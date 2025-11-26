مقتل 5 وإصابة 9 بانفجار بمستودع للصواريخ في ريف إدلب

- انفجار في مستودع صواريخ ببلدة كفرتخاريم بريف إدلب شمال غرب سورية، أسفر عن مقتل خمسة وإصابة تسعة، نتيجة عمل ورشة بالقرب من الموقع. - الانفجار كان داخليًا في مستودع للأسلحة على أطراف المدينة، دون تأكيد استهدافه، ويأتي بعد انفجار سابق في معرة مصرين بمحافظة إدلب. - وزارة الدفاع السورية التزمت بتعويض المتضررين والمصابين، حيث قدمت تعويضات مالية تجاوزت مليون دولار، تُسلم على دفعات خلال أربعة أشهر.

أسفر انفجار وقع في مستودع للصواريخ في بلدة كفرتخاريم بريف إدلب شمال غرب سورية، عن مقتل خمسة عاملين وإصابة تسعة آخرين، وفق بيان صدر عن قيادة الأمن الداخلي في محافظة إدلب، مشيراً إلى أنه وقع في مستودع يضم صواريخ وذخيرة، وحدث نتيجة عمل إحدى الورش بالقرب من المكان.

وقالت مصادر ميدانية لـ"العربي الجديد" إن الانفجار وقع في مستودع للأسلحة، مع الإشارة إلى كون الانفجار داخليا، دون تأكيد وجود عملية استهداف للمستودع، موضحة أن المستودع على أطراف المدينة، التي تقع في منطقة حارم شمال غرب محافظة إدلب.

وسبق أن شهدت مدينة معرة مصرين بمحافظة إدلب انفجارا في أحد مستودعات الأسلحة تسبب بسقوط قتلى وجرحى في يوليو/ تموز الماضي، حيث أوضحت وزارة الدفاع السورية حينها التزامها بتعويض المتضررين والمصابين.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها "إنها في إطار التزامها برعاية المتضررين، بادرت بالتعاون مع محافظة إدلب إلى لقاء الأهالي وتعزيتهم ومواساتهم بمصابهم وصرف دية عن كل شهيد، وتقديم تعويضات مالية للمصابين وفقا لدرجات إصابتهم، فضلا عن تعويض أصحاب الممتلكات المتضررة، استنادا إلى تقارير الخبراء المعتمدين، حيث تجاوز إجمالي التعويضات المقدمة مليون دولار أميركي سيتم تسليمها على دفعات خلال أربعة أشهر".