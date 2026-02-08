مقتل 4 مدنيين في السويداء برصاص عنصر أمن سوري

- في حادثة مأساوية بقرية المتونة بريف السويداء، قُتل أربعة مدنيين وأصيب خامس برصاص عنصر أمني سوري، مما أثار استنكارًا واسعًا. - العميد حسام الطحان أكد متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة، مشيرًا إلى توقيف المشتبه به من الأمن الداخلي وإحالته للتحقيق. - دعا الطحان لضبط النفس والثقة بالإجراءات المتخذة، مؤكدًا على محاسبة الجناة وحماية المدنيين، وسط توترات أمنية متكررة في المنطقة.

قتل أربعة مدنيين وأصيب خامس، السبت، برصاص أحد عناصر الأمن السوري في قرية المتونة بريف السويداء جنوبي البلاد. وقال قائد الأمن الداخلي في المحافظة، العميد حسام الطحان "في حادثة مأساوية في منطقة المتونة بريف السويداء، وقعت جريمة نكراء بحق خمسة مواطنين من المنطقة، أدت إلى مقتل أربعة منهم وإصابة الخامس بجروح خطيرة".

وأضاف الطحان أن فرع المباحث الجنائية في قيادة الأمن الداخلي في المحافظة يتابع القضية "لمعرفة ملابساتها والجهة التي تقف وراء هذا الفعل الجبان". وتابع أنه "من خلال التحقيقات الأولية وبالتعاون مع أحد الناجين من عملية إطلاق النار، تبيّن أن أحد المشتبه بهم هو عنصر تابع لمديرية الأمن الداخلي في المنطقة"، مشيرا إلى توقيف العنصر على الفور وإحالته إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.

وقدم الطحان التعازي لذوي الضحايا، مؤكدا أن "أي تجاوز بحق المواطنين يُعد أمراً مرفوضاً بشكل قاطع، ولن يتم التساهل مع أي فعل يهدد أمن الأهالي وسلامتهم"، ومشددا على الالتزام "الكامل بحماية المدنيين ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التعدي على حقوق الأهالي".

ودعا أبناء المحافظة إلى "ضبط النفس والتحلي بالصبر والثقة بالإجراءات المتخذة"، مضيفا أن "العدالة ستأخذ مجراها لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة، ومحاسبة الجناة أياً كانت تبعيتهم".

من جهتها، ذكرت شبكات محلية في السويداء أن 4 مدنيين قتلوا جراء تعرضهم لإطلاق نار مباشر من عنصر تابع لقوات الأمن السوري التي تنتشر في القرية، وتفرض "تصريحاً أمنياً" على الراغبين بتفقد بيوتهم وأراضيهم. وأفادت شبكة "السويداء 24" أن الضحايا كانوا يعملون في قطف الزيتون. وتقع قرية المتونة في الريف الشمالي لمحافظة السويداء، وتشهد بشكل عام توترات أمنية متكررة وخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار.