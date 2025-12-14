مقتل 4 عناصر أمن سوريين في هجوم بريف إدلب

- قُتل أربعة من عناصر الأمن الداخلي السوري وأُصيب آخر في هجوم مسلح على دوريتهم قرب معرة النعمان جنوب إدلب، حيث تعرضوا لكمين عند الجسر الجنوبي للمدينة. - تقوم الوحدات الأمنية بعمليات تمشيط مكثفة في المنطقة لملاحقة المتورطين في الهجوم، في محاولة لتعزيز الأمن والاستقرار. - نفذت وزارة الداخلية عملية أمنية نوعية في تدمر بالتنسيق مع الاستخبارات وقوات التحالف، مما أدى إلى اعتقال خمسة مشتبه بهم بعد هجوم إرهابي استهدف اجتماعًا أمنيًا.

قتل أربعة عناصر من قوات الأمن الداخلي السوري، مساء اليوم الأحد، إثر تعرض دوريتهم لهجوم مسلح شنه مجهولون قرب معرة النعمان جنوب إدلب شمالي البلاد. وذكر بيان لوزارة الداخلية السورية أن أربعة من عناصر إدارة أمن الطرق في الوزارة قضوا وأُصيب عنصر خامس، إثر استهدافٍ تعرّضت له إحدى الدوريات في أثناء تنفيذ مهامها على طريق معرّة النعمان، جنوب محافظة إدلب.

وأضاف البيان أن الوحدات الأمنية المختصة تجري حالياً عمليات تمشيط مكثفة في المنطقة، بهدف ملاحقة المتورطين في الهجوم. وذكر مصدر محلي لـ"العربي الجديد" أن عناصر الأمن تعرضوا لكمين عند الجسر الجنوبي للمدينة، ما أدى إلى مقتل أربعة منهم وإصابة آخر بجروح.

وفي بيان ثان، ذكرت وزارة الداخلية أن وحدات تابعة لها نفذت "عملية أمنية نوعية وحاسمة في مدينة تدمر عقب الهجوم الإرهابي الذي نفّذه عنصر تابع لتنظيم داعش يوم أمس واستهدف مقر اجتماع قيادة الأمن الداخلي في البادية السورية بمشاركة وفد من التحالف الدولي وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى". وأضاف البيان أن "العملية جاءت بالتنسيق الكامل مع جهاز الاستخبارات العامة وقوات التحالف الدولي واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، وأسفرت عن إلقاء القبض على خمسة أشخاص مشتبه بهم وإخضاعهم للتحقيق".