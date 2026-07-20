مقتل 5 بحارة بقصف روسيا سفينة شحن في البحر الأسود

- القوات الروسية قصفت سفينة شحن دولية قبالة سواحل أوديسا، مما أدى إلى مقتل خمسة من أفراد الطاقم، بينما تم إنقاذ ثمانية آخرين، ولا يزال خمسة في عداد المفقودين. - تصاعدت الهجمات الروسية على موانئ جنوب أوكرانيا، مما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص وإصابة العشرات في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، حيث استهدفت أوكرانيا ناقلتي نفط روسيتين في البحر الأسود. - التصعيد الأوكراني الأخير يهدف إلى تعطيل شبكة النقل الروسية في البحر الأسود، مع التركيز على إخراج السفن من الخدمة بدلاً من إغراقها، بينما تعتبر موسكو هذه الهجمات تهديدًا لحرية الملاحة.

قال مسؤولون أوكرانيون الأحد، إن القوات الروسية قصفت سفينة شحن دولية في البحر الأسود قبالة سواحل مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل خمسة من أفراد الطاقم على الأقل. وذكر رئيس الوزراء الأوكراني سيرغي كوريتسكي أن السفينة التي ترفع علم غينيا بيساو غادرت الميناء محملة بالذرة وعلى متنها طاقم مكون من 17 بحارا من الهند وسورية، بالإضافة إلى أوكراني واحد. وأضاف كوريتسكي أنه تسنى إنقاذ ثمانية من أفراد طاقم السفينة -التي كانت لا تزال مشتعلة حتى وقت متأخر من مساء اليوم الأحد- فيما لا يزال خمسة في عداد المفقودين.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي جنسيات البحارة الذين لقوا حتفهم أو فُقدوا في الهجوم؟ ما هي الدول التي أعلنت عن هجمات متبادلة في البحر الأسود في اليوم السابق للهجوم على سفينة الشحن؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأفادت "رويترز" بتصاعد الدخان من سفينة كبيرة قبالة أوديسا. ولم تعلق موسكو علنا على الهجوم.

وصعدت روسيا في الأسابيع القليلة الماضية هجماتها على موانئ المياه العميقة في جنوب أوكرانيا، التي تتولى مناولة جزء كبير من صادرات البلاد من الحبوب وغيرها من الشحنات الحيوية، في ظل استمرار الحرب للعام الخامس على التوالي. وقُتل عشرة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات، السبت، في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، إذ أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل ثلاثة أشخاص في غارات روسية استهدفت ميناءي ميكولايف وأوديسا، فيما قالت السلطات الروسية إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم من جراء هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية طاولت مناطق عدة في روسيا.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت الجمعة استهداف ناقلتي نفط روسيتين في البحر الأسود بواسطة مسيّرات بحرية، في عملية قال جهاز الأمن الأوكراني إنه نفذها بالتعاون مع البحرية الأوكرانية، مستهدفاً ما وصفه بـ"أسطول الظل" الروسي المستخدم في نقل النفط والوقود. وأوضح الجهاز أن إحدى الناقلتين المستهدفتين نقلت، منذ بداية عام 2026، نحو ثلاثة ملايين طن من خام الأورال الروسي، فيما أشار إلى أن الطيران الروسي حاول اعتراض المسيّرات البحرية بإلقاء القنابل وإطلاق نيران الرشاشات، إلا أن ذلك لم يمنع إصابة الناقلتين.

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وشهد الخميس الماضي تنفيذ واحدة من أكبر موجات الضربات البحرية الأوكرانية منذ بداية شهر يوليو/تموز الجاري، إذ قال قائد قوات الأنظمة غير المأهولة الأوكرانية، روبرت بروفدي، إن القوات الأوكرانية استهدفت 11 سفينة في البحرين الأسود وآزوف، بينها خمس ناقلات نفط وناقلة غاز وثلاث سفن بضائع سائبة وزورقا سحب.

ويعكس التصعيد الأخير انتقال الحملة الأوكرانية من بحر آزوف إلى البحر الأسود، بعدما ركزت في أيامها الأولى على تعطيل خطوط الإمداد البحرية الروسية المؤدية إلى شبه جزيرة القرم. وتقول كييف إن الهدف من العمليات ليس إغراق السفن، بل إخراجها من الخدمة وتعطيل شبكة نقل النفط والوقود والبضائع التي تعتمد عليها روسيا في دعم عملياتها العسكرية، بينما تصف موسكو هذه الهجمات بأنها "استهداف للسفن المدنية وتهديد لحرية الملاحة".

(رويترز، العربي الجديد)