- هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ استهدف موقعاً لقوات البشمركة في منطقة سبيلك، أربيل، أسفر عن مقتل 6 وإصابة أكثر من 20 آخرين، وفقاً لمصادر أمنية كردية. - وزارة البشمركة دعت بغداد لوقف هجمات الفصائل "الإرهابية" على مواقعها في إقليم كردستان، مؤكدة استمرار التحقيقات لتحديد مصدر الهجمات. - بالتزامن مع الهجوم، استهدفت طائرات مسيرة القنصلية الأميركية في أربيل والمطار، لكن أنظمة الدفاع الجوي الأميركية تصدت لها وأسقطتها.

قالت مصادر أمنية عراقية كردية في مدينة أربيل، شمالي البلاد، اليوم الثلاثاء، إن هجوماً بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ استهدف موقعاً لقوات البشمركة في منطقة سبيلك، التابعة لقضاء خليفان، ضواحي أربيل، أسفر عن مقتل 6 عناصر من البشمركة، وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء الهجوم.

الإعلان عن الهجوم يأتي بالتزامن مع بيان أصدرته وزارة البشمركة في أربيل، دعت فيه بغداد إلى العمل على وقف هجمات الفصائل التي وصفتها بـ"الإرهابية" تجاه مواقعها في إقليم كردستان. ووفقاً لمصادر أمنية كردية في أربيل، فقد وقع الهجوم الساعة الثالثة من فجر اليوم الثلاثاء بواسطة صواريخ وطائرات مسيرة، على موقع للبيشمركة في منطقة خليفان، ضواحي أربيل.

وأكدت وزارة البشمركة أن الهجوم أسفر عن مقتل ستة من عناصر البشمركة، وإصابة ما بين 20 إلى 25 آخرين. ووفقاً لتلفزيون "رووداو"، المقرب من حكومة الإقليم، فإنه "استُخدم في الهجمات ما لا يقل عن خمسة صواريخ وطائرات مسيرة، جرى اعتراض وإسقاط بعضها في الجو، فيما نُقل الجرحى إلى مستشفيات الطوارئ لتلقي العلاج".

وأصدرت قيادة البشمركة بياناً ذكرت فيه أن مقرات الفرقة السابعة استُهدفت في توقيتين مختلفين فجر اليوم، مؤكدة أن "التحقيقات مستمرة لتحديد مصدر الهجمات"، ونشرت القيادة أسماء الضحايا الستة، الذين أكدت أنهم من منتسبي قوات البشمركة. وشهدت الليلة الماضية، وبالتزامن مع الهجوم على تلك المنطقة، هجوماً بعدة طائرات مسيرة نحو القنصلية الأميركية في أربيل والمطار، إلا أن أنظمة الدفاع الجوي الأميركية تمكّنت من التصدي لها وإسقاطها.