مقديشو تختبر أول انتخابات محلية مباشرة منذ 57 عاماً

تُجرى في مقديشو، اليوم الخميس، أول انتخابات مباشرة لمجالس البلديات منذ 57 عاماً، في محطة سياسية توصف بالمفصلية على مسار التحول الديمقراطي في البلاد. ومن المتوقع أن يتوجه نحو 503 ألف ناخب إلى 523 مركز اقتراع موزعة على 16 مديرية من أصل 18 مديرية في محافظة بنادر. وتعد بنادر التي تضم مقديشو أصغر منطقة إدارية في جنوب شرق الصومال، كما هي المنطقة الوحيدة في البلاد التي تعتبر بلدية ومنطقة إدارية ولا تتبع لأي ولاية فيدرالية.

ومنذ انهيار الحكومة المركزية في 1991 تجري الانتخابات في الصومال وفق نظام انتخابات غير مباشرة مبني على المحاصصة القبلية، أي تقاسم المناصب السيادية على "قاعدة 4.5"، بمعنى أربع قبائل كبرى، وخمس قبائل صغرى. وهذه القاعدة تم تبنيها عام 2000 سبيلا وحيدا لعودة البلاد إلى نظام الدول، حين تأسست ما تسمى الحكومة الفيدرالية الانتقالية. وقد نظمت البلاد في إبريل/ نيسان الماضي، أول عملية تسجيل للناخبين منذ عقود تمهيداً لإجراء اقتراع عام. وترفض قوى المعارضة الصومالية، المتمثلة في "مجلس المستقبل الصومالي" الذي تأسس في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ويضم ولايتي جوبالاند وبونتلاند، إلى جانب عدد من القيادات السياسية السابقة، هذه العملية السياسية. ولا تنحصر اعتراضات المعارضة في الانتخابات البلدية بحد ذاتها، بقدر ما تنبع من مخاوف أوسع تتعلق بتداعيات نجاح هذه التجربة على مسار الاستحقاقات النيابية والرئاسية المقبلة، في وقت لم تتوصل فيه الأطراف السياسية إلى توافق حول نموذج انتخابي موحد في البلاد.

في المقابل، يتمسك الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، بتطبيق نموذج الاقتراع المباشر (شخص واحد، صوت واحد) على مختلف المستويات الانتخابية، سواء الفيدرالية أو الإقليمية، وهو ما تعتبره المعارضة "جوهر الخلاف"، إذ تخشى أن يؤدي هذا التوجه إلى تغيير قواعد اللعبة السياسية بما قد يصب في مصلحة معسكر الإدارة الحالية. ويراهن الرئيس الصومالي على نجاح هذه التجربة الانتخابية باعتبارها مدخلاً لإطلاق حوار سياسي مع قوى المعارضة، بهدف التوصل إلى تفاهمات أوسع بشأن الاستحقاقات البرلمانية والرئاسية المقبلة (تنتهي ولاية الرئيس والحكومة في مايو/أيار 2026)، وربما اعتماد نماذج انتخابية مغايرة لما شهدته الساحة السياسية الصومالية منذ عام 2000، في حال ما أُنجز توافق سياسي شامل.

انتخابات مقديشو

يشارك في هذه الانتخابات نحو 20 حزباً وتنظيماً سياسياً، دفعت بمرشحيها لخوض السباق الانتخابي، إذ يبلغ عدد المرشحين نحو 1604 يتنافسون على 390 مقعداً في المجالس البلدية، كما يعمل على تسيير هذه الانتخابات خمسة آلاف مواطن يتوزعون على 213 دائرة انتخابية في مقديشو. في هذا السياق، أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمس الأربعاء، أنها منحت شهادات الترشح لمرشحي انتخابات المجالس المحلية بمحافظة بنادر (مقديشو)، مؤكدة أن الشهادات شملت جميع التنظيمات السياسية العشرين المسجلة لديها. وقال رئيس اللجنة، عبد الكريم أحمد حسين، في مؤتمر صحافي أمس، إن مرحلة الحملات الانتخابية للأحزاب انتهت أول من أمس الثلاثاء، وإن (أمس) الأربعاء يوم الصمت الانتخابي. وأضاف أن توزيع بطاقات التصويت على الناخبين المسجلين (918 ألف ناخب) انتهت أيضاً بعدما استمرت لمدة شهرين، مشيراً إلى أن اليوم الخميس سيكون اليوم الانتخابي. وأوضح أن حركة المرور ستتوقف خلال الانتخابات، إذ يسمح للمواطنين فقط بالوصول إلى مراكز الاقتراع "حيث وفّرنا في كل 500 متر مركزاً انتخابياً في العاصمة، من أجل حشد الجهود لتنظيم أول انتخابات مباشرة في مقديشو".

