مكتب فانس يحذف منشوراً يشير إلى "الإبادة الجماعية للأرمن"

- حذف البيت الأبيض منشوراً من حساب نائب الرئيس جيه دي فانس يصف قتل الأرمن كإبادة جماعية، مشيراً إلى نشره عن طريق الخطأ، مما يعكس تعارضاً مع موقف تركيا. - زار فانس النصب التذكاري للإبادة الجماعية للأرمن في يريفان، مؤكداً على أهمية الحدث الثقافية، وشارك في مراسم وضع إكليل من الزهور تكريماً للضحايا. - تركيا تعترف بمقتل الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى لكنها تنفي الإبادة الجماعية، رغم اعتراف الكونجرس والرئيسين السابقين ترامب وبايدن بذلك.

حذف البيت الأبيض، الثلاثاء، منشوراً على منصات التواصل الاجتماعي من حساب نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، يصف عمليات قتل الأرمن إبان حكم الدولة العثمانية بأنها "إبادة جماعية"، مشيراً إلى "أن الرسالة، التي تتعارض مع موقف تركيا حليفة الولايات المتحدة، نُشرت عن طريق الخطأ".

وبعد حذف المنشور، ذكر أحد مساعدي فانس لوكالة رويترز أن موظفين لم يكونوا ضمن الوفد المرافق هم من نشروا الرسالة خطأً. وقال متحدث باسم نائب الرئيس الأميركي للوكالة: "إن هذا الحساب يديره موظفون، والغرض منه مشاركة الصور والمقاطع المصورة لأنشطة نائب الرئيس"، مضيفاً أن آراءه تتجلى بوضوح في تصريحاته للصحافيين، وهي التصريحات التي لم يستخدم فيها فانس مصطلح "إبادة جماعية".

ولم ترد وزارة الخارجية التركية أو السفارة الأرمينية في واشنطن على طلب وكالة رويترز للتعليق على المنشور.

وكان فانس، الذي وصل إلى أرمينيا الاثنين الماضي، قد زار النصب التذكاري لـ "الإبادة الجماعية للأرمن" في يريفان، في أول زيارة من نوعها لنائب رئيس أميركي إلى الجمهورية الواقعة في منطقة جنوب القوقاز. وشارك فانس وزوجته أوشا في مراسم وضع إكليل من الزهور في الموقع، فيما وصف الحساب الرسمي لفانس على منصة "إكس" الزيارة لاحقاً بأنها تهدف إلى "تكريم ضحايا الإبادة الجماعية للأرمن عام 1915".

ورداً على سؤال أحد الصحافيين عما إذا كانت زيارته للنصب التذكاري تهدف إلى إحياء ذكرى "إبادة جماعية"، قال فانس: "من الواضح أنها مأساة مروعة وقعت قبل ما يزيد قليلاً عن مئة عام، وكانت ذات أهمية ثقافية بالغة بالنسبة لهم". وأضاف: "لذا، رأيتُ أنه من باب الاحترام، سواء للضحايا أو للحكومة الأرمينية التي تُعد شريكاً مهماً لنا في المنطقة، ولرئيس الوزراء باشينيان، أردتُ زيارة النصب التذكاري وتقديم واجب العزاء".

وتقر تركيا بأن العديد من الأرمن قد قُتلوا في اشتباكات مع القوات العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، لكنها تعترض على الأرقام وتنفي أن عمليات القتل كانت مدبرة بشكل منهجي أو تشكل إبادة جماعية. وعلى الرغم من أن الكونجرس والرئيس الأميركي دونالد ترامب وسلفه جو بايدن قد اعترفوا بأعمال القتل عام 1915 باعتبارها "إبادة جماعية"، إلا أن ترامب لم يستخدم هذه المفردة في بيانه عن تلك الأحداث العام الماضي.

