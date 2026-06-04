- هجمات أوكرانية في القرم أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين، حيث استهدفت منطقة غير سكنية في سيمفروبول وقطار ركاب في شرق القرم، بينما اعترضت الدفاعات الجوية الروسية أكثر من 20 مسيّرة أوكرانية في سيفاستوبول. - روسيا تواصل هجماتها على البنية التحتية الأوكرانية، حيث نفذت أكثر من 500 هجوم بطائرات مسيرة في أبريل، بينما استمرت الموانئ الأوكرانية في العمل وتعاملت مع 35 مليون طن من البضائع منذ بداية العام. - أعلنت أوكرانيا عن ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس إلى نحو مليون و369 ألفاً منذ بداية الحرب، مع تدمير آلاف المعدات العسكرية الروسية، بينما بدأت مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا للاتحاد الأوروبي.

قال مسؤولون عينهم الكرملين في القرم، اليوم الخميس، إن هجمات أوكرانية أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص في شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا، وذلك غداة تبادل الجانبين كل منهما الضربات على مدن الآخر. وقال سيرغي أكسيونوف، حاكم شبه جزيرة القرم المعيّن من قبل روسيا، إنّ قوات أوكرانية قصفت منطقة غير سكنية في سيمفروبول، المدينة الإدارية الرئيسية في شبه الجزيرة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين.

وأضاف أكسيونوف لاحقاً عبر "تليغرام" أنّ شخصاً واحداً لقي حتفه وأصيب ثلاثة آخرون عندما ضربت طائرة مسيّرة أوكرانية قطار ركاب في شرق القرم. ولم تدل أوكرانيا بأي تعليقات بعد. وفي ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، قال الحاكم الذي عيّنته روسيا إنّ وحدات الدفاع الجوي اعترضت أكثر من 20 مسيّرة أوكرانية. ولم يشر إلى وقوع أي إصابات، لكنه قال إنّ شظايا حطام المسيّرات سبّب أضراراً ببعض المباني.

واستولت روسيا على شبه جزيرة القرم وضمّتها في 2014، قبل وقت طويل من غزوها الشامل لأوكرانيا في 2022، بعد أن دفعت الاحتجاجات الشعبية في كييف الرئيس الأوكراني المدعوم من موسكو إلى الفرار. وتعد شبه جزيرة القرم وجهة شهيرة للسياح الروس.

في المقابل، قال نائب رئيسة الوزراء الأوكرانية، أوليكسي كوليبا، اليوم الخميس، إنّ روسيا تواصل هجماتها "الممنهجة" على البنية التحتية اللوجستية في البلاد، ونفذت أكثر من 500 هجوم بطائرات مسيرة في إبريل/ نيسان وحده. وكتب كوليبا على "تليغرام" أنّ الموانئ الأوكرانية تتعرّض لهجمات متكررة في الأسبوع الواحد. وقال إنّ ممر التصدير البحري الأوكراني استمر في العمل رغم الهجمات، وتعاملت الموانئ البحرية الأوكرانية مع ما يقرب من 35 مليون طن من البضائع منذ بداية العام.

وأعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى نحو مليون و369 ألفاً و340 فرداً، من بينهم 1300 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وجاء ذلك، وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس. وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11978 دبابة، و24676 مركبة قتالية مدرعة، و43247 نظام مدفعية، و1830 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1403 من أنظمة الدفاع الجوي. وأضاف البيان أنه تم أيضاً تدمير 436 طائرة حربية، و353 مروحية، و327726 طائرة مسيرة، و4733 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و102971 من المركبات وخزانات الوقود، و4248 من وحدات المعدات الخاصة. ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل. سياسياً، قالت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو على منصة إكس إنّ جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي أعطوا الضوء الأخضر لبدء المجموعة الأولى الأساسية من مفاوضات الانضمام مع كل من أوكرانيا ومولدوفا. وكتبت "أخبار رائعة... نقترب خطوة أخرى من عضوية الاتحاد الأوروبي: نمضي بثبات نحو هدفنا".

(رويترز، أسوشييتد برس)