وكانت أجهزة الأمن الصومالية أعلنت عن جاهزية نحو 10 آلاف عنصر من الشرطة لتأمين انتخابات المجالس المحلية. وقال وزير الأمن الداخلي، عبد الله شيخ إسماعيل فرتاق، الاثنين الماضي، إن الشرطة الصومالية أنهت جميع الخطط الأمنية اللازمة لضمان إجراء الانتخابات بشكل سلمي وسلس. وأوضح أن القوات ستكون مسؤولة عن حماية الناخبين ومراكز الاقتراع والعاملين في العملية الانتخابية. وشدد فرتاق على أن حماية المواطنين تمثل الأولوية الأولى لأجهزة الأمن، مؤكداً التزام الحكومة الكامل بتوفير بيئة آمنة لممارسة الحق الديمقراطي.

عبد الفتاح حسين: هذه الانتخابات مهمة وتاريخية ومفصلية بالنسبة للبلاد

من جهته قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات، عبد الفتاح حسين، لـ"العربي الجديد"، إن "هذه الانتخابات مهمة وتاريخية بالنسبة للبلاد"، واصفاً إياها بـ"الفصلية". وأضاف أن "لذلك ستفتح اللجنة أبواب الاقتراع عند الساعة السادسة من فجر الخميس وحتى السادسة مساء من اليوم نفسه"، مشيراً إلى أنها "تحث الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات على عدم إجراء أية حملات انتخابية أثناء الاقتراع". وأوضح حسين أن "فترة الاقتراع ربما ستمتد لساعات إضافية إذا لم تكتمل إجراءات الاقتراع، أو وُجد ناخبون لم يتمكنوا من التصويت نتيجة العدد الكبير من المقترعين"، مضيفاً أن "هذه فرصة تسمح للكثير من المواطنين باختيار من يحق لهم التمثيل في المجلس المحلي للعاصمة".

عدنان عبدي: انتخابات مقديشو خطوة تمهيدية نحو الانتقال إلى نظام الاقتراع المباشر في مقديشو

الانتقال إلى النظام الانتخابي المباشر

في هذا الصدد اعتبر الباحث والصحافي الصومالي عدنان عبدي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الانتخابات تُعد "بمثابة خطوة تمهيدية نحو الانتقال إلى نظام الاقتراع المباشر في مقديشو". وأضاف أنها "تجربة سياسية جديدة في المشهد الصومالي، تأتي بعد نحو ربع قرن من تأسيس الجمهورية الثالثة، وفي ظل مساعٍ حكومية لإعادة تشكيل العملية الديمقراطية على أسس مختلفة عمّا ساد خلال العقود الماضية". وأوضح عبدي أن "عملية اختيار المجالس المحلية في 16 مديرية من مديريات مقديشو في إطار مرحلة أولى من العملية الانتخابية مهمة وتاريخية"، مشيراً إلى أنه "في هذا السياق، تخطط اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود تنظيم انتخابات عمدة بلدية مقديشو في فبراير/شباط المقبل".

ووفق عدنان، تكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة "كونها تشهد حضوراً واسعاً لفئة الشباب، الذين يشكلون أكثر من 90% من قاعدة المرشحين، في مؤشر على تحولات ديمغرافية وسياسية داخل المجتمع الصومالي". كما لفت إلى أن "تمويل الحكومة الفيدرالية للعملية الانتخابية بالكامل، دون أي دعم من أطراف خارجية، يقلل من حجم الضغوط السياسية الدولية، لكنه في الوقت ذاته يثير نقاشاً داخلياً حول إدارة العملية واستقلاليتها".