- شهدت مستوطنة بيت شيمش سقوط صاروخ إيراني أدى إلى مقتل تسعة إسرائيليين وإصابة العشرات، مع دمار هائل وانقطاع الاتصال بـ20 شخصاً. - في تل أبيب، وقع انفجار ضخم في منطقة نهر اليركون، مما أدى إلى إصابات ودمار واسع، وإجلاء أكثر من 200 شخص، مع تضرر 40 مبنى. - استجابةً للوضع، نشر جيش الاحتلال قوات للبحث والإنقاذ، وارتفعت الاتصالات بخطوط المساعدة النفسية بنسبة 210%، مع تعتيم إعلامي على الخسائر.

قتل تسعة إسرائيليين على الأقل، وأصيب العشرات بجروح مختلفة في حصيلة غير نهائية، جراء سقوط صاروخ إيراني على ملجأ في أحد أحياء مستوطنة بيت شيمش بالقرب من مدينة القدس المحتلة، ظهر اليوم الأحد، على ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة، مشيرة إلى أنها أكبر حصيلة قتلى منذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران أمس السبت.

وأظهرت مقاطع مصوّرة من مكان سقوط الصاروخ دماراً هائلاً في المكان، فيما وُثّق عشرات من أفراد فرق الإسعاف والإنقاذ والإطفاء الإسرائيلية وهم يخرجون جثث القتلى ويواصلون أعمال البحث عن عالقين تحت الأنقاض في عشرات المباني التي تضررت؛ حيث يتوقع استمرار عمليات البحث عن العالقين لساعات؛ إذ أكد رئيس بلدية بيت شيمش انقطاع الاتصال بـ20 إسرائيلياً من مستوطنته.

وفي الصدد، نقلت صحيفة هآرتس عن قائد منطقة القدس، أفشالوم بيلد، قوله إن "القتلى كانوا جميعاً في داخل الملجأ"، مقراً بأن الملاجئ والأماكن المحصنة قد لا توفر الحماية الكاملة في حال سقوط صواريخ مباشرة، ولكنها تحمي من سقوط شظايا الصواريخ والقذائف.

وفي وقتٍ سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صفارات الإنذار انطلقت في المنطقة وحذرت من إطلاق صواريخ من إيران، وأنه يحقق في سبب عدم اعتراض الصاروخ، مشيراً إلى أن قوات إنقاذ تابعة لقيادة الجبهة الداخلية هرعت إلى المكان، وكذلك قوات طبية ومروحية لنقل جرحى.

انفجار قرب تل أبيب

إلى ذلك، أفادت منصات إسرائيلية غير رسمية بوقوع انفجار ضخم في منطقة نهر اليركون (نهر العوجا) بالقرب من تل أبيب. وأكد الإسعاف الإسرائيلي تلقيه بلاغاً عن سقوط صاروخ مباشر في منطقة تل أبيب، دون تحديد ما إذا كان في منطقة اليركون بالفعل. وأشارت فرق الإسعاف الإسرائيلية إلى وقوع عدد من الإصابات، بينها حالات خطيرة، إثر سقوط صواريخ إيرانية في منطقتَي القدس وتل أبيب الكبرى.

وفي وقت لاحق، قالت الصحة الإسرائيلية اليوم الأحد، إن 456 شخصاً نقلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب الصواريخ الإيرانية، وما زال 86 منهم يتلقون العلاج اللازم.

דוברות זק״א- רגע של אמת:

מבצע שאגת הארי:



הרוגה ראשונה למבצע שאגת הארי בזירת הנפילה בתל אביב:

מתנדבי זק״א בסיוע האמבולנסים שפרוסים בזירת הנפילה בעיר תל אביב החלו כעת לטפל בהרוגה כבת 35 לערך שחולצה מזירת הנפילה כשהיא ללא רוח חיים.

בנוסף מתנדבי זק״א יחד עם כוחות צה״ל ומשטרת ישראל… pic.twitter.com/cXcY2BUIVG — זק״א - רגע של אמת (@zaka_il) February 28, 2026

وكشفت صور ومقاطع مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عن حجم الدمار الذي لحق بأحد الشوارع في تل أبيب، حيث تناثرت واجهات المباني المحطمة وتفحّمت السيارات، وخلف سقوط أحد الصواريخ حفرة ضخمة في الأرض، فيما عملت فرق الإطفاء والإنقاذ على إخماد الحرائق وإجلاء المصابين. وطاول الدمار مبنى سكنياً من تسعة طوابق، إلى جانب مسرح "البيما" في وسط المدينة.

ولم تقتصر الأضرار على تل أبيب، إذ أفادت صحيفة هآرتس نقلاً عن بلدية تل أبيب، بأن 40 مبنى تضرر بدرجات متفاوتة جراء سقوط صاروخ على المدينة، مشيرة إلى إجلاء أكثر من 200 إسرائيلي تضررت منازلهم. كما أفادت القناة 14 الإسرائيلية بسقوط شظايا على مبنى سكني في منطقة هشارون وسط إسرائيل من دون إصابات، كما سقط صاروخ إيراني في محيط مستوطنة "بيت شيمش" في القدس المحتلة، وأفادت تقارير بسقوط صاروخ آخر قرب معسكر للاحتلال شمالي الضفة الغربية. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية رصد سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في منطقتي غوش دان ووسط البلاد.

في مواجهة هذا الوضع، أعلن جيش الاحتلال نشر قوات من قيادة الجبهة الداخلية، من الخدمة الفعلية والاحتياط، في المواقع المتضررة لتنفيذ عمليات بحث وإنقاذ واسعة النطاق، فيما انتقلت فرق الإنقاذ من مبنى إلى آخر للتحقق من الأضرار والإصابات.

على صعيد آخر، أشارت القناة 12 إلى ارتفاع بنسبة 210% في الاتصالات بخطوط المساعدة النفسية منذ بدء إطلاق الصواريخ الإيرانية. وزاد من تعقيد المشهد أن نحو 150 ألف إسرائيلي باتوا عالقين خارج إسرائيل جراء إغلاق المجال الجوي ووقف الرحلات. وفي الوقت ذاته، فرضت سلطات الاحتلال حالة من التعتيم الإعلامي على حجم الخسائر وعدد الصواريخ وأماكن سقوطها.