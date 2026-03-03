مقتل 6 جنود أميركيين وإصابة 18 خلال العمليات ضد إيران

- أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) عن مقتل 6 جنود وإصابة 18 آخرين بجروح خطيرة خلال العمليات العسكرية ضد إيران، مع استعادة رفات جنديين من منشأة استُهدفت في الهجمات الإيرانية الأولى. - شملت العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران تدمير 1250 هدفًا، بما في ذلك 11 سفينة إيرانية في خليج عُمان، وسقوط ثلاث طائرات أميركية من طراز "F-15E Strike Eagle" فوق الكويت بسبب نيران صديقة. - أعلن الجيش الكويتي مقتل عسكريين من قواته البحرية أثناء أداء مهامهما، ليرتفع عدد القتلى في الكويت إلى ثلاثة منذ بداية الرد الإيراني.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، مساء الاثنين، مقتل 6 جنود وإصابة 18 آخرين "بجروح خطيرة" خلال العدوان الذي تشنه الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. وقالت "سنتكوم" في بيان، "حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (21:00 ت.غ) في الثاني من مارس (آذار)، قُتل ستة جنود أميركيين في العمليات القتالية" ضد إيران. وتحدثت عن "استعادة القوات الأميركية رفات جنديين من منشأة استُهدفت خلال الهجمات الإيرانية الأولى بالمنطقة"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وفي السياق، نقل موقع "إي بي سي نيوز" الأميركي عن الكابتن تيم هوكينز، المتحدث باسم "سنتكوم"، قوله إن "18 جنديا أميركيا أصيبوا بجروح خطيرة" في إطار العملية العسكرية ضد إيران. كما أشارت "سنتكوم"، في بيان منفصل، إلى ضرب أكثر من 1250 هدفا خلال 48 ساعة من عملياتها العسكرية ضد إيران، شملت "تدمير 11 سفينة إيرانية في خليج عُمان".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت "سنتكوم" مقتل 4 من جنودها وسقوط 3 من مقاتلاتها في الحرب على إيران. كما أفادت "سنتكوم" بسقوط ثلاث طائرات أميركية من طراز "F-15E Strike Eagle" فوق الكويت. وعزت سقوط المقاتلات إلى "حادث يبدو أنه ناجم عن نيران صديقة".

الكويت تعلن مقتل عسكريَّين من قواتها البحرية

وفي السياق، أعلن الجيش الكويتي الاثنين مقتل عسكريَّين من قواته البحرية أثناء تأدية مهامهما، من دون أن يكشف ملابسات مقتلهما. وذكر الجيش في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) "رئاسة الأركان العامة للجيش تنعي... الرقيب وليد مجيد سليمان أحد منتسبي القوة البحرية". ولاحقا أصدر الجيش بيانا جديدا نعى فيه "الرقيب عبد العزيز عبد المحسن داخل ناصر". وأشار البيانان إلى أن كلا من العسكريَّين قتل "أثناء أداء واجبه في إطار المهام الوطنية المنوطة بالقوات المسلحة".

وبذلك يرتفع إلى ثلاثة عدد القتلى في الكويت منذ بداية الرد الانتقامي الإيراني على العدوان الأميركي الإسرائيلي السبت، بعد الإعلان عن مقتل مدني الأحد.

