مقتل 7 حوثيين وجنديين حكوميين خلال مواجهات في صعدة

- شهدت جبهة الرزامات بمحافظة صعدة مواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين، أسفرت عن مقتل سبعة حوثيين وجنديين حكوميين، مع إحباط هجوم حوثي واستعادة مواقع عسكرية. - تلقت الحكومة اليمنية دعماً دولياً واسعاً من دول كبرى في الذكرى السادسة والثلاثين للوحدة اليمنية، مؤكدة على أهمية الوحدة لتحقيق السلام والاستقرار، وسط تراجع نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي. - أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي حل نفسه بعد فشل محاولاته للسيطرة على الجنوب، وتستمر جهود الأمم المتحدة للتسوية السياسية رغم التحديات لإنهاء الحرب المستمرة.

قُتل سبعة من مسلحي جماعة أنصار الله (الحوثيين) وجنديان من القوات الحكومية، اليوم الجمعة، خلال مواجهات عسكرية بين الجانبين في جبهة الرزامات بمحافظة صعدة شمالي اليمن، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عسكرية تابعة للحكومة اليمنية. ونقل موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش اليمني عن مصدر عسكري في محور الرزامات قوله إن قوات الجيش أحبطت هجوماً شنّته جماعة الحوثيين على مواقع عسكرية متقدمة في جبال الرزامات، مشيراً إلى أن المواجهات أعقبها هجوم معاكس نفذته القوات الحكومية، وانتهى باستعادة عدد من المواقع.

وبحسب المصدر، أسفرت الاشتباكات عن مقتل سبعة من عناصر الحوثيين وإصابة آخرين، إضافة إلى تكبيد الجماعة خسائر في العتاد العسكري، فيما قُتل جنديان من قوات الجيش وأصيب اثنان آخران. وأضاف المصدر أن جماعة الحوثيين دفعت بتعزيزات وعناصر مقاتلة في محاولة للتقدم على الجبهة، قبل أن تتمكن قوات الجيش من صد الهجوم، مؤكداً استمرار حالة الاستنفار ورفع الجاهزية القتالية في محور الرزامات.

وتشهد جبهات القتال في اليمن، ولا سيما في محافظات صعدة وحجة ومأرب وتعز والضالع، تصعيداً متقطعاً رغم الهدنة غير المعلنة التي خفّضت وتيرة العمليات العسكرية الواسعة منذ عام 2022. وفي حين تتبادل الحكومة اليمنية والحوثيون الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار وتنفيذ هجمات بالطائرات المسيّرة والقصف المدفعي، لا تزال جهود التسوية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من عقد تواجه تعثراً.

دعم دولي واسع لوحدة اليمن في ذكراها الـ36

في غضون ذلك، حظيت الذكرى السادسة والثلاثون لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية، اليوم الجمعة، بإشادات ودعم دوليين واسعين، في وقت أحيت فيه الحكومة اليمنية المناسبة للمرة الأولى منذ سنوات وسط تراجع نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي كان يتبنى مشروع انفصال جنوب البلاد عن شمالها. وفي بيانات متزامنة نشرتها بعثات الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا عبر منصة "إكس"، جددت هذه الأطراف تأكيد دعمها وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، بالتزامن مع الاحتفالات الرسمية بذكرى 22 مايو/أيار 1990، تاريخ إعلان قيام الجمهورية اليمنية إثر توحيد شطري البلاد.

وقال سفير الولايات المتحدة لدى اليمن، ستيفن فاجن، إن الوحدة اليمنية "تمثل محطة مهمة في تاريخ البلاد وتعكس عزيمة الشعب اليمني وآماله"، مؤكداً التزام بلاده بدعم اليمنيين "في سعيهم نحو مستقبل يسوده السلام والسيادة والأمن والازدهار"، ومواصلة التعاون مع الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار وتقوية مؤسسات الدولة.

من جانبها، أكدت السفارة الصينية دعم بكين "الثابت لليمن في الحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه"، مشيرة إلى تزامن المناسبة مع الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ومشددة على دعم جهود اليمنيين لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية. كما جدد الاتحاد الأوروبي التزامه "بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه"، مؤكداً استمرار دعمه لجهود السلام والتنمية والاستقرار، فيما شددت السفارة البريطانية على أن "الوحدة والأهداف المشتركة" تمثلان الركيزة الأساسية لتلبية تطلعات اليمنيين، مع تعهد لندن بمواصلة دعم التنمية في البلاد. بدورها، أعربت السفارة الفرنسية عن أمل باريس في أن "يسود السلام والاستقرار في اليمن بما يحقق التقدم والرخاء"، مؤكدة استمرار الدعم الفرنسي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

وتأتي هذه المواقف الدولية في ظل متغيرات سياسية شهدتها الساحة اليمنية خلال الأشهر الماضية، أبرزها إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حل نفسه في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد سنوات من المطالبة بانفصال جنوب اليمن، وفشل محاولاته في فرض السيطرة على المحافظات الجنوبية.