مقتل 4 جنود حكوميين في هجوم للحوثيين على جبهة كرش جنوبي اليمن

- شنت جماعة الحوثيين هجومًا مفاجئًا على مواقع عسكرية في جبهة كرش شمال لحج، مما أدى إلى مقتل أربعة جنود حكوميين وإصابة ستة آخرين، بينما تمكنت القوات الحكومية من إحباط محاولة التسلل وإجبار المهاجمين على التراجع. - اندلعت مواجهات عنيفة في قطاعي المرخام والمغترب، حيث استخدمت الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، واستمرت الاشتباكات لساعات مع قصف مدفعي متبادل. - تأتي هذه التطورات بعد تحشيدات عسكرية من الحوثيين، مما يشير إلى تصعيد محتمل في جبهة كرش، التي تشهد توترات متقطعة منذ سنوات.

قُتل أربعة جنود من القوات الحكومية وأُصيب ستة آخرون، مساء أمس الثلاثاء، إثر هجوم شنّته جماعة الحوثيين على مواقع عسكرية في جبهة كرش شمال محافظة لحج، جنوبي اليمن، في وقت أعلنت فيه القوات الحكومية إحباط محاولة التسلل وإجبار المهاجمين على التراجع.

وقالت مصادر عسكرية لـ"العربي الجديد"، إن مقاتلي جماعة الحوثيين نفذوا هجوماً على مواقع في قطاعي المرخام والمغترب، في محاولة لإحداث اختراق ميداني، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وبحسب المصادر، أسفرت الاشتباكات عن مقتل أربعة جنود من أفراد المنطقة العسكرية الرابعة، وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة، أثناء تصديهم للهجوم. وأكدت أن القوات الحكومية تمكنت من إفشال محاولة التسلل بالكامل، وإجبار المهاجمين على الفرار بعد تكبدهم خسائر في الأرواح والعتاد، من دون تحقيق أي تقدم على الأرض.

وأوضحت المصادر أن "القوات الحكومية كانت في حالة تأهب، ورصدت تحركات العناصر الحوثية منذ بدايتها، ليجري التعامل معها بشكل مباشر، وسط تنسيق بين الوحدات العسكرية المرابطة في الجبهة".

في السياق، أفادت مصادر محلية بأن الهجوم استهدف موقع الضواري شمال مدينة كرش، ووُصف بالمفاجئ، فيما استمرت الاشتباكات لساعات في مناطق متفرقة، بالتزامن مع قصف مدفعي متبادل، شمل مواقع تابعة للحوثيين في منطقة الشريجة.

وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من تقارير عن تحشيدات عسكرية وتعزيزات دفعت بها جماعة الحوثيين إلى خطوط التماس في جبهة كرش، في مؤشر على تصعيد ميداني محتمل في واحدة من أبرز جبهات القتال بين القوات الحكومية والجماعة.

وتشهد جبهة كرش، الواقعة على الحدود الفاصلة بين محافظتي لحج وتعز، توترات متقطعة منذ سنوات، إذ تمثل خط تماس رئيسياً بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين. وعلى الرغم من تراجع وتيرة المعارك الواسعة منذ الهدنة الأممية في إبريل/ نيسان 2022، إلا أن الجبهة لا تزال تشهد اشتباكات متفرقة ومحاولات تسلل متبادلة، وسط تحذيرات من انهيار حالة التهدئة الهشة وعودة التصعيد العسكري.