مقتل 8 أشخاص بانفجار سيارة في نيودلهي

- انفجار سيارة قرب الحصن الأحمر في نيودلهي أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة آخرين، واندلاع حريق ألحق أضراراً بعدة سيارات متوقفة، بينما لم تتضح بعد أسباب الانفجار. - وزارة الخارجية الهندية تراجع عمليات سفارتها في كابول وسط تحديات إقليمية متزايدة، وتدرس تعزيز طاقمها ومسؤولياته، مع استمرار المداولات حول الانخراط المستقبلي مع أفغانستان. - الهند رفعت مستوى بعثتها الفنية في كابول إلى سفارة كاملة، مؤكدة التزامها بتعزيز العلاقات الثنائية، دون التعليق على الاعتراف الرسمي بحكام أفغانستان الحاليين.

أعلنت شرطة العاصمة الهندية، اليوم الاثنين، مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، بالإضافة إلى اندلاع حريق ألحق أضراراً بعدة سيارات كانت متوقفة في المنطقة، إثر انفجار سيارة قرب الحصن الأحمر التاريخي في نيودلهي.

وذكرت خدمات الإطفاء في المدينة أن عدة سيارات إطفاء هرعت إلى مكان الحادث بعد الإبلاغ عن وقوع الانفجار قرب إحدى بوابات محطة مترو الحصن الأحمر. ولم تتضح بعد أسباب الانفجار.

وفي سياق آخر، ذكرت وزارة الخارجية الهندية، أمس الأحد، أن نيودلهي تقيم سبل تعزيز عمليات سفارتها في كابول، وسط تزايد التحديات الإقليمية. وقالت الوزارة إن نيودلهي تراجع طاقم موظفي سفارتها في كابول ومسؤولياته في إطار مداولات مستمرة حول انخراط مستقبلي مع أفغانستان. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية راندهير جايسوال للصحافيين إنه سيُكشف عن التفاصيل فور التوصل إلى قرار نهائي، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء.

ورفض المتحدث التعليق عما إذا كانت الهند تعتزم الاعتراف رسمياً بحكام أفغانستان الحاليين، لكنه أكد أن العديد من جولات المحادثات جرت منذ زيارة القائم بأعمال وزير خارجية طالبان أمير خان متقي إلى نيودلهي. وكانت الهند قد رفعت رسمياً مستوى بعثتها الفنية في كابول إلى سفارة كاملة الشهر الماضي، واصفة الخطوة بأنها "مؤشر على التزام نيودلهي الراسخ بتعزيز الانخراط الثنائي".

(أسوشييتد برس)