مقتل 3 من عناصر "الكردستاني" بالعراق في هجوم للحرس الثوري الإيراني

- نفّذ الحرس الثوري الإيراني هجوماً بطائرات مسيّرة انتحارية على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في كردستان العراق، مما أسفر عن مقتل ثلاثة وجرح خمسة من عناصر الحزب المتهمين بقتل ضابط إيراني عام 2017. - رغم وقف إطلاق النار، تعرضت مناطق في إقليم كردستان العراق لـ25 هجوماً بطائرات مسيّرة منذ بدء الهدنة بين طهران والولايات المتحدة، مما أدى إلى مقتل 4 وجرح 4 آخرين. - اعتقلت استخبارات الحرس الثوري 69 شخصاً بتهمة التجسس لصالح إسرائيل والتيار الملكي، وصادرت أسلحة وأجهزة "ستارلينك"، بينما أصدرت السلطة القضائية أوامر بضبط أصول شخصيات بارزة بتهم التعاون مع جهات معادية.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أنه نفّذ هجوماً بطائرات مسيّرة انتحارية على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض في منطقتَي جيجنكان وباليسان بإقليم كردستان العراق. ووفق بيان الحرس، أسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة من عناصر الحزب وجرح خمسة آخرين. وأشار البيان إلى أن القتلى من بين الأشخاص الذين يتّهمهم الجانب الإيراني بالضلوع في قتل الضابط مهدي سلماسي عام 2017 في مدينة بيرانشهر بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران.

ولا تزال مدن عدّة في إقليم كردستان العراق تتعرّض لضربات بطائرات مسيّرة، آخرها هجوم وقع مساء أمس الجمعة، واستهدف مقرات ومواقع لجماعات إيرانية كردية معارضة للنظام الإيراني، وذلك على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أعلنت الفصائل العراقية المسلحة الحليفة لطهران الالتزام به. ووفقاً لمصادر أمنية في محافظة أربيل مركز إقليم كردستان، شمالي العراق، اليوم السبت، فإنّ 25 هجوماً على الأقل بطائرات مسيّرة استهدفت مناطق في الإقليم منذ بدء الهدنة بين طهران والولايات المتحدة، وأسفرت عن مقتل 4 أشخاص وجرح 4 آخرين.

وفي سياق منفصل، أعلنت استخبارات الحرس الثوري في محافظة مازندران شمالي البلاد اعتقال 69 شخصاً ممّن وصفَتهم بـ"العناصر العميلة" المرتبطة بالتيار الملكي وإسرائيل. وأضافت أن الموقوفين كانوا يجمعون معلومات عن مواقع حساسة لصالح أطراف معادية، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات تخريبية، وذكرت الاستخبارات أنها صادرت أسلحة ومعدات اتصال، إضافة إلى 20 جهاز "ستارلينك" للإنترنت الفضائي.

إلى ذلك، أعلن المركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية، اليوم السبت، صدور أوامر قضائية جديدة تقضي بضبط أصول عدد من الوجوه الإيرانية البارزة، في السينما والصحافة والرياضة والتجارة، إضافة إلى تجميد حساباتهم المصرفية، بتهم تتعلق بالتعاون مع جهات خارجية وشبكات معارضة تصنّفها السلطات بأنها "ساعية لإسقاط النظام".

وأوضح المركز أن هذه الإجراءات نُفذت خلال الأسابيع الماضية في إطار تطبيق قانون "تشديد العقوبات على التجسّس والتعاون مع الكيان الصهيوني والدول المعادية"، وفي سياق مواجهة ما يصفه بـ"الأنشطة العدائية للإعلام المعارض" خلال فترة الحرب. وشملت الأوامر تحديد وتوقيف الأصول المالية والحسابات والعقارات لأشخاص متهمين بالتعاون مع تلك الجهات، مع نشر لائحة تضم ممثلين ولاعبين سابقين وموظفين في قنوات معارضة مثل "إيران إنترناشيونال" و"من وتو".