التي أجراها مسؤولون أميركيون مع نتنياهو بشأن المرحلة الثانية من الخطة التي طرحها ترامب لوقف الحرب على غزة، والتي تتضمن 20 بنداً، كانت "بناءة". وأضاف ويتكوف في منشور على موقع إكس: "تربط الولايات المتحدة وإسرائيل علاقات قوية وطويلة الأمد مبنية على التنسيق الوثيق والأولويات المشتركة. كانت المحادثات بناءة وإيجابية، إذ اتفق الجانبان على الخطوات التالية وأهمية استمرار التعاون في جميع المسائل الحيوية للمنطقة". وأشار إلى أن المحادثات عُقدت أمس السبت.

من جانبه، نقل موقع "واينت" العبري عن مسؤول إسرائيلي، لم يسمّه، أن اجتماع نتنياهو وويتكوف وكوشنر كان "إيجابياً". وبحسب المسؤول، ضغط ويتكوف لفتح المعبر قبل أن تعيد حركة حماس رفات الجندي الإسرائيلي ران غويلي، آخر محتجز في غزة. وشرع جيش الاحتلال الإسرائيلي في البحث عن جثة آخر أسراه، وفق بيان عممه مساء الأحد، بموازاة إعلان أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح المسلّح لحركة "حماس"، أن "القسام" جادة بشأن العثور على جثة آخر أسير إسرائيلي في قطاع غزة، داعياً إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلي باتفاق إطلاق النار الموقع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